ФИФА о возможном переносе матчей Ирана на ЧМ-2026 из США в Мексику: «Ожидаем, что все команды будут играть в соответствии с объявленным расписанием»

В ФИФА прокомментировали ситуацию с участием сборной Ирана на чемпионате мира-2026.

Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил , что организация ведет переговоры о переносе матчей сборной своей страны на ЧМ-2026 из США в Мексику.

«ФИФА поддерживает регулярные контакты со всеми участвующими ассоциациями-членами, включая Иран, для обсуждения планирования чемпионата мира по футболу 2026 года.

ФИФА ожидает, что все команды-участницы будут играть в соответствии с расписанием матчей, объявленным 6 декабря 2025 года», – заявил представитель Международной федерации футбола.

ФИФА не перенесет матчи сборной Ирана на ЧМ из США в Мексику. Это повлияло бы и на другие команды, билеты на игры уже проданы (The Times)