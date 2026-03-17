  «План на «Арсенал» такой: закрасить угловые отметки, избегать пенальти – это важно!» «Байер» выложил «список дел» на ответный матч ЛЧ и опубликовал фото «Эмирейтс» без угловых отметок
«План на «Арсенал» такой: закрасить угловые отметки, избегать пенальти – это важно!» «Байер» выложил «список дел» на ответный матч ЛЧ и опубликовал фото «Эмирейтс» без угловых отметок

«Байер» продолжил троллить «Арсенал» за их угловые.

«Байер» снова пошутил об «Арсенале» перед матчем Лиги чемпионов.

Перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) «Байер» пошутил о стандартах «Арсенала», поставив табличку «Угловые запрещены!» на стадионе: «Простите, ребята, но правила есть правила».

В этот раз на странице «Байера» в X выложили шуточный список дел на «Эмирейтс».

«Ну что, план такой 👀:

Взять ленту (игра слов. В оригинале написано Tape – это и «лента», и фамилия полузащитника «Байера» Акселя Тапа – Спортс’‘), чтобы заклеить розетки;

Закрасить угловые отметки;

Избегать пенальти (важно!);

Темные искусства???» – говорится в «плане» немецкого клуба.

Чуть позже «Байер» выложил изображение поля стадиона «Арсенала» без угловых отметок: «Так-то лучше! 😁». 

Фото: x.com/bayer04_en

Шутка про ленту и розетки отсылает к распространившейся в соцсетях новости о том, что тренер «Арсенала» Микель Артета якобы хочет проводить тренировки в полной темноте, чтобы команда развивала умение отслеживать мяч. Также «темные искусства» «Арсенала» обсуждались по итогам матча АПЛ против «Ман Сити» в 2024-м (2:2), где «Арсенал» обвиняли в симуляциях и затягивании времени.

Шутка про пенальти – отсылка к первому матчу, когда «Арсенал» сравнял счет на 89-й минуте благодаря пенальти.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.

16 комментариев
1. пресс качат
2. бегит
3. турник
4. анжуманя
Ну сегодня хоть где-то Байер не проиграет Арсеналу.
Так Байер сам с углового забил ☺️
Зато без нарушении на вратаре
Только игроком, которого не должно было на поле быть почти весь матч😁
Это английское убожество уже троллят все подряд.
План надёжный !
думаю, это самый интересный матч сегодня в плане интриги, в других всё ясно уже
Вот она слава
Будет смешно если Арсенал как обычно будет катать поперек и где-нибудь под конец Байер завалит какую-нибудь дуру и пройдет.
