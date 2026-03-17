  • Промес признал, что ранил родственника ножом для чистки овощей – тот якобы украл семейные драгоценности. Адвокаты отрицают причастность футболиста к контрабанде кокаина
Промес признал, что нанес ножевое ранение родственнику.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес признал, что ранил своего родственника ножом. 

Напомним, Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня прошлого года. Суд в Амстердаме ранее заочно приговорил его к шести годам тюрьмы по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на родственника с ножом. СМИ сообщали, что потерпевшим был двоюродный брат Квинси. 

На сегодняшнем предварительном слушании по апелляции футболиста адвокаты Промеса признали, что он нанес родственнику ножевое ранение. По их словам, это не его двоюродный брат, а внук сводной сестры его бабушки. Адвокат Карри Кноопс заявила, что причиной такого поступка стала кража семейных драгоценностей родственником Промеса. 

«Мужчина попросил Промеса выйти с ним на улицу. Там начался хаос. Несколько человек подрались, и дальний родственник напал на Промеса. В этих суматошных обстоятельствах Промес нанес один удар ножом для чистки овощей», – сказала Кноопс.

При этом она заявила, что футболист не имеет никакого отношения к контрабанде кокаина.

Источник: Voetbal Primeur
Квинси Промес
Это не его двоюродный брат, а внук сводной сестры его бабушки.

В этой истории явно не хватает деверя, шурина и золовки
Ответ Ебздрогыч
Они просили деньги на организацию доставки белого порошка в Голландию)
Ответ Ебздрогыч
свояк кума тоже ждет
Легенда Спартака. Кто бы что не говорил).
Ответ dalmolchun
Легендарный нападающий (с ножом)

Ну правда легенда
Столько грехов: торговал веществами, нападал с ножом, играл за кб
Заслуживает своего комикса
Ответ dalmolchun
Комментарий скрыт
Чистил картошку на кухне,а внук сводной сестры его бабушки хотел помочь, но начался хаос
Ответ sabur
Захотел борща на косточке!
Ответ sabur
Поскользнулся на кожуре и упал на нож. Три раза подряд
В общем мы привыкли иронически воспринимать многие решения руководства Спартака, а меж тем - Соболев в Зените, Глушаков тоже не в Спартаке, вместо Талалаева взяли Сауся и даже Промесу позволили самолично отдать себя в руки дубайского правосудия. Сдается мне, мы ошибались и люди там чего-то в жизни понимают, не?
Ответ БилльХансен
" Глушаков тоже не в Спартаке "
так он давно карьеру закончил

" люди там чего-то в жизни понимают "
тогда почему до сих пор Максименко в воротах?
почему Денисов всё ещё в составе?
Ответ Neodim
Да, Глушенков, но согласитесь ошибка понятна.

Ну я как-бы конь и мне задаваться вопросом зачем Максименко в воротах? Просто отмечаю, что Спартак на фоне многих других коллег в лиге не зашкваривается таким безобразным образом.
Квинси ни в чём невиновный! Родственник сам подошёл и начал в глаза дерзко смотреть!
Ответ Остап Бендер
Значит, драка как произошла. Рафик рассказывает, что он вместе со своими друзьями-дзюдоистами - тяжвесами мирно курили возле подъезда в 3 часа ночи. Значит, произошло совпадение, в тот момент, когда Рафик вытащил нож, чтобы его наточить, в этот момент скрипач вышел из подъезда, соседский. Скрипач выходит, видит у него в руках ножик. И Рафик как бы прячет ножик и глаза прячет, типа «я не хочу на тебя смотреть» - скрипачу. А этот нет, пришел-зашел в круг дзюдоистов и начал всем в глаза смотреть, и говорит, типа: «Я сильный, вы слабые дзюдоисты». Рафик говорит, он сам очки снял, по полу ударил и ногой начал свои очки топтать. Потом вытащил скрипку, начал разбивать об дверь подъезда, говоря «смотрите. какой я сильный скрипач». Эти говорят: «Брат, мы не хотим с тобой драться»- «Нет, посмотрите, какой я сильный». Как Кинг-Конг бил себя в грудь, ребра все себе сломал. Даже после этого он не успокоился. Рафик друзей взял, говорит, давайте пойдем, домой зайдем, это- шизофреник. Он говорит: «Нет, подождите». Локтем себе ударил в солнечное сплетение - внутреннее кровоизлияние. И еще говорит: « вы, дзюдоисты, я вам покажу прием»- взял себя за затылок и в окно первого этажа. Типа, «смотрите, какой я прием знаю». Рафик с друзьями быстро прибежали в милицию, говорят: « там человек сознание потерял, сумасшедший». Вот так это было по рассказам Рафика.

Классика же)
Ответ Остап Бендер
Он не в глаза дерзко смотрел, а в глаз. В левый. Согласитесь, что это принципиально всё меняет.
Прочитал «украл семейные ценности», много думал
То есть он пошел на улицу с ножом для чистки овощей. Ясно, огородник хренов.
Ответ grevestor
Квинс ему так и сказал:"Эй,овощ,иди-ка сюда."
Такого напа у нас нет до сих пор
Ответ T622222
На фига столько сообщений написал. Но для поддержки заплюсовал всё😁
Ну так то раньше ворам и руки отрубали 🤷🏻😁 с
Господи, обыкновенная бытовуха, которую повернуть можно в любую сторону. С таким родственниками, ничего удивительного.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мусаев о 4:0: «Обращали внимание на заявления ЦСКА и их игроков, когда готовились. «Краснодар» ответил на поле, забивая голы, а не получая карточки»
1 минуту назад
«Челси» – «ПСЖ».0:1 – Хвича забил на 6-й. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
«Манчестер Сити» – «Реал». Холанд и Винисиус играют. Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» в гостях у «Ман Сити», «Челси» принимает «ПСЖ», «Арсенал» играет с «Байером», «Буде-Глимт» против «Спортинга»
10 минут назадLive
Челестини про 0:4 с «Краснодаром»: «ЦСКА после 2-го удаления могло спасти только чудо. Сейчас мы страдаем, мучаемся. У меня нет сомнений, что команда все перевернет»
21 минуту назад
«Спортинг» – «Буде-Глимт». 4:0 – у Суареса 1+1, у Тринкау 0+2, Инасиу, Гонсалвеш, Араухо забили, Хайкин играет. Онлайн-трансляция
23 минуты назадLive
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
40 минут назадТесты и игры
Мусаев о 4:0 с ЦСКА: «Такой «Краснодар» хочется видеть в каждой игре – оставили соперника без мяча, не дали никаких шансов. Матч стал украшением футбольного года»
43 минуты назад
Фабио Челестини: «В отставку не подам, не собираюсь опускать руки. Ребята работают очень хорошо. Ситуацию можно выправить, если весь ЦСКА будет вместе»
43 минуты назад
Хайкин установил рекорд по числу сэйвов в сезоне ЛЧ – 64. Российский вратарь «Буде-Глимт» обошел Куртуа, у которого было 59 спасений в сезоне-2021/22
55 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
0:4 от «Краснодара» – крупнейшее поражение ЦСКА с 2020-го (0:4 с «Зенитом»)
6 минут назад
«Арсенал» – «Байер». Дьокереш и Сака играют. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Сперцян об удалении Рейса за удар в грудь Пальцеву: «Смотрел эпизод на экране – человек там раза три ударил. Не хочу комментировать поведение других игроков. Зачем провоцируете?»
16 минут назад
Обляков стал рекордсменом Кубка России – он провел 58-й матч. Хавбек ЦСКА обошел Анюкова
27 минут назад
Пальцев о 4:0 с ЦСКА: «Закономерный результат, мысли были забивать, сколько захотим. Хотелось больше пяти‑шести»
32 минуты назад
Агент Новиков: «Жерсон на 2-й день в Петербурге четко сказал, что он в «Зените» до зимы максимум. Он очень любит внимание к себе – в России ему этого не хватало. Их семья зависит от пиара»
33 минуты назад
4:0 в Кубке – крупнейшая победа «Краснодара» над ЦСКА
53 минуты назад
ЦСКА сыграет с «Локомотивом» или «Крыльями» во 2-м этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России
сегодня, 18:49
Танашев отменил пенальти в ворота ЦСКА после стыка Сперцяна и Кругового на линии штрафной, посмотрев повтор. ВАР посчитал, что правила нарушил хавбек «Краснодара»
сегодня, 18:40
Хулиан Альварес: «Футболисты должны быть примером на поле и вне его. За нами наблюдают многие, особенно дети – важно подавать им достойный пример»
сегодня, 18:19
Рекомендуем