  • Воспитанник «Локо» Пахомов: «Американцы сами не списывают и не дают другим. Они строго относятся к любому виду жульничества. У нас принято помогать друг другу – в школе, в универе»
Воспитанник «Локо» Пахомов: «Американцы сами не списывают и не дают другим. Они строго относятся к любому виду жульничества. У нас принято помогать друг другу – в школе, в универе»

Воспитанник «Локомотива»: американцы сами не списывают и не дают другим.

Воспитанник «Локомотива» Кирилл Пахомов, выступающий за «Чарлстон Бэттери», высказался об учебе в США.

– Правда, что в Америке не списывают?

– Здесь такого нет. Американцы сами не списывают и не дают списывать. У нас принято помогать друг другу – в школе, в универе. Понятно, что мой русский менталитет никуда не делся – пытался здесь списывать, пару раз даже успешно.

Американцы в целом строго относятся к любому виду жульничества – не только в учебе. Они стараются жить по законам, нарушать здесь не принято, – сказал Пахомов.

Воспитанник «Локо» Пахомов о США: «Минусы – невозможно без автомобиля, в центре Нью-Йорка бездомные. Плюсы – возможности, большой средний класс, нет ощутимой разницы в финансах»

Видимо, они платят за образование.
Мы за корочки.
Видимо, они платят за образование. Мы за корочки.
Ох уж эти образованные американцы
Ох уж эти образованные американцы
Как понимаю, у них до сих пор превалирует какая-нибудь цеховая культура, нечто вроде "делаю что-то одно, но зато делаю хорошо. Остальное мало интересует". Возможно, что система образования у них на подобный подход и заточена.
Ну что за бред, у них списывания встречается в многих молодежных фильмах и сериалах. Наверное за российскими детьми смотрят и переносят в свои фильмы, ага.
Ну что за бред, у них списывания встречается в многих молодежных фильмах и сериалах. Наверное за российскими детьми смотрят и переносят в свои фильмы, ага.
Да Пахома просто невзлюбили и списывать не дают
Дать списать это не помощь. Вот помочь оценки в аттестате подделать, это действительно помощь.
Если попался на списывании, тогда следует автоматическое отчисление и на следующий год повторяешь семестр, что есть правильно для качества образования
Вот пришёл ты к колдуну, принёс плату, курицу и говоришь, научи колдовать.
Тот взял курицу, дал тебе корочки , "Колдун второго ранга!, иди с Богом, колдуй!
И ты пошёл счастливый?
этот Пахомов языка не знал и не мог попросить списать или просил а его не понимали, а нам тут рассказывает
