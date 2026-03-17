Карпин о стычке Талалаева и Челестини: «Балтика» добилась своего? Добилась. Я не говорю, что все средства хороши, но это футбол, эмоции»

Карпин о стычке Талалаева и Челестини: «Балтика» своего добилась.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал стычку в матче «Балтики» и ЦСКА.

В концовке встречи главный тренер калининградцев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца.

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.

– Ну, вы тренер, это была такая тренерская история: Талалаев – Челестини.

– Так, и? От меня какое мнение ты хочешь услышать?

– То есть допускать такое, можно так делать?

– Ну что значит можно? Наверное, нельзя. Но, спровоцировав вот этот вот… Возможно, эти эмоции, которые были у игроков ЦСКА в концовке матча, они ушли на этот конфликт, и в конце концов «Балтика» выиграла. Это хорошо? Нет. Ну, в конце концов «Балтика» выиграла. Добилась своего? Добилась.

– Все средства хороши?

– Нет, опять же, я не говорю, что все средства хороши и теперь надо там, не знаю, убивать, прыгать в колено и ломать соперников. Нет. Я не про это. То, что это хорошо… Ну, наверное, нет. Но это футбол, эмоции, опять же. Я не защищаю и не нападаю ни на кого, – сказал Карпин.