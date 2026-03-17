10

ФИФА о возможном переносе матчей Ирана на ЧМ-2026 из США в Мексику: «Ожидаем, что все команды будут играть в соответствии с объявленным расписанием»

В ФИФА ответили на вопрос о возможном переносе матчей Ирана на ЧМ-2026.

В ФИФА прокомментировали ситуацию с участием сборной Ирана на чемпионате мира-2026. 

Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что организация ведет переговоры о переносе матчей сборной своей страны на ЧМ-2026 из США в Мексику. 

«ФИФА поддерживает регулярные контакты со всеми участвующими ассоциациями-членами, включая Иран, для обсуждения планирования чемпионата мира по футболу 2026 года.

ФИФА ожидает, что все команды-участницы будут играть в соответствии с расписанием матчей, объявленным 6 декабря 2025 года», – заявил представитель Международной федерации футбола. 

ФИФА не перенесет матчи сборной Ирана на ЧМ из США в Мексику. Это повлияло бы и на другие команды, билеты на игры уже проданы (The Times)

И что делать с Челестини?4092 голоса
Увольнять сразуЦСКА
Убирать в паузу на сборныеРоман Бабаев
Дать поработатьФабио Челестини
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
Иран
logoСборная Ирана по футболу
logoЧМ-2026
logoФИФА
Жду матч Египта и Ирана в Сиэттле
Больше ожидаю что ЦРУ намутит что-то типа 11 сентября на ЧМ, обвинят во всём этом иранцев и начнут уже наземную войнушку
Не получится
Да кто все время задает в ФИФА вопросы, когда есть секретарь президента США. Там дадут правильные ответы
Да кто бы сомневался.
Господи, как же предсказуемо...
А поселим мы иранцев, на специальной базе, недалеко от Вашингтона - заключил Инфантино.
Ну да, ничего же не случилось, чего это они вдруг?
Да к тому времени вместо ирана дыркаотбублика будет. Дональд и мощные евреи настроены до победного конца -))
