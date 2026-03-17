  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава «Урала» Иванов о задержании Секача по подозрению в убийстве: «Трагедия для всех: для пострадавшей семьи, для футболиста, для нас. Все говорят, что Даниил был спокойным парнем»
31

Глава «Урала» Иванов о задержании Секача по подозрению в убийстве: «Трагедия для всех: для пострадавшей семьи, для футболиста, для нас. Все говорят, что Даниил был спокойным парнем»

Президент «Урала» об обвинении Секача в убийстве: трагедия для всех.

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал задержание игрока системы клуба Даниила Секача по подозрению в убийстве. 

Ранее стало известно, что 20-летнему игроку «Урала-2» предъявили обвинение в убийстве жительницы Северо-Западного округа Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников и был уверен, что участвует в операции спецслужб.

«Это трагедия для всех: для пострадавшей семьи, для футболиста, для родителей, для нас. Но мы ничего не знаем, как и что произошло, это же нефутбольные дела.

Все говорят, что он был спокойным парнем. Я лично с ним не был знаком, видел его два раза в жизни, недавно смотрел игру с «Челябинском-2». Так что я его не знаю, но ребята отзываются о нем хорошо», – сказал Иванов. 

На обвиненного в убийстве игрока «Урала-2» Секача завели дело о насильственных действиях в отношении несовершеннолетней. Задержана соучастница разбоя

Верите в камбэк «Сити» против «Реала»?3527 голосов
ДаМанчестер Сити
НетРеал Мадрид
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoУрал-2
logoГригорий Иванов
logoпремьер-лига Россия
происшествия
logoУрал
Даниил Секач
logoПервая лига
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Не верю я, что мошенники, что принудили. Ну даже и так. Бывает. А избить и убить женщину... Отморозок какой-то.
Ответ old_wolf
Не верю я, что мошенники, что принудили. Ну даже и так. Бывает. А избить и убить женщину... Отморозок какой-то.
Так ещё и изнaсилование было (предположительно, вменяется статья) несовершeннолетней и это типо тоже мошенники, нет конечно, просто уpoд и ещё хочет сейчас сxитрить
Ответ old_wolf
Не верю я, что мошенники, что принудили. Ну даже и так. Бывает. А избить и убить женщину... Отморозок какой-то.
На смену эффекту Долиной приходит эффект Секача
Страшновато это всё, вот живёшь, ничего никому плохому не делаешь, а футболист, у которого айкью как у пробки, yбивaeт тебя, нacилует твою дочь... При чем таких Секачей немало встречается каждый день в магазине, в транспорте, по дороге с работы! Берегите себя и своих близких, будьте бдительны всегда!
Ответ ser91337
Страшновато это всё, вот живёшь, ничего никому плохому не делаешь, а футболист, у которого айкью как у пробки, yбивaeт тебя, нacилует твою дочь... При чем таких Секачей немало встречается каждый день в магазине, в транспорте, по дороге с работы! Берегите себя и своих близких, будьте бдительны всегда!
И таких Секачей даже в футбольном мире полно, я уверен, просто кто-то попадает в удачную струю, как Соболев, а кто-то как Секач, ну какой же тyпой, ради каких-то жалких дeнег, просто уничтожить физически и морально целую семью... Ну хочется тебе денег, ну подумай, 21 век, Москва, тебя найдут в этот же день, стоит оно того???
Ответ ser91337
Страшновато это всё, вот живёшь, ничего никому плохому не делаешь, а футболист, у которого айкью как у пробки, yбивaeт тебя, нacилует твою дочь... При чем таких Секачей немало встречается каждый день в магазине, в транспорте, по дороге с работы! Берегите себя и своих близких, будьте бдительны всегда!
Комментарий скрыт
Самая большая трагедия для футболиста, что попался. В остальном, думаю он не очень переживает
В тихом омуте Ивановы водятся
Ответ dudufufu
В тихом омуте Ивановы водятся
Да, спокойный парень. И сделал всё спокойно.
Только бизнес, ничего личного.
Спокойно пришел и убил
Ответ Yen Bedder
Спокойно пришел и убил
Изнасиловал дочь, выпотрошил сейф, скинул ценности в окно...
Спокойные самые опасные даже в драке - кричать не будет подойдет и ударит.
Особенно для убийцы трагедия :))
У нас такой же спокойный был в районе в 90-х. Интеллигентная семья, мама и папа- врач и военный. С виду всё норм было.
Только этот «спокойный» до 18 лет уже совершил где-то убийство и уехал надолго.
Ответ vitekbvb09@mail.ru
У нас такой же спокойный был в районе в 90-х. Интеллигентная семья, мама и папа- врач и военный. С виду всё норм было. Только этот «спокойный» до 18 лет уже совершил где-то убийство и уехал надолго.
Вспомнился интеллигент учитель Чикатилло.
Это он просто не к Иванову домой пришёл, поэтому можно глупости говорить.
В тихом омуте...
Ответ fedor2026turin
В тихом омуте...
Р+
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Краснодар» разнес ЦСКА – 4:0! У Кордобы 1+1, Батчи сделал дубль, Аугусто забил, Рейса и Мойзеса удалили к 63-й
1 минуту назад
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Краснодар» разгромил ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Динамо» в среду
2 минуты назад
Мойзес получил две желтые подряд в матче с «Краснодаром». Защитник ЦСКА повалил Кордобу на землю после свистка и, вероятно, поспорил с судьей
14 минут назадФото
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» в гостях у «Ман Сити», «Челси» примет «ПСЖ», «Арсенал» сыграет с «Байером», «Буде-Глимт» против «Спортинга»
49 минут назадLive
Фанаты «Реала» пели «Гибралтар – испанский!» в центре Манчестера перед игрой с «Сити»
52 минуты назад
Танашев удалил Рейса за удар плечом в грудь Пальцеву на угловом на 45-й минуте матча «Краснодар» – ЦСКА
сегодня, 17:32Фото
Мексика готова принять матчи Ирана на ЧМ-2026, заявила президент Шейнбаум: «Мы поддерживаем отношения со всеми странами мира. Посмотрим, что решит ФИФА»
сегодня, 17:30
Мостовой про Челестини: «Уволят, наверное, если не выиграют домашний матч с Махачкалой. Но при чем здесь тренер? Играют-то футболисты»
сегодня, 17:23
Тудор верит в камбэк после 2:5 от «Атлетико»: «Нет ничего невозможного, они не лучше нас. Приоритет «Тоттенхэма» – остаться в АПЛ»
сегодня, 17:17
Кордоба стал перед упавшим Жоао Виктором и начал на него смотреть. Защитник ЦСКА поднялся, схватившись за футболку форварда «Краснодара», и в упор к нему приблизился – их развели
сегодня, 17:10Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Спортинг» – «Буде-Глимт». 1:0 – Инасиу забил, Хайкин играет. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
Хулиан Альварес: «Футболисты должны быть примером на поле и вне его. За нами наблюдают многие, особенно дети – важно подавать им достойный пример»
15 минут назад
Павлович в штуку поругался с Бишофом, заявившем прессе, что он лучше играет в Uno: «Эй, почему ты говоришь, что ты лучший?»
18 минут назад
«Иисус сказал: «Делай то, что в твоих силах. Невозможное – моя задача». Леау выложил парафраз стиха из Евангелия от Луки после недовольства заменой в игре с «Лацио»
24 минуты назад
Гол Батчи ЦСКА на 48-й минуте засчитали после проверки ВАР. Танашев вначале отменил мяч, посчитав, что хавбек «Краснодара» забил из офсайда
27 минут назадФото
У Лусиано 0+0, желтая и красная в 4 матчах за ЦСКА после перехода из «Зенита» в обмен на Дивеева. Форварда заменили в перерыве матча с «Краснодаром»
39 минут назад
ЦСКА ни разу не пробил по воротам «Краснодара» в 1-м тайме. У «быков» 4 удара в створ и 64% владения мячом
53 минуты назад
Слот перед «Галатасараем»: «Мы уже проиграли им дважды, но впервые мы играем дома. «Ливерпуль» снова покажет характер, как после пропущенного гола от «Тоттенхэма»
сегодня, 17:02
Вратарь «Динамо» Расулов об интервью с Орзул: «Предполагал, что будут вопросы про Карпина – это интересно публике. Отреагировал на ситуацию с юмором, посмеялся»
сегодня, 16:27
Семшов о стычке «Балтики» и ЦСКА: «Талалаев спровоцировал эту историю, а армейцы повелись. Такое впечатление, что Андрей Викторович любит быть в центре внимания»
сегодня, 16:16
Рекомендуем