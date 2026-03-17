«Барселоне» интересен Бастони. «Интер» потребует не меньше 50 млн евро
«Барселона» хочет подписать Бастони.
Алессандро Бастони может продолжить карьеру в Испании.
ESPN сообщает, что в подписании футболиста «Интера» заинтересована «Барселона». В то же время каталонцы рассматривают и другие варианты.
Спортивный директор «блауграны» Деку следит за итальянцем, а также за Пау Торресом («Астон Вилла») и Нико Шлоттербеком («Боруссия» Дортмунд). С «Барселоной» также связывают Луку Вушковича и Микки ван де Вена (принадлежат «Тоттенхэму»), а также Натана Аке («Манчестер Сити»).
Бастони называется одним из ведущих кандидатов. Сомнения связаны с высокой трансферной стоимостью: по данным La Gazzetta dello Sport, потребуется свыше 50 млн евро.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
Он минимум 70 будет стоить
Ключевого игрока Интер за такие смешные деньги не отдаст))
Если Бастони откажется продлеваться, то Интер думаю за 75-80 + бонусы согласится его отпустить, иначе через год им дадут ещё меньше. Повторюсь, это при условии, что Бастони заупрямится и продлеваться откажется.
Поэтому речь и идет о двухкратном или трехкратном прайсе))
Мне интересно, люди которым нравится этот привоз его матчи смотрели? Или только хайлайты его стометровок?
Следом и Престиани подъедет))