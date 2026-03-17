  • Ватерполист Мирзиев о зарплатах легионеров в «Зените»: «Дайте нам 10% – мы такое сделаем, очень много чего! И народ будет приходить. У меня нет к ним никакой зависти»
Ватерполист Замир Мирзиев хотел бы, чтобы на водное поло направили хотя бы 10% того, что платят в футболе легионерам.

– Если мы говорим в целом про спорт, давайте возьмем бюджет футбольного клуба «Зенит». Поверьте, нам и другим небольшим видам спорта нужны несопоставимо меньшие деньги.

Я сейчас смотрю сериал «Время побеждать» про «Лейкерс» 80-х. Бизнесмен их купил, понял, как это может стрельнуть и где он может получить прибыль. И он победил и произвел фурор.

– Ищем инвестора, как у «Лейкерс».

– Убежден, что с водным поло может так получиться, если грамотно заняться. Да, все понимают, что сейчас есть куда деньги тратить, не спорю. Так что нужен энтузиаст.

– Ты был бы не против, если бы деньги с легионеров «Зенита» пошли на водное поло? Для начала пойдет?

– У меня нет к ним никакой зависти, они делают свою работу в этом плане, у них есть свои менеджеры, директора. Но... почему бы и нет? Кто у них сейчас танцующие бразильцы – Вендел, Луис Энрике? У «Спартака» выиграли, окей.

Дайте нам 10 процентов зарплаты этих ребят – мы такое сделаем, очень много чего! И народ будет приходить.

Сборная уже вернулась первой из командных видов, в наш качественный чемпионат люди начнут приезжать, уровень вырастет. Искренне надеюсь, что у нашей федерации есть определенная стратегия на будущее, – сказал нападающий сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
Дайте слесарю или сантехнику зарплату ватерполиста и он такого натворит
А какая зарплата у ватерполиста?
рискну предположить, что дойдя по последних разрядов слесаря/токаря/фрезеровщики и тд имеют денег побольше чем ватерполисты. Вряд-ли они миллионеры играя в водное поло
Учитывая, что ватерполисты это буквально мужики в плавках и шапочках, узнавать, что это за "много чего", как-то не хочется)
Подлодку покажут))
скорее поплавок 😂
Там мужики друг друга топят и свисток каждые 30 секунд невозможно смотреть
Топят за свисток
Интересно, что этот чувак отчебучит за 10% зарплаты Соболева? Пузыри пускать будет, причём синхронно, всей командой.
Арм-дриблинг Дзюбы
10 минут без воздуха под водой с окончанием на 2 ярус трибун из-под воды)))
Жизненный опыт показывает, что если человек чего-то не может сделать, то и за большие деньги он этого сделать всё равно не сможет.
я думал, футболисты самые тупые спортсмены. но тут буквально со дна постучали....
Футбол сначала стал популярным, а потом в него пришли деньги, а не наоборот
женское водное поло я бы посмотрел. надо только немного поменять костюмы и убрать эти дурацкие шапочки. пусть в бикини и с длинными мокрыми волосами играют.
И пусть оно будет не водным, а просто мокрым
Если с длинными, то ты будешь смотреть, как плавают по воде шваброчки))
Водное поло слишком нетнтересный вид спорта, чтобы на него массово ходили
Мы заставим вас полюбить водное поло
