«Матч ТВ» покажет матчи сборной России против Мали и Никарагуа

«Матч ТВ» покажет мартовские BetBoom товарищеские игры сборной России против Никарагуа и Мали.

Матч против сборной Никарагуа пройдет 27 марта в Краснодаре. 31 марта сборная России сыграет с командой Мали в Санкт-Петербурге.

«Первые матчи сборной России в новом году покажет «Матч ТВ», и это стало уже доброй традицией.

К сожалению, 2025 год завершили на минорной ноте, уступив чилийцам. Уверен, сборная сделает все, чтобы реабилитироваться перед болельщиками, которых соберется большое количество в Краснодаре, Санкт-Петербурге и перед экранами телевизоров.

В расширенном списке Валерия Карпина много новых лиц, которые ярко проявляют себя в чемпионате России. Есть и совсем молодые ребята вроде Кирилла Данилова. Отдельно хочется отметить возвращение в список Арсена Захаряна, которого мы не видели в футболке национальной команды уже два года, и Константина Тюкавина, который пропустил весь прошлый год из-за травмы.

Конечно, мы не только покажем сами игры, но и запланировали большую студийную работу на стадионах в Краснодаре и Санкт-Петербурге. Поэтому ждем всех на наших больших эфирах!» – сказал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Эти матчи для тех кто скачал мессенджер Макс?
И купил алкашку, подтвердив свой возраст через Макс
Через Госуслуги, зайдя на них через Макс.
"К сожалению, 2025 год завершили на минорной ноте, уступив чилийцам. Уверен, сборная сделает все, чтобы реабилитироваться перед болельщиками"

За поражение в матче с Чили отыграемся на Никарагуа? Интересно, Гренада матч-реванш не запрашивала?
Более того, победой над Никарагуа ответим на все предыдущие поражения не только сборной России, но и сборной СССР
Отольну от экрана.
Ещё одни выходные без футбола
Маленький футбол в большом эфире)
Поболеем за наших африканских друзей
А могли бы и не показывать!
Последние 5 лет все матчи сборной России - один большой betboom
Фонбет Матч-ТВ покажет BetBoom товарищеские матчи Winline сборной России против Лига Ставок Мали и 1XBet Никарагуа.
Оставили ОККО с носом)
Я смотрю ты прям активист, в центре внимания хочешь быть.
Мойзес получил две желтые подряд в матче с «Краснодаром». Защитник ЦСКА повалил Кордобу на землю после свистка и, вероятно, поспорил с судьей
6 минут назадФото
«Краснодар» – ЦСКА. 4:0 – у Кордобы 1+1, Батчи сделал дубль, Аугусто забил, Рейса и Мойзеса удалили. Онлайн-трансляция
21 минуту назадLive
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» в гостях у «Ман Сити», «Челси» примет «ПСЖ», «Арсенал» сыграет с «Байером», «Буде-Глимт» против «Спортинга»
41 минуту назадLive
Фанаты «Реала» пели «Гибралтар – испанский!» в центре Манчестера перед игрой с «Сити»
44 минуты назад
Танашев удалил Рейса за удар плечом в грудь Пальцеву на угловом на 45-й минуте матча «Краснодар» – ЦСКА
54 минуты назадФото
Мексика готова принять матчи Ирана на ЧМ-2026, заявила президент Шейнбаум: «Мы поддерживаем отношения со всеми странами мира. Посмотрим, что решит ФИФА»
56 минут назад
Мостовой про Челестини: «Уволят, наверное, если не выиграют домашний матч с Махачкалой. Но при чем здесь тренер? Играют-то футболисты»
сегодня, 17:23
Тудор верит в камбэк после 2:5 от «Атлетико»: «Нет ничего невозможного, они не лучше нас. Приоритет «Тоттенхэма» – остаться в АПЛ»
сегодня, 17:17
Кордоба стал перед упавшим Жоао Виктором и начал на него смотреть. Защитник ЦСКА поднялся, схватившись за футболку форварда «Краснодара», и в упор к нему приблизился – их развели
сегодня, 17:10Фото
Мамаев про Кармо: «Толкнуть Талалаева – верх неуважения. Мужчина не имеет права так себя вести, толкать человека, который в два раза старше тебя, в спину. Ситуацию спровоцировал не тренер»
сегодня, 16:57
«Спортинг» – «Буде-Глимт». 1:0 – Инасиу забил, Хайкин играет. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Хулиан Альварес: «Футболисты должны быть примером на поле и вне его. За нами наблюдают многие, особенно дети – важно подавать им достойный пример»
7 минут назад
Павлович в штуку поругался с Бишофом, заявившем прессе, что он лучше играет в Uno: «Эй, почему ты говоришь, что ты лучший?»
10 минут назад
«Иисус сказал: «Делай то, что в твоих силах. Невозможное – моя задача». Леау выложил парафраз стиха из Евангелия от Луки после недовольства заменой в игре с «Лацио»
16 минут назад
Гол Батчи ЦСКА на 48-й минуте засчитали после проверки ВАР. Танашев вначале отменил мяч, посчитав, что хавбек «Краснодара» забил из офсайда
19 минут назадФото
У Лусиано 0+0, желтая и красная в 4 матчах за ЦСКА после перехода из «Зенита» в обмен на Дивеева. Форварда заменили в перерыве матча с «Краснодаром»
31 минуту назад
ЦСКА ни разу не пробил по воротам «Краснодара» в 1-м тайме. У «быков» 4 удара в створ и 64% владения мячом
45 минут назад
Слот перед «Галатасараем»: «Мы уже проиграли им дважды, но впервые мы играем дома. «Ливерпуль» снова покажет характер, как после пропущенного гола от «Тоттенхэма»
сегодня, 17:02
Вратарь «Динамо» Расулов об интервью с Орзул: «Предполагал, что будут вопросы про Карпина – это интересно публике. Отреагировал на ситуацию с юмором, посмеялся»
сегодня, 16:27
Семшов о стычке «Балтики» и ЦСКА: «Талалаев спровоцировал эту историю, а армейцы повелись. Такое впечатление, что Андрей Викторович любит быть в центре внимания»
сегодня, 16:16
