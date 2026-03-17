Мостовой о судьях в РПЛ: «Они знают правила, но не понимают самой игры, так как никогда не играли. Давайте уже назначать пенальти за злой взгляд защитника на нападающего»

Мостовой: проблема российских судей в том, что они не понимают сути игры.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о судействе в Мир РПЛ .

«Мне очень тревожно за судейство в РПЛ. Вот ответьте мне, как можно было назначить одиннадцатиметровый в матче «Пари НН » – «Крылья Советов »? Помню, как в чемпионате Франции Франк Лебеф так подкатился под меня, что я минут пять в воздухе болтался! И ничего... Потом он еще мне сказал, «Да я тебя особо не задел». А я ему ответил: «Да в принципе нормально, мне не больно было» (смеется). А здесь футболисту самарской команды дают желтую карточку за то, что он слегка рукой коснулся лица игрока нижегородцев. Ну куда ему руки девать, скажите? Отрезать что ли? Безумие просто!

Ну давайте уже назначать пенальти за злой взгляд защитника на нападающего в штрафной площади! Пусть ВАР в таких ситуациях приглашает главного арбитра на просмотр видеоповтора и говорит: «Смотри, как зло на него посмотрел». Вы что делаете?! В общем, повторюсь, проблема российских судей заключается в том, что они знают правила игры, но не понимают самой игры, так как никогда не играли», – сказал Мостовой.