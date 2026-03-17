  • Карпин о стычке Талалаева и Челестини: «Балтика» добилась своего? Добилась. Я не говорю, что все средства хороши, но это футбол, эмоции»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал стычку в матче «Балтики» и ЦСКА.

В концовке встречи главный тренер калининградцев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. 

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.

– Ну, вы тренер, это была такая тренерская история: Талалаев – Челестини.

– Так, и? От меня какое мнение ты хочешь услышать?

– То есть допускать такое, можно так делать?

– Ну что значит можно? Наверное, нельзя. Но, спровоцировав вот этот вот… Возможно, эти эмоции, которые были у игроков ЦСКА в концовке матча, они ушли на этот конфликт, и в конце концов «Балтика» выиграла. Это хорошо? Нет. Ну, в конце концов «Балтика» выиграла. Добилась своего? Добилась.

– Все средства хороши?

– Нет, опять же, я не говорю, что все средства хороши и теперь надо там, не знаю, убивать, прыгать в колено и ломать соперников. Нет. Я не про это. То, что это хорошо… Ну, наверное, нет. Но это футбол, эмоции, опять же. Я не защищаю и не нападаю ни на кого, – сказал Карпин. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Так, и?...пришло на смену ну,и?...
Растет Валерий.
Ответ Сергей Круг
Нет. Как был быдлан, так и остался.
Ответ agentkuper
Наверное как и ты,только ещё хуже
Чукча приходит к геологу и говорит:
Твоя моя жена любить - нехорошо!
А геолог ему отвечает :
- вас, чукчей, не поймёшь, она говорит -хорошо, ты - нехорошо...
Перефразируя. С точки зрения профессионального спорта, мол во чтобы не стало добиться цели, это конечно можно делать, но опять же с точки зрения человечности и уважения к сопернику и так далее, этого делать не надо.
Ответ ParvizLNDRreal
Комментарий скрыт
Ответ ParvizLNDRreal
Любит I Спартак

Теперь я понял о каком уважении идет речь, тут конечно проблем с командами второго эшелона нет)
Спартак им тупо сливает сам xD
за Трололоева - цеховая солидарность тех, кто делает тренерский круговорот в российском футболе. Если б так поступил Челестини, они б говорили диаметрально противоположное - что какой-то хрен с бугра смеет не уважать всех подряд, от болельщиков до полицейских собак.
Ответ Изя Рабинович
Так это правильно, разве нет? К своим всегда надо лучше относиться, чем к гастролерам
Ответ Изя Рабинович
Какая чушь, Карпин просто ненавидит Талалаева, но все равно сказал именно это. Стоило бы прислушаться
Талалаева однозначно нужно наказать, и, наверное, строже, чем за Спартак. Но Карпин правильно говорит - Талалаев продолжает с, мягко говоря, посредственными футболистами показывать сверхрезультат для РПЛ, и один из главных факторов тут - эмоции, которые он им транслирует.
Ответ chukovsky
Транслирует эмоции... Какая дичь🤦‍♂️
Ответ chukovsky
Конечно какие то унтерменши с Таллалаевым мешают московским всех обыгрывать . Это же чё такое творится - то , а ?
Так Балтика и так бы выиграла, скорее всего. Там играть оставалось минуту или типа того. А в итоге играли еще минут пять после завершения стычки.

Карпин так говорит, как будто Талалихин своей выходкой спас команду.
Один мастер куртуазности общения говорит о другом. Я даже удивлен, что Валера не поддержал собрата по разуму.
Продолжение легендарной фразы «Ну, и?» на всех спортивных ресурсах страны- «Так, и?»
Самая здравая мысль тут в том, что эффект был, но это не делает эпизод правильным.
Футбол, игру, моменты, вообще никто не обсуждает, а ведь там есть о чем поговорить!
Возможно, и?
Предположительно, и?
Вероятно, и?
Допустим, и?
Рекомендуем
Главные новости
Большая премьера фильма «Зенит Навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
2 минуты назадРеклама
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Краснодар» против ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Динамо» в среду
2 минуты назадLive
«Барселоне» интересен Бастони. «Интер» затребует не меньше 50 млн евро
14 минут назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» в гостях у «Ман Сити», «Челси» примет «ПСЖ», «Арсенал» сыграет с «Байером», «Буде-Глимт» против «Спортинга»
22 минуты назад
«Матч ТВ» покажет матчи сборной России против Мали и Никарагуа
35 минут назад
Анчелотти об изменениях в футболе за последние 25 лет: «Стали лучше стадионы, судейство, интенсивность, но талантам сложнее себя проявить»
44 минуты назад
Карякин предложил сборной России тренироваться в Крыму: «Он очень динамично развивается. Технически это возможно в любой момент, в Алуште ультрасовременный стадион»
55 минут назад
«Балтика» попросила ЭСК рассмотреть неназначенный пенальти в матче с ЦСКА и неудаление Кармо. Армейцы просят разобрать удаление Челестини
сегодня, 15:04
Кто пройдет в 1/4 финала ЛЧ? Следим за ответными матчами с бездепозитным бонусом до 15 000 от FONBET!
сегодня, 15:00Промо
Промес признал, что ранил родственника ножом для чистки овощей – тот якобы украл семейные драгоценности. Адвокаты отрицают причастность футболиста к контрабанде кокаина
сегодня, 14:49
Ко всем новостям
Последние новости
«Краснодар» – ЦСКА. Кордоба и Гонду играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
1 минуту назад
Вратарь «Динамо» Расулов об интервью с Орзул: «Предполагал, что будут вопросы про Карпина – это интересно публике. Отреагировал на ситуацию с юмором, посмеялся»
5 минут назад
Семшов о стычке «Балтики» и ЦСКА: «Талалаев спровоцировал эту историю, а армейцы повелись. Такое впечатление, что Андрей Викторович любит быть в центре внимания»
16 минут назад
Арбелоа о выходном «Сити» перед матчем с «Реалом»: «Слышал, что Пеп провел 987 матчей – не мне давать ему советы. Не думаю, что это сильно повлияет на результат»
сегодня, 15:28
Байдачный о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Если так нервы шалят, надо заканчивать. Наступает старость, и ты никому не нужен со своими эмоциями. Берегите себя, футбол – это лишь игра»
сегодня, 15:14
«Челси» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:43
«Манчестер Сити» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:43
«Арсенал» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:43
Жирков на вопрос о самом начитанном игроке «Динамо»: «Сергеев был с книжкой, но за сборы не прочитал ни одной страницы»
сегодня, 14:35
«Спортинг» – «Буде-Глимт». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 06:15
Рекомендуем