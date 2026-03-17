«Балтика» не обращалась в КДК насчет отмены красной карточки Талалаева, сообщил Григорьянц: «Нет оснований рассматривать вопрос»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Балтика» не обратилась в комитет по поводу удаления главного тренера Андрея Талалаева в матче против ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ (1:0).

В концовке встречи главный тренер калининградцев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев.

Вчера «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу «Балтики» сообщил, что клуб подал апелляцию на удаление тренера в КДК и ЭСК РФС. Позже источник изменил новость, указав только, что «Балтика» обратилась в ЭСК.

«Балтика» не обратилась в КДК РФС по отмене красной карточки Талалаева. И срок подачи истек вчера. У КДК нет оснований рассматривать вопрос об отмене красной карточки Андрея Талалаева», – сказал Григорьянц.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Спорт-Экспресс»
Андрей Талалаев
Балтика
Артур Григорьянц
КДК РФС
ЦСКА
премьер-лига Россия
Ну там не красную карточку, а кроваво красную надо было показывать
Правильно. А зачем подавать в КДК? Красная карточка на один матч — это если смотреть на ситуацию игры. Фактически любой вынос мяча в исполнении тренера карается красной карточкой. Но это только если брать конкретный эпизод. Если же КДК будет капать дальше, то может быть вынесен вердикт более радикального значения...
Нет просьбы об отмене - нет оснований у КДК.
Ну и дополнительно можно сказать, что у Балтики нет оснований и подавать - красная в строгом соответствии с регламентом для людей в техзоне.
Думаю, их юристы вынесли такое же решение и объяснили тем людям в команде, кто регламент не знал.
Красную ему выдали по правилам игры, а не по регламенту для людей в техзоне
Ну все правильно. В ЭСК подали, в КДК - нет.
