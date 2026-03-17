Слот перед «Галатасараем»: «Мы уже проиграли им дважды, но впервые мы играем дома. «Ливерпуль» снова покажет характер, как после пропущенного гола от «Тоттенхэма»

Слот о матче с «Галатасараем»: «Ливерпуль» снова покажет характер.

Главный тренер «Ливерпуля » Арне Слот поделился ожиданиями от ответного матча с «Галатасараем ».

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в среду на «Энфилде». В первой игре «Ливерпуль» уступил со счетом 0:1.

«Будет сложно, потому что мы играли против них дважды [в этом сезоне] и оба раза проиграли. Для нас хорошо, что мы впервые играем [против них] дома, и наши болельщики снова поддержат нас завтра вечером, как они всегда делали и будут делать.

Мне понравилась целеустремленность команды после того, как мы пропустили [от «Тоттенхэма» в АПЛ]. Во время контратаки семь или восемь человек бросились назад, чтобы убедиться, что мы не пропустим еще один гол, и счет не станет 1:2, а спустя мгновение они побежали вперед, чтобы помочь [в атаке]. Это говорит о том, что они готовы бороться, что они и делали на протяжении всего сезона и с тех пор, как я здесь. Было не так много игр, в которых мы уступали по игре и не создали бы больше моментов, чем соперник.

Наши игроки снова продемонстрируют характер, который они показали после пропущенного [от «Тоттенхэма »], и я на сто процентов уверен, что наши болельщики будут делать то же самое, что и всегда на еврокубковых матчах», – сказал Слот.