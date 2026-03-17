  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Брайтон» должен был бить пенальти в матче с «Арсеналом», решила комиссия АПЛ. В третий раз в сезоне лондонцы избежали пенальти в матчах, выигранных с разницей в один мяч
88

Судьи ошибочно не назначили пенальти в пользу «Брайтона» в игре с «Арсеналом».

«Брайтон» должен был получить право на пенальти в матче против «Арсенала» в 29-м туре АПЛ (0:1).

К такому выводу пришла комиссия Премьер-лиги по рассмотрению ключевых эпизодов матчей. На третьей добавленной к первому тайму минуте полузащитник «чаек» Матс Виффер вбежал в штрафную площадь соперника, пытаясь откликнуться на подачу с фланга, но Габриэл Мартинелли повалил его на газон. 

Главный арбитр встречи Крис Кавана не зафиксировал фол, видеоассистенты не стали вмешиваться. 

Четыре из пяти членов комиссии посчитали, что в данном эпизоде должен был быть назначен одиннадцатиметровый. Трое из них считают, что ВАР следовало вмешаться. 

Это третий случай в текущем сезоне Премьер-лиги, когда судьи ошибочно не назначили пенальти в ворота «Арсенала» в матче, который команда Микеля Артеты выиграла с преимуществом в один гол. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: BBC
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
logoБрайтон
logoАрсенал
logoМатс Виффер
Крис Кавана
logoГабриэл Мартинелли
88 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Кого-то это удивляет? Судьи уже весь сезон их тянут
Ответ Bunyod Turgunov
Ладно если бы только судьи, а так ещё жеребьёвка 1/8 и 1/4 ЛЧ уровня Лиги Европы :))
Ответ Artem Maximus
И пенальти левый дали с Байером.
А че не считают, сколько Арсенал должен был бить пенку? В матче с Эвертоном Хаверца завалили, в других матчах игры рукой соперников были. Понимаю, модно хейтить канониров, чтобы еще раз сказать, как они не достойны титула)
Ответ Том Сойев
Арсеналу нужен свой Дух Хлебонасущенского, который с середины нулевых вел бы все судейские ошибки против канониров. А их было столько... В одних матчах с МЮ на целый том хватит)
Ответ Артем Чугунов
Смысл? Местным хейтерам какие аргументы не предъявляй, всё одно будет: празднуем не так, судья всегда за нас)
Арсенал не только потратил миллиард на трансферы при Артете, но ещё максимально зарядил судейство и греет везде шары, посмотрите только на их соперников в лч или кубке Англии)
И все это ради хоть какого-то трофея)
Ответ Roman
Да, прогрев идёт страшный, будто искренне верят, что такая бей-беги команда способна на квадрупл :))
Ответ Roman
Так их можно понять. Столько лет без трофеев) И это еще повезло, что конкуренты в лице Сити и Ливерпуля просто не тянут. Пусть уже возьмут.
Сюда плюсуем голы с угловых с нарушением на вратарях в матчах с разницей в 1 мяч и вот уже борьба за любимое 4 место.
Ответ MU_pain_for_the_eyes
Сюда плюсуем не поставленные пенки в пользу Сити и голы с нарушениями по типу Соланке и вот уже минус конкурент
Ответ Tristan...
Ньюкасл в 1-м круге, матч с Мю, где не дали красную Далоту, матч с Тоттенхэмом, где не дали фол Соланке, 2 пенки( 1 уж точно 100%-ая) с Ноттингемом.
Сколько Арсеналу 100%-ых пенальти не дали пробить? Это считать не будем, а то пазл для нытья не сложится. Сколько тех же угловых забил Ливерпуль? Их фанаты почему-то об этом молчат. Когда Сити приехал к Арсеналу и стоял автобусом с первых минут, тянул время и в итоге увез ничью, кто-то орал про харамбол? Нет. Фанаты МЮ со своими ручными судьями сколько титулов взяли? Ваш главный фанат вообще глава судеек. Сколько бабок Сити занес судьям за свои титулы и сколько занес чиновникам чтобы их в шип не отправили, ФК 115. Челси только что получил за махинации при Абрамовиче. Фаны Ливера что-то ноют про наши траты, а сколько потратили вы? Только вот где ваши результаты. Но да ладно, я еще могу понять нытье от фанатов клубов АПЛ, но когда вылезают фаны помойного Реала, который без судейской помощи всяких Осасун не может обыграть и каждый тур либо обсер, либо скандал, реал ТВ и прочий шлак - вы то куда лезете, главные позорники, лучше валите на свои ветки отмывать честь своего дикаря и его напарника истерички.
стыд, срам и позор! и это в эпоху вар. даже реал не всегда себе им такое позволяет!
кто угодно лишь бы не сити ?))
Ответ cektor
судя по поведению болел пушек, то лучше уже Сити. Арсенал еще ничего не выиграл, а болелы уже короли
Ответ alexei.varanetsky
Где вы эти комменты находите весь сезон? Не видел ни разу. Верят в команду, но помнят: рано радоваться, ждём 38 тур.
Ну хоть Сити в этом году отдыхает, все оттягиваются на Арсенале, нынче они - спонсоры судейского корпуса)
Можно собрать такую же стату по МС и ЛФК последние 5 сезонов?
Болельщикам Канониров не стремно вот этом всё наблюдать?
Ответ wshnmn
Нет, потому что ошибок против Арсенала было не меньше. В прошлом емнип сезоне за откидку мяча было два удаления, в то время как это позволялось другим командам 🤷🏻‍♀️
Ответ wshnmn
Стремно, что в этой кликбейтной новости не указано сколько ошибок с пенками было против пушек, и за/против других команд. А то так просто сферическое число.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гринвуд – главная цель «Ювентуса». «Марсель» может продать вингера за 50+ млн евро, если не попадет в ЛЧ
7 минут назад
«Краснодар» – ЦСКА. Кордоба и Гонду играют. Онлайн-трансляция
21 минуту назадLive
Ватерполист Мирзиев о зарплатах легионеров в «Зените»: «Дайте нам 10% - мы такое сделаем, очень много чего! И народ будет приходить»
18 минут назад
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Краснодар» против ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Динамо» в среду
22 минуты назадLive
Большая премьера фильма «Зенит Навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
22 минуты назадРеклама
«Барселоне» интересен Бастони. «Интер» потребует не меньше 50 млн евро
34 минуты назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» в гостях у «Ман Сити», «Челси» примет «ПСЖ», «Арсенал» сыграет с «Байером», «Буде-Глимт» против «Спортинга»
42 минуты назад
«Матч ТВ» покажет матчи сборной России против Мали и Никарагуа
55 минут назад
Анчелотти об изменениях в футболе за последние 25 лет: «Стали лучше стадионы, судейство, интенсивность, но талантам сложнее себя проявить»
сегодня, 15:48
Карякин предложил сборной России тренироваться в Крыму: «Он очень динамично развивается. Технически это возможно в любой момент, в Алуште ультрасовременный стадион»
сегодня, 15:37
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Может, думает, что он Моуринью или Наполеончик такой маленький? КДК поступит верно, если дисквалифицирует его до конца сезона»
7 минут назад
Вратарь «Динамо» Расулов об интервью с Орзул: «Предполагал, что будут вопросы про Карпина – это интересно публике. Отреагировал на ситуацию с юмором, посмеялся»
25 минут назад
Семшов о стычке «Балтики» и ЦСКА: «Талалаев спровоцировал эту историю, а армейцы повелись. Такое впечатление, что Андрей Викторович любит быть в центре внимания»
36 минут назад
Арбелоа о выходном «Сити» перед матчем с «Реалом»: «Слышал, что Пеп провел 987 матчей – не мне давать ему советы. Не думаю, что это сильно повлияет на результат»
сегодня, 15:28
Байдачный о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Если так нервы шалят, надо заканчивать. Наступает старость, и ты никому не нужен со своими эмоциями. Берегите себя, футбол – это лишь игра»
сегодня, 15:14
«Челси» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:43
«Манчестер Сити» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:43
«Арсенал» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:43
Жирков на вопрос о самом начитанном игроке «Динамо»: «Сергеев был с книжкой, но за сборы не прочитал ни одной страницы»
сегодня, 14:35
«Спортинг» – «Буде-Глимт». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 06:15
Рекомендуем