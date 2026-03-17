Пономарев о Талалаеве: «Может, думает, что он Моуринью или Наполеончик такой маленький? КДК, если дисквалифицирует его до конца сезона, поступит верно»

Пономарев о Талалаеве: может, думает, что он Моуриньо или Наполеончик маленький.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев назвал Андрея Талалаева виновником потасовки, возникшей в конце матча 21-го тура РПЛ между армейцами и «Балтикой».

В концовке игры тренер «Балтики» выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, началась массовая стычка, к которой подключились скамейки обеих команд. Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини были удалены.

КДК рассмотрит инцидент на заседании в пятницу, на которое приглашены Челестини, Талалаев и его помощник Юрий Нагайцев.

«Неприятная тема. Я давно знаю Талалаева как порядочного и дисциплинированного человека. Может, Талалаев зазнался. Может, думает, что он Моуринью или Наполеончик такой маленький? Так нельзя себя вести.

К сожалению, у меня нет его номера. Я бы Андрею Викторовичу позвонил и все высказал, он бы прекратил это безобразие. В этой ситуации виноват только он.

Совсем недавно Талалаев получал дисквалификацию. КДК поступит верно, если до конца сезона его дисквалифицирует. Пускай сидит на трибуне. Такая эмоциональность – это действительно большой его минус. Сейчас он неприятен», – сказал Пономарев.