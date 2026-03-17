  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ФИФА не перенесет матчи сборной Ирана на ЧМ из США в Мексику. Это повлияло бы и на другие команды, билеты на игры уже проданы (The Times)
69

ФИФА не перенесет матчи сборной Ирана на ЧМ из США в Мексику. Это повлияло бы и на другие команды, билеты на игры уже проданы (The Times)

Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что организация ведет переговоры о переносе матчей сборной своей страны на ЧМ-2026 из США в Мексику. 

Однако, как сообщает The Times, это предложение не обсуждалось в ФИФА – такой шаг считается «неосуществимым». Билеты на матчи уже проданы, а их перенос повлияет и на другие команды-участницы. 

Верите в камбэк «Сити» против «Реала»?1913 голосов
ДаМанчестер Сити
НетРеал Мадрид
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Times
logoФИФА
logoСборная Ирана по футболу
logoЧМ-2026
logoвысшая лига Иран
календарь
69 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
ФИФА бесполезная организация которая может давать только премии Мира.
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Бесполезным деятелям.
Ответ 13ыйРычагЛапорты
Вот ситуация. Ты, организатор и главный выгодоприобретатель, столкнулся с форс-мажором. Ну так соотнеси интересы, посмотри варианты переноса, поговори с другими участниками, узнай места дислокаций команд. С болельщиками перетри варианты трансфера/обмена/возврата.

Одним словом, ПОРАБОТАЙ. Ответ -- а мы даже не рассматривали, потому что много подводных камней, разруливать лень, а надо еще новую премию для миротворца придумать.
Ну так ФИФА же не сама эти правила выдумывает, она спрашивает у руководства. А руководство, в свою очередь, не все здания в Иране ещё снесло, чтобы им что-то позволять. Как добомбят, тогда и приходите
Ответ Dima_Sushkov
Комментарий скрыт
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Комментарий скрыт
Или играйте в лапту
Эй, а как же популярная мантра про <безопасность> с которой нас и отстранили. Они же через одного чешут про безопасность и отсутствие политических мотивов бана, а как реально надо было подумать о безопасности участника ЧМ - лапки вверх и <мы ничего не можем сделать>.
Ну тогда и пролив открывать не будут
Ответ Кирилл Прохоров_1116838180
Да его и так не собираются. Более того, есть мнение, что хуситы вспомнят про Баб-эль-Мандеб.
Ответ Michael Kazmin
А разве не вспомнили уже?
То есть, футболисты из страны, которую бомбят, должна ехать на ЧМ к тем, кто бомбит их.
НЕ ФИФА, фифочка какая - то при инфантильном Инфантино
Принимающая сторона открыто заявляет, что одной из сборных приезжать небезопасно. Что должна заявить ФИФА? Правильно: ничего
Ответ Олег Щёголев
Как это ничего? Она же уже дала президенту принимающей ЧМ страны - коллеге Эпштейна и яростному чадолюбцу, премию мира.
Да уж. Еще никогда Чм не проводился в стране фашистского режима
Ответ Константин Лобандиевский
Почему? ЧМ-34 в Италии. А через два года еще и ОИ в Германии проводились. В 1936-м. История знает всё. И имеет свойство повторяться. Кстати, через 2 года после ЧМ, в США пройдут еще и ОИ-2028.
Ответ Denosaur
тогда не так обидно перед предками )
Либо приползайте на коленях к Трампу, либо отказывайтесь играть. Мы вне политики (с)
Потому что Трамп Инфантино запретил. Не надо ля-ля тут про другие команды. Инфантино шестерка Трампа-даже приз за мир вручил...
з.ы. Место Ирана получит тот, кто больше Трампу подлизнет. У Украины неплохие шансы.
Ответ 3a_3eHuT
Не, этих чумных не пустят)
Ответ 3a_3eHuT
Израиль его получит. Йосси Бенаюн ради этого возобновит карьеру -)).
ФИфа шестёрка американская 🤷‍♂️ как и остальные так называемые международные организации
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Гринвуд – главная цель «Ювентуса». «Марсель» может продать вингера за 50+ млн евро, если не попадет в ЛЧ
7 минут назад
«Краснодар» – ЦСКА. Кордоба и Гонду играют. Онлайн-трансляция
21 минуту назадLive
Ватерполист Мирзиев о зарплатах легионеров в «Зените»: «Дайте нам 10% - мы такое сделаем, очень много чего! И народ будет приходить»
18 минут назад
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Краснодар» против ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Динамо» в среду
22 минуты назадLive
Большая премьера фильма «Зенит Навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
22 минуты назадРеклама
«Барселоне» интересен Бастони. «Интер» потребует не меньше 50 млн евро
34 минуты назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» в гостях у «Ман Сити», «Челси» примет «ПСЖ», «Арсенал» сыграет с «Байером», «Буде-Глимт» против «Спортинга»
42 минуты назад
«Матч ТВ» покажет матчи сборной России против Мали и Никарагуа
55 минут назад
Анчелотти об изменениях в футболе за последние 25 лет: «Стали лучше стадионы, судейство, интенсивность, но талантам сложнее себя проявить»
сегодня, 15:48
Карякин предложил сборной России тренироваться в Крыму: «Он очень динамично развивается. Технически это возможно в любой момент, в Алуште ультрасовременный стадион»
сегодня, 15:37
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Может, думает, что он Моуринью или Наполеончик такой маленький? КДК поступит верно, если дисквалифицирует его до конца сезона»
7 минут назад
Вратарь «Динамо» Расулов об интервью с Орзул: «Предполагал, что будут вопросы про Карпина – это интересно публике. Отреагировал на ситуацию с юмором, посмеялся»
25 минут назад
Семшов о стычке «Балтики» и ЦСКА: «Талалаев спровоцировал эту историю, а армейцы повелись. Такое впечатление, что Андрей Викторович любит быть в центре внимания»
36 минут назад
Арбелоа о выходном «Сити» перед матчем с «Реалом»: «Слышал, что Пеп провел 987 матчей – не мне давать ему советы. Не думаю, что это сильно повлияет на результат»
сегодня, 15:28
Байдачный о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Если так нервы шалят, надо заканчивать. Наступает старость, и ты никому не нужен со своими эмоциями. Берегите себя, футбол – это лишь игра»
сегодня, 15:14
«Челси» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:43
«Манчестер Сити» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:43
«Арсенал» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:43
Жирков на вопрос о самом начитанном игроке «Динамо»: «Сергеев был с книжкой, но за сборы не прочитал ни одной страницы»
сегодня, 14:35
«Спортинг» – «Буде-Глимт». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 06:15
Рекомендуем