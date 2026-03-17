Воспитанник «Локо» Пахомов: «Американцы сами не списывают и не дают другим. Они строго относятся к любому виду жульничества. У нас принято помогать друг другу – в школе, в универе»

Воспитанник «Локомотива»: американцы сами не списывают и не дают другим.

Воспитанник «Локомотива » Кирилл Пахомов, выступающий за «Чарлстон Бэттери», высказался об учебе в США.

– Правда, что в Америке не списывают?

– Здесь такого нет. Американцы сами не списывают и не дают списывать. У нас принято помогать друг другу – в школе, в универе. Понятно, что мой русский менталитет никуда не делся – пытался здесь списывать, пару раз даже успешно.

Американцы в целом строго относятся к любому виду жульничества – не только в учебе. Они стараются жить по законам, нарушать здесь не принято, – сказал Пахомов.

