Ватерполист Мирзиев о зарплатах легионеров в «Зените»: «Дайте нам 10% – мы такое сделаем, очень много чего! И народ будет приходить. У меня нет к ним никакой зависти»
Ватерполист Замир Мирзиев хотел бы, чтобы на водное поло направили хотя бы 10% того, что платят в футболе легионерам.
– Если мы говорим в целом про спорт, давайте возьмем бюджет футбольного клуба «Зенит». Поверьте, нам и другим небольшим видам спорта нужны несопоставимо меньшие деньги.
Я сейчас смотрю сериал «Время побеждать» про «Лейкерс» 80-х. Бизнесмен их купил, понял, как это может стрельнуть и где он может получить прибыль. И он победил и произвел фурор.
– Ищем инвестора, как у «Лейкерс».
– Убежден, что с водным поло может так получиться, если грамотно заняться. Да, все понимают, что сейчас есть куда деньги тратить, не спорю. Так что нужен энтузиаст.
– Ты был бы не против, если бы деньги с легионеров «Зенита» пошли на водное поло? Для начала пойдет?
– У меня нет к ним никакой зависти, они делают свою работу в этом плане, у них есть свои менеджеры, директора. Но... почему бы и нет? Кто у них сейчас танцующие бразильцы – Вендел, Луис Энрике? У «Спартака» выиграли, окей.
Дайте нам 10 процентов зарплаты этих ребят – мы такое сделаем, очень много чего! И народ будет приходить.
Сборная уже вернулась первой из командных видов, в наш качественный чемпионат люди начнут приезжать, уровень вырастет. Искренне надеюсь, что у нашей федерации есть определенная стратегия на будущее, – сказал нападающий сборной России.