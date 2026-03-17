  Газзаев о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Тренер не может вести себя так, как Талалаев. Зачем он выбил мяч? Да, есть эмоции, но это низкий поступок»
Газзаев о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Тренер не может вести себя так, как Талалаев. Зачем он выбил мяч? Да, есть эмоции, но это низкий поступок»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о стычке в матче армейцев и «Балтики» в 21-м туре Мир РПЛ.

В концовке встречи главный тренер калининградцев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. 

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.

«Играли две команды, которые не привыкли уступать. Футбол – это эмоции, но тренер не может вести себя так, как повел Талалаев. Зачем он выбил мяч? Ведь именно он спровоцировал потасовку. Отсюда и реакция игроков и тренерского штаба армейцев.

Если бы мяч выбил игрок, это еще можно было понять, но тренер – это фигура и лидер, который должен вести себя соответствующе. Да, есть эмоции, но это низкий поступок, который недопустим для тренера», – сказал Газзаев. 

Газзаев: Талалаев, ты что делаешь? Козёл вонючий, #####!
Помню Станка травили все кому не лень, а тут отечественный специалист, ему можно, журналисты позасовывали языки в темное место
тренер-обладатель КУЕФА: это недопустимо
тренеры-обладатели дырки от бублика: не, ну все средства хороши
Ну, он повел себя, как хулиган. А тренер - это наставник, с которого игроки берут пример. Посеешь ветер - пожнёшь бурю и хаос...
работа Талалаева с Балтикой мне нравится, но с такими поступками все уважение полетело к чертям
Талалаев отвратительно себя повел . Его и так то не особо любили как человека, а теперь отвращение ещё больше. Тренер он думающий, может выстроить команду и добиваться результата, но человек он г...... но.
Таких специалистов надо гнать. Талалай всегда будет оставаться хорошим тренером, потому что как только его команда начинает проседать он начинает искать повод чтобы разругался и уйти.
изолировать от общества клоуна, дискву на год
Газзаев, как всегда, красавчик
Григорян — о Талалаеве: к психиатру идти нельзя, потому что можно там остаться!
