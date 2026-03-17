  • Флик о продлении контракта с «Барсой»: «Я счастлив здесь, но мне нужно поговорить с семьей. Это моя последняя работа»
Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о продлении контракта с «Барселоной».

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о возможном продлении контракта с каталонским клубом. 

Ранее сообщалось, что стороны подпишут соглашение до 2028 года. 

«Я не думаю, что сейчас подходящее время, чтобы говорить об этом. Завтра предстоит важный матч для клуба и для нашего будущего. Я очень счастлив здесь, но мне нужно поговорить со своей семьей. Время еще есть.

Думаю, всем ясно, что мне нравится здесь работать, но еще мне нравится быть независимым. У меня большая семья, которая очень меня поддерживает. Это футбол, и я стараюсь делать все возможное для команды... но посмотрим. Время еще есть. Я не думаю о том, чтобы перейти куда-то еще. Это будет моя последняя работа, и это меня радует», – сказал Флик на пресс-конференции перед ответной игрой с «Ньюкаслом» в 1/8 финала Лиги чемпионов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Мужик - красавчик! Тренирует волшебно, но и жизнь решил не всю на футбол положить. Денег заработал достаточно, чтобы кайфовать еще много лет. Удачи, Ханси! Не болел ни за один клуб, который он тренировал, но вот футбол у его команд всегда был привлекательным)
Ответ Erwin Zelazny
но в сборной у него не получилось((
Ответ Мелкие лавочники
Потому что Ханси клубный тренер (да такое бывает)
Он строит свой футбол на каждодневной работе с коллективом а не встречах раз в пол года с малознакомыми футболистами
Пусть у тебя все получится, Ханси
Странно, ему ж только 61, а уже последняя работа

Ханси ещё 5-6 лет смело мог бы тренеровать Барселону, которая при нём снова стала играть в красивый, доминационный футбол ⚽
Ответ Artem Maximus
Он не раз говорил, что хочет больше времени проводить с семьёй, в частности внуками)
Ответ Artem Maximus
Ну так в Барселоне как раз два три года и все
Всего 61 год - ещё можно пожить в своё удовольствие.
Настоящий футбольный человек, отдавший игре всю жизнь. Компетентный и порядочный, как никто другой заслужил кайфовать после завершения карьеры в лучах уважения и славы
Только больше уважать за это Флика! Семья это самое главное в жизни! С внуками повозиться, а не последние нервы оставлять на трен.скамейке!
И что интересно. Вот немец. А при нем Барса, как Барса. Побольше чем при Хави. 😁Хотелось бы что б такие коненчо работали дольше. Но тут уж маэстро решать, когда прекратить играть.
Классный тренер и умный позитивный человек
Думал ему лет 50.
Ответ гилберт
Я тоже до недавнего времени думал, что ему около 50
