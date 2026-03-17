Флик о продлении контракта с «Барсой»: «Я счастлив здесь, но мне нужно поговорить с семьей. Это моя последняя работа»

Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о продлении контракта с «Барселоной».

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о возможном продлении контракта с каталонским клубом.

Ранее сообщалось , что стороны подпишут соглашение до 2028 года.

«Я не думаю, что сейчас подходящее время, чтобы говорить об этом. Завтра предстоит важный матч для клуба и для нашего будущего. Я очень счастлив здесь, но мне нужно поговорить со своей семьей. Время еще есть.

Думаю, всем ясно, что мне нравится здесь работать, но еще мне нравится быть независимым. У меня большая семья, которая очень меня поддерживает. Это футбол, и я стараюсь делать все возможное для команды... но посмотрим. Время еще есть. Я не думаю о том, чтобы перейти куда-то еще. Это будет моя последняя работа, и это меня радует», – сказал Флик на пресс-конференции перед ответной игрой с «Ньюкаслом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.