  • Пономарев о Талалаеве: «Может, думает, что он Моуринью или Наполеончик такой маленький? КДК, если дисквалифицирует его до конца сезона, поступит верно»
9

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев назвал Андрея Талалаева виновником потасовки, возникшей в конце матча 21-го тура РПЛ между армейцами и «Балтикой».

В концовке игры тренер «Балтики» выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, началась массовая стычка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

КДК рассмотрит инцидент на заседании в пятницу, на которое приглашены Челестини, Талалаев и его помощник Юрий Нагайцев.

«Неприятная тема. Я давно знаю Талалаева как порядочного и дисциплинированного человека. Может, Талалаев зазнался. Может, думает, что он Моуринью или Наполеончик такой маленький? Так нельзя себя вести.

К сожалению, у меня нет его номера. Я бы Андрею Викторовичу позвонил и все высказал, он бы прекратил это безобразие. В этой ситуации виноват только он.

Совсем недавно Талалаев получал дисквалификацию. КДК поступит верно, если до конца сезона его дисквалифицирует. Пускай сидит на трибуне. Такая эмоциональность – это действительно большой его минус. Сейчас он неприятен», – сказал Пономарев.

И что делать с Челестини?
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Наполеон и так был невысокого роста, куда уж меньше?
Ответ Vasily Banov
Наполеон и так был невысокого роста, куда уж меньше?
Он был нормального роста, мы любим принижать противников
Ответ Биеко Биеко
Он был нормального роста, мы любим принижать противников
168,7 см — реальный рост Наполеона Бонапарта, установленный по результатам вскрытия трупа императора, которое провёл в 1821 году его личный врач Франческо Антоммарки.
Для Франции того времени такой рост считался выше среднего
Не знаю насчет конца сезона,но по регламенту должно быть самое строгое наказание за этот проступок
как же достал Пономарь со своей тупостью
//Я бы Андрею Викторовичу позвонил и все высказал
Слова не мальчика, но Большого Наполеончика
Семшов о стычке «Балтики» и ЦСКА: «Талалаев спровоцировал эту историю, а армейцы повелись. Такое впечатление, что Андрей Викторович любит быть в центре внимания»
сегодня, 16:16
Байдачный о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Если так нервы шалят, надо заканчивать. Наступает старость, и ты никому не нужен со своими эмоциями. Берегите себя, футбол – это лишь игра»
сегодня, 15:14
«Балтика» попросила ЭСК рассмотреть неназначенный пенальти в матче с ЦСКА и неудаление Кармо. Армейцы просят разобрать удаление Челестини
сегодня, 15:04
«Манчестер Сити» – «Реал». 1:1 – Винисиус забил с пенальти, Холанд – после углового, Бернарду удален на 20-й. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
«Челси» – «ПСЖ». 0:2 – Хвича забил после выноса Сафонова, у Барколя тоже гол. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Фанаты «Сити» скандировали «скаузерский ублюдок» в адрес Трента во время матча с «Реалом»
6 минут назад
Фанаты «Челси» скандируют имя Абрамовича по ходу игры с «ПСЖ»
17 минут назад
Гвардиола обогнал Фергюсона по матчам в ЛЧ – 191 против 190. Впереди только Анчелотти с 218 играми
21 минуту назад
Вспомните, кто играл и в «ПСЖ», и в «Челси» в этом веке? Назовите редкого игрока
23 минуты назадТесты и игры
Челестини о стычке с Талалаевым: «Сказал ему на итальянском, что это его вина. Мы пошли в тренерскую зону, потому что 40 человек толкали наших игроков. Должно было быть 40 красных»
26 минут назад
Винисиус облокотился на угловой флаг и изобразил плач после гола «Сити». Ранее фанаты «горожан» призывали бразильца «не лить горькие слезы» после выигрыша Родри «Золотого мяча»
29 минут назадФото
Бернарду получил красную, локтем заблокировав удар Винисиуса на линии ворот «Сити». Бразилец реализовал пенальти
36 минут назадФото
Хайкин установил рекорд по числу сэйвов в сезоне ЛЧ – 68. Российский вратарь «Буде-Глимт» обошел Куртуа, у которого было 59 спасений в сезоне-2021/22
37 минут назад
«Реал» заменил Куртуа на Лунина в перерыве матча с «Ман Сити»
только что
«Челси» пропустил 2 гола за 14 минут против «ПСЖ» – это клубный антирекорд в ЛЧ
14 минут назад
У Холанда 43 гола в 48 матчах сезона за «Ман Сити» и Норвегию. Форвард забил «Реалу» в ЛЧ
17 минут назад
Кордоба о 4:0 с ЦСКА: «Шум, который был создан, только замотивировал «Краснодар». Все видит бог – он ничего не оставляет просто так и дал нам заслуженный реванш»
26 минут назад
«Арсенал» – «Байер». 1:0 – Эзе забил. Онлайн-трансляция
34 минуты назадLive
«Буде-Глимт» Хайкина вылетел в 1/8 финала в дебютном сезоне в ЛЧ. Рекорд Норвегии – выход «Русенборга» в 1/4 финала сезона-1996/97
41 минуту назад
0:4 от «Краснодара» – крупнейшее поражение ЦСКА с 2020-го (0:4 с «Зенитом»)
сегодня, 20:04
Сперцян об удалении Рейса за удар в грудь Пальцеву: «Смотрел эпизод на экране – человек там раза три ударил. Не хочу комментировать поведение других игроков. Зачем провоцируете?»
сегодня, 19:54
Обляков стал рекордсменом Кубка России – он провел 58-й матч. Хавбек ЦСКА обошел Анюкова
сегодня, 19:43
Пальцев о 4:0 с ЦСКА: «Закономерный результат, мысли были забивать, сколько захотим. Хотелось больше пяти‑шести»
сегодня, 19:38
