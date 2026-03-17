«Барселоне» интересен Бастони. «Интер» потребует не меньше 50 млн евро

«Барселона» хочет подписать Бастони.

Алессандро Бастони может продолжить карьеру в Испании.

ESPN сообщает, что в подписании футболиста «Интера» заинтересована «Барселона». В то же время каталонцы рассматривают и другие варианты.

Спортивный директор «блауграны» Деку следит за итальянцем, а также за Пау Торресом («Астон Вилла») и Нико Шлоттербеком («Боруссия» Дортмунд). С «Барселоной» также связывают Луку Вушковича и Микки ван де Вена (принадлежат «Тоттенхэму»), а также Натана Аке («Манчестер Сити»).

Бастони называется одним из ведущих кандидатов. Сомнения связаны с высокой трансферной стоимостью: по данным La Gazzetta dello Sport, потребуется свыше 50 млн евро.

И что делать с Челестини?4286 голосов
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoАлессандро Бастони
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
ESPN
logoИнтер
возможные трансферы
logoБарселона
деньги
logoНико Шлоттербек
logoАстон Вилла
logoбундеслига Германия
logoПау Торрес
logoНатан Аке
logoпремьер-лига Англия
logoЛука Вушкович
logoМанчестер Сити
logoТоттенхэм
logoМикки ван де Вен
logoГамбург
logoБоруссия Дортмунд
logoДеку
По дате
Лучшие
Актуальные
его и за 100 не отдадут, какие 50?)
Насчет за 100 не отдадут, ты загнул конечно. Хотя согласен, что 50 млн за него это вообще бредово звучит, но 75-80 это уже ближе к делу. У него всего 2 года по контракту и если он откажется от продления, то Интеру придется думать о продаже
все верно. через год за него и 50 не дадут,а потом он уйдет бесплатно
Смешно, за 50 миллионов евро его любой клуб из топ-5 команд АПЛ вырвет с руками

Он минимум 70 будет стоить
Да, 75-80 примерно так
Минимум 120🍋€
Дэф уровня Бастони или Шлотербека, с рабочей левой, Флику просто позарез необходим. Бате помочь нужно, ну невозможно каждый сезон так упираться: то старый травматичный баск, то Жерар, мать его Мальдини, так на работе сгореть можно. При этом я ни в коем случае не ставлю под сомнение профессиональные качества этих ребят. На вскидку у Пепа в цистерне три по три на две позиции защитников которые априори выше классом. А Ханси нужен один, дальше он разберётся.
Шлоттербек слабее Бастони как защитник, имхо
Ну какие 50, вы серьезно, умножайте цифру на два, а то и на три))

Ключевого игрока Интер за такие смешные деньги не отдаст))
Про 50 млн действительно смешно, но вот про умножить на 2, и тем более на 3 - это еще смешнее. Никто не будет покупать защитника с двумя годами оставшимися по контракту за 100+ млн, тем более за 150.
Если Бастони откажется продлеваться, то Интер думаю за 75-80 + бонусы согласится его отпустить, иначе через год им дадут ещё меньше. Повторюсь, это при условии, что Бастони заупрямится и продлеваться откажется.
Бастони в Интере играть комфортно, вряд ли он не продлится.

Поэтому речь и идет о двухкратном или трехкратном прайсе))
Из перечисленных, ван де Вена было бы интересно увидеть в Барсе
Страшно представить сколько это днище будет в Барсе привозить с такой высокой обороной. Араухо на его фоне будет как Пуйоль.
Мне интересно, люди которым нравится этот привоз его матчи смотрели? Или только хайлайты его стометровок?
100%
В итоге смогут только Аке купить. Лапорта скажет что он топ-5 в мире. Будет часто ломаться, не захочет уходить т.к. классный климат и жирная личка
В Фифе 26 все 120млн стоит(
Уже вроде как договорились на 50, да и сам игрок хочет только в Барсу! Может удастся условного Араухо в сделку впихнуть это будет вообще идеал!
Кто договорился?) У него контракт на 2 года и Интер его не отпустит за 50 млн, ясно же, у него на Transfermarkt ценник 80 млн. Какие 50?
Топ-15 дорогих трансферов 2025 принадлежит АПЛ, с кем там конкурировать собрались, нападающий уйдёт бесплатно, защитник тоже уйдёт бесплатно, с таким подходом лет через 5 только купят топового игрока, а там уже будет все 150 стоить, тут ещё пару сезонов без трофеев придётся поиграть, один Ямаль не спасёт
Какой защитник уйдёт бесплатно? Что ты вообще пишешь?
Еще бы после такого-то перформанса))
Следом и Престиани подъедет))
Любителям Пепе лучше молчать
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем