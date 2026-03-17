Гринвуд – главная цель «Ювентуса». «Марсель» может продать вингера за 50+ млн евро, если не попадет в ЛЧ

«Ювентус» хочет купить Гринвуда.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, выступающий за «Марсель » вингер стал главной целью туринцев, желающих усилить атаку. Если французский клуб не попадет в Лигу чемпионов, то может быть продан. Цена – как минимум 50 млн евро.

Два года назад Гринвуд уже был готов присоединиться к «Ювентусу».

В этом сезоне Мэйсон провел 25 игр в Лиге 1 и забил 15 голов – больше всех. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

