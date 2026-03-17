«Матч ТВ» покажет матчи сборной России против Мали и Никарагуа

«Матч ТВ» покажет мартовские BetBoom товарищеские игры сборной России против Никарагуа и Мали .

Матч против сборной Никарагуа пройдет 27 марта в Краснодаре. 31 марта сборная России сыграет с командой Мали в Санкт-Петербурге.

«Первые матчи сборной России в новом году покажет «Матч ТВ», и это стало уже доброй традицией.

К сожалению, 2025 год завершили на минорной ноте, уступив чилийцам. Уверен, сборная сделает все, чтобы реабилитироваться перед болельщиками, которых соберется большое количество в Краснодаре, Санкт-Петербурге и перед экранами телевизоров.

В расширенном списке Валерия Карпина много новых лиц, которые ярко проявляют себя в чемпионате России. Есть и совсем молодые ребята вроде Кирилла Данилова. Отдельно хочется отметить возвращение в список Арсена Захаряна, которого мы не видели в футболке национальной команды уже два года, и Константина Тюкавина, который пропустил весь прошлый год из-за травмы.

Конечно, мы не только покажем сами игры, но и запланировали большую студийную работу на стадионах в Краснодаре и Санкт-Петербурге. Поэтому ждем всех на наших больших эфирах!» – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ » Александр Тащин.