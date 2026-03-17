Вратарь «Динамо» Расулов об интервью с Орзул: «Предполагал, что будут вопросы про Карпина – это интересно публике. Отреагировал на ситуацию с юмором, посмеялся»

Расулов об интервью с Орзул: предполагал, что вопросы про Карпина будут.

Вратарь «Динамо » Курбан Расулов заявил, что не был удивлен вопросам Марии Орзул после матча с ЦСКА в 20-м туре Мир РПЛ (4:1).

Ранее «Динамо» высмеяло Орзул и Николая Писарева за вопросы Расулову: Мария сказала вратарю «беречь пятую точку», Николай спрашивал, когда клуб пойдет за титулами. Также Орзул спросила игрока: «Чувствуешь себя при Гусеве более расслабленно? Вам как будто дали делать то, что вы хотите. Карпин вас вообще держал в ежовых рукавицах, есть вам не давал. А тут вы поели».

Вскоре инсайдер Иван Карпов написал , что «Матч ТВ» решил отстранить Орзул от прямых эфиров и студий. Телеканал опроверг эту информацию.

– После интервью с Марией Орзул было много шума. Как вы отреагировали на это?

– Отреагировал с юмором, посмеялся. Многие скидывали посты с этой ситуацией. Я не знаю, как еще на это реагировать. Стоял, отвечал на вопросы – остальное меня уже не касается..

– Согласны ли вы, что она задавала странные вопросы?

– Для меня такие вопросы не были чем‑то необычным… Я предполагал, что будут вопросы про Валерия Георгиевича [Карпина ], потому что эта тема интересна публике. Вопросы меня ничем не удивили, ответил на них нормально, адекватно.

– Общались ли вы с ней после флеш‑интервью? Если да, то о чем?

– Нет, с ней на связь не выходил, и она со мной тоже, – сказал Расулов.