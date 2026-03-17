«Балтика» не обращалась в КДК насчет отмены красной карточки Талалаева, сообщил Григорьянц: «Нет оснований рассматривать вопрос»

«Балтика» не обращалась в КДК по отмене красной карточки Талалаева.

Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что «Балтика» не обратилась в комитет по поводу удаления главного тренера Андрея Талалаева в матче против ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ (1:0).

В концовке встречи главный тренер калининградцев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев.

Вчера «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу «Балтики» сообщил , что клуб подал апелляцию на удаление тренера в КДК и ЭСК РФС. Позже источник изменил новость, указав только, что «Балтика » обратилась в ЭСК.

«Балтика» не обратилась в КДК РФС по отмене красной карточки Талалаева. И срок подачи истек вчера. У КДК нет оснований рассматривать вопрос об отмене красной карточки Андрея Талалаева », – сказал Григорьянц.