«Брайтон» должен был бить пенальти в матче с «Арсеналом», решила комиссия АПЛ. В третий раз в сезоне лондонцы избежали пенальти в матчах, выигранных с разницей в один мяч

Судьи ошибочно не назначили пенальти в пользу «Брайтона» в игре с «Арсеналом».

«Брайтон » должен был получить право на пенальти в матче против «Арсенала» в 29-м туре АПЛ (0:1).

К такому выводу пришла комиссия Премьер-лиги по рассмотрению ключевых эпизодов матчей. На третьей добавленной к первому тайму минуте полузащитник «чаек» Матс Виффер вбежал в штрафную площадь соперника, пытаясь откликнуться на подачу с фланга, но Габриэл Мартинелли повалил его на газон.

Главный арбитр встречи Крис Кавана не зафиксировал фол, видеоассистенты не стали вмешиваться.

Четыре из пяти членов комиссии посчитали, что в данном эпизоде должен был быть назначен одиннадцатиметровый. Трое из них считают, что ВАР следовало вмешаться.

Это третий случай в текущем сезоне Премьер-лиги, когда судьи ошибочно не назначили пенальти в ворота «Арсенала » в матче, который команда Микеля Артеты выиграла с преимуществом в один гол.