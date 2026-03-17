Гринвуд – главная цель «Ювентуса». «Марсель» может продать вингера за 50+ млн евро, если не попадет в ЛЧ
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, выступающий за «Марсель» вингер стал главной целью туринцев, желающих усилить атаку. Если французский клуб не попадет в Лигу чемпионов, то может быть продан. Цена – как минимум 50 млн евро.
Два года назад Гринвуд уже был готов присоединиться к «Ювентусу».
В этом сезоне Мэйсон провел 25 игр в Лиге 1 и забил 15 голов – больше всех. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
Будет забавно посмотреть на Гринвуда в составе Юве, когда в Италии играют тур с красной краской на лице в знак борьбы с домашним насилием)
Забавнее что обвинения сняты давно. И еще забавнее что там уже дети есть и не один от данной особы😂
Это все не отменяет факт домашнего насилия
Странный трансфер. Ювентусу совершенно иные зоны усиливать надо
Чушь
Видел инфу, что Атлетико интересуется им и готовит до 100млн для оформления трансфера. В такой ценник слабо верится, но если его подпишут - будет мощно + возможно подписание Марселино на тренерском мостике. Если все так выйдет, будет интересно понаблюдать за ними
50+?
Кто-то верит в такие новости?
А что простила-то? Если не было насилия, то прощать нечего? Или простила все таки? Тогда, получается, все же бил? Многие и в довольно зрелых семьях терпят и «прощают» домашнее насилие, как это отменяет его наличие?
