Газзаев о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Тренер не может вести себя так, как Талалаев. Зачем он выбил мяч? Да, есть эмоции, но это низкий поступок»

Валерий Газзаев: тренер не может вести себя так, как Талалаев.

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о стычке в матче армейцев и «Балтики» в 21-м туре Мир РПЛ .

В концовке встречи главный тренер калининградцев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.

«Играли две команды, которые не привыкли уступать. Футбол – это эмоции, но тренер не может вести себя так, как повел Талалаев. Зачем он выбил мяч? Ведь именно он спровоцировал потасовку. Отсюда и реакция игроков и тренерского штаба армейцев.

Если бы мяч выбил игрок, это еще можно было понять, но тренер – это фигура и лидер, который должен вести себя соответствующе. Да, есть эмоции, но это низкий поступок, который недопустим для тренера», – сказал Газзаев.