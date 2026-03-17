Глава «Урала» Иванов о задержании Секача по подозрению в убийстве: «Трагедия для всех: для пострадавшей семьи, для футболиста, для нас. Все говорят, что Даниил был спокойным парнем»

Президент «Урала» об обвинении Секача в убийстве: трагедия для всех.

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал задержание игрока системы клуба Даниила Секача по подозрению в убийстве.

Ранее стало известно, что 20-летнему игроку «Урала-2» предъявили обвинение в убийстве жительницы Северо-Западного округа Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников и был уверен, что участвует в операции спецслужб.

«Это трагедия для всех: для пострадавшей семьи, для футболиста, для родителей, для нас. Но мы ничего не знаем, как и что произошло, это же нефутбольные дела.

Все говорят, что он был спокойным парнем. Я лично с ним не был знаком, видел его два раза в жизни, недавно смотрел игру с «Челябинском-2». Так что я его не знаю, но ребята отзываются о нем хорошо», – сказал Иванов.

