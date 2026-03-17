  • Мостовой о судьях в РПЛ: «Они знают правила, но не понимают самой игры, так как никогда не играли. Давайте уже назначать пенальти за злой взгляд защитника на нападающего»
Мостовой о судьях в РПЛ: «Они знают правила, но не понимают самой игры, так как никогда не играли. Давайте уже назначать пенальти за злой взгляд защитника на нападающего»

Мостовой: проблема российских судей в том, что они не понимают сути игры.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о судействе в Мир РПЛ.

«Мне очень тревожно за судейство в РПЛ. Вот ответьте мне, как можно было назначить одиннадцатиметровый в матче «Пари НН» – «Крылья Советов»? Помню, как в чемпионате Франции Франк Лебеф так подкатился под меня, что я минут пять в воздухе болтался! И ничего... Потом он еще мне сказал, «Да я тебя особо не задел». А я ему ответил: «Да в принципе нормально, мне не больно было» (смеется). А здесь футболисту самарской команды дают желтую карточку за то, что он слегка рукой коснулся лица игрока нижегородцев. Ну куда ему руки девать, скажите? Отрезать что ли? Безумие просто!

Ну давайте уже назначать пенальти за злой взгляд защитника на нападающего в штрафной площади! Пусть ВАР в таких ситуациях приглашает главного арбитра на просмотр видеоповтора и говорит: «Смотри, как зло на него посмотрел». Вы что делаете?! В общем, повторюсь, проблема российских судей заключается в том, что они знают правила игры, но не понимают самой игры, так как никогда не играли», – сказал Мостовой. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Мостовой
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
logoПари НН
Действительно стало очень много легковесных пенальти, в половине моментов, если бы не ВАР никто бы и внимания не обратил.
И вообще, на стадион приходит болеть куча людей, никогда не игравших в футбол, т.е. не понимающих его. Зачем их пускать?
Ответ гимнолюб
И вообще, на стадион приходит болеть куча людей, никогда не игравших в футбол, т.е. не понимающих его. Зачем их пускать?
Так то он сейчас по факту сказал
Мостовой в сотый раз завёл шарманку- он то же самое про "не игравших в футбол судей" говорит КАЖДЫЙ раз, когда его по теме судейских ошибок спрашивают. Но журналисты не унимаются и звонят ему. РБ Спорт - так обязательно.

А что он скажет про судью Бобровского, который не только играл, но ещё и чемпионом Европы в составе юношеской сборной стал, и при этом дал после просмотра ВАР прямую красную карточку Мелёхину за подкат в мяч?
Ответ Dmitry Orlov
Мостовой в сотый раз завёл шарманку- он то же самое про "не игравших в футбол судей" говорит КАЖДЫЙ раз, когда его по теме судейских ошибок спрашивают. Но журналисты не унимаются и звонят ему. РБ Спорт - так обязательно. А что он скажет про судью Бобровского, который не только играл, но ещё и чемпионом Европы в составе юношеской сборной стал, и при этом дал после просмотра ВАР прямую красную карточку Мелёхину за подкат в мяч?
То, что он действовал по судейским правилам. Которые придумали не игравшие люди. Чего непонятно то?!
Ответ Dmitry Orlov
Мостовой в сотый раз завёл шарманку- он то же самое про "не игравших в футбол судей" говорит КАЖДЫЙ раз, когда его по теме судейских ошибок спрашивают. Но журналисты не унимаются и звонят ему. РБ Спорт - так обязательно. А что он скажет про судью Бобровского, который не только играл, но ещё и чемпионом Европы в составе юношеской сборной стал, и при этом дал после просмотра ВАР прямую красную карточку Мелёхину за подкат в мяч?
Наверное, ВАР мошенники взломали, а он как лох повёлся😀
Кстати, в НБА за злой взгляд штрафными наказывают
Ответ maryat
Кстати, в НБА за злой взгляд штрафными наказывают
Прошу прощения, а как определяют, что взгляд именно злобный?
Ответ Катя СПб
Прошу прощения, а как определяют, что взгляд именно злобный?
На усмотрение судьи
Назначить на один матч Мостового, вот это цирк царь устроит
Ответ Илья Сутурин
Назначить на один матч Мостового, вот это цирк царь устроит
Не царское это дело, матчи судить!
Ответ Илья Сутурин
Назначить на один матч Мостового, вот это цирк царь устроит
Он не сможет отбегать даже половину 1го тайма, не говоря о целом матче
Зачем игроки водят хороводы вокруг судей и что то им выговаривают, если ни разу не судили?
Я ехал вчера пассажиром с гайцом. Он не умеет водить так, как я. Вот от слова совсем.

Я то - поводивший.
За то мостовой все знает и умеет. Но вот только такого гения никто не берет на работу
Ответ RUSSERG
За то мостовой все знает и умеет. Но вот только такого гения никто не берет на работу
Да у него одна заезженная фраза, по моему он с ней уже шизанулся и всем надоел. Лентяй.
Ответ Васенышев
Да у него одна заезженная фраза, по моему он с ней уже шизанулся и всем надоел. Лентяй.
РБ Спорту - не надоел, до сих пор к нему за комментариями приходят.
А можно давать дискву за выход на поле в конфронтационной манере.
Да спортивным миром давно правят букмекеры. У каждого клуба на футболке красуются. Что там в наушник скажут то и сделает судьишка. В каком мире живёте?
