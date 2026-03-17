«Барселоне» интересен Бастони. «Интер» потребует не меньше 50 млн евро

«Барселона» хочет подписать Бастони.

ESPN сообщает, что в подписании футболиста «Интера » заинтересована «Барселона ». В то же время каталонцы рассматривают и другие варианты.

Спортивный директор «блауграны» Деку следит за итальянцем, а также за Пау Торресом («Астон Вилла») и Нико Шлоттербеком («Боруссия» Дортмунд). С «Барселоной» также связывают Луку Вушковича и Микки ван де Вена (принадлежат «Тоттенхэму»), а также Натана Аке («Манчестер Сити»).

Бастони называется одним из ведущих кандидатов. Сомнения связаны с высокой трансферной стоимостью: по данным La Gazzetta dello Sport, потребуется свыше 50 млн евро.