Промес признал, что ранил родственника ножом для чистки овощей – тот якобы украл семейные драгоценности. Адвокаты отрицают причастность футболиста к контрабанде кокаина

Промес признал, что нанес ножевое ранение родственнику.

Бывший полузащитник «Спартака » и сборной Нидерландов Квинси Промес признал, что ранил своего родственника ножом.

Напомним, Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня прошлого года. Суд в Амстердаме ранее заочно приговорил его к шести годам тюрьмы по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на родственника с ножом. СМИ сообщали, что потерпевшим был двоюродный брат Квинси.

На сегодняшнем предварительном слушании по апелляции футболиста адвокаты Промеса признали, что он нанес родственнику ножевое ранение. По их словам, это не его двоюродный брат, а внук сводной сестры его бабушки. Адвокат Карри Кноопс заявила, что причиной такого поступка стала кража семейных драгоценностей родственником Промеса.

«Мужчина попросил Промеса выйти с ним на улицу. Там начался хаос. Несколько человек подрались, и дальний родственник напал на Промеса. В этих суматошных обстоятельствах Промес нанес один удар ножом для чистки овощей», – сказала Кноопс.

При этом она заявила, что футболист не имеет никакого отношения к контрабанде кокаина.