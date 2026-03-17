  • Слот перед «Галатасараем»: «Мы уже проиграли им дважды, но впервые мы играем дома. «Ливерпуль» снова покажет характер, как после пропущенного гола от «Тоттенхэма»
Слот перед «Галатасараем»: «Мы уже проиграли им дважды, но впервые мы играем дома. «Ливерпуль» снова покажет характер, как после пропущенного гола от «Тоттенхэма»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился ожиданиями от ответного матча с «Галатасараем».

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в среду на «Энфилде». В первой игре «Ливерпуль» уступил со счетом 0:1.

«Будет сложно, потому что мы играли против них дважды [в этом сезоне] и оба раза проиграли. Для нас хорошо, что мы впервые играем [против них] дома, и наши болельщики снова поддержат нас завтра вечером, как они всегда делали и будут делать.

Мне понравилась целеустремленность команды после того, как мы пропустили [от «Тоттенхэма» в АПЛ]. Во время контратаки семь или восемь человек бросились назад, чтобы убедиться, что мы не пропустим еще один гол, и счет не станет 1:2, а спустя мгновение они побежали вперед, чтобы помочь [в атаке]. Это говорит о том, что они готовы бороться, что они и делали на протяжении всего сезона и с тех пор, как я здесь. Было не так много игр, в которых мы уступали по игре и не создали бы больше моментов, чем соперник.

Наши игроки снова продемонстрируют характер, который они показали после пропущенного [от «Тоттенхэма»], и я на сто процентов уверен, что наши болельщики будут делать то же самое, что и всегда на еврокубковых матчах», – сказал Слот.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
Если тренер приводит в пример их "отчаянную" игру, в домашней игре, когда они чуть не проиграли разобранной команде стоящей на вылет - что-то явно идет не так в стане мерсисайдцев.

В начале сезона я слышал другие речевки. О том, что в этот раз точно будет квадрупл, после подписания Виртца, Экитике и Исака.
Если тренер приводит в пример их "отчаянную" игру, в домашней игре, когда они чуть не проиграли разобранной команде стоящей на вылет - что-то явно идет не так в стане мерсисайдцев. В начале сезона я слышал другие речевки. О том, что в этот раз точно будет квадрупл, после подписания Виртца, Экитике и Исака.
Мне кажется, он просто не понимает, что говорит журналистам
Он себя хочет убедить или нас?)
я даже первоисточник перечитал - ему правда понравилось как после гола от Тоттенхэма игроки забегали
я даже первоисточник перечитал - ему правда понравилось как после гола от Тоттенхэма игроки забегали
Ну там по иксджи больше в последние 5 минут, чем за весь второй тайм. Выход 4 в 2, когда Экитике заруинил. Удар Салаха. Ну ты че!? Не смотрел матч что-ли...
Ливерпуль снова покажет характер когда ты уйдешь, не тяни
Ливерпуль пройдёт Сарай без сомнений YNWA
Ливерпуль пройдёт Сарай без сомнений YNWA
Пройдет, но с такой игрой далеко не уйдем
Пройдет, но с такой игрой далеко не уйдем
Играют конечно ужасно,но есть и хорошие игры ,все понимаю,даже с такой игрой обязаны проходить Сарай ,и. со свистом влетать в 4ку
А где был характер после забитого гола Собослаи, обделанные сидели во 2 тайме
Да уйди ты уже из команды... Видно же, что устали друг от друга
