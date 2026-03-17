  Семшов о стычке «Балтики» и ЦСКА: «Талалаев спровоцировал эту историю, а армейцы повелись. Такое впечатление, что Андрей Викторович любит быть в центре внимания»
Семшов о стычке «Балтики» и ЦСКА: «Талалаев спровоцировал эту историю, а армейцы повелись. Такое впечатление, что Андрей Викторович любит быть в центре внимания»

Бывший футболист ЦСКА Игорь Семшов высказался о поведении Андрея Талалаева в матче армейцев против «Балтики» в 21-м туре Мир РПЛ (0:1).

В конце матча 21-го тура Мир РПЛ Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул тренера калининградцев, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. Главный арбитр Кирилл Левников удалил Талалаева и Челестини.

«Историю с едва не начавшейся дракой я бы делил на несколько составляющих. Андрей Талалаев бьет мяч в трибуны, давая своей команде передышку. Мяч летел за бровку, отходи влево-вправо, и все. Дальше он выбивает мяч в трибуну, игрок ЦСКА ведется на это и толкает тренера.

Получить мяч и ввести его в игру – дело 15 секунд. Армейцам надо было быстрее продолжать и попытаться отыграться. А в итоге все это растянулось на пять минут, атакующий порыв армейцев Талалаеву, получается, удалось сбить. В эти соревнования эмоций ввязался и Челестини – и этот поход в техническую зону соперника был лишним.

Талалаев спровоцировал эту историю, а армейцы повелись. Иногда Андрей Викторович, такое впечатление, любит быть в центре внимания, – чтобы его обсуждали. Кто-то хочет быть скромнее, а Викторович – наоборот», – сказал Семшов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
"Талалаев спровоцировал эту историю,"
Слово "спровоцировал" предполагает стратегический ум и просчитывание последствий, выгодных для себя. Исключительно лестное высказывание для быдлогана, действующего на инстинктах
