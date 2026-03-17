ФИФА не перенесет матчи сборной Ирана на ЧМ из США в Мексику. Это повлияло бы и на другие команды, билеты на игры уже проданы (The Times)

ФИФА не перенесет матчи сборной Ирана из США в Мексику.

Ранее президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил , что организация ведет переговоры о переносе матчей сборной своей страны на ЧМ-2026 из США в Мексику.

Однако, как сообщает The Times, это предложение не обсуждалось в ФИФА – такой шаг считается «неосуществимым». Билеты на матчи уже проданы, а их перенос повлияет и на другие команды-участницы.