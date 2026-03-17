Две оставшиеся в Австралии футболистки сборной Ирана начали тренироваться с «Брисбен Роар». Иранки поблагодарили клуб
Оставшиеся в Австралии иранские футболистки тренируются с местным клубом.
Две оставшиеся в Австралии футболистки сборной Ирана приступили к тренировкам с «Брисбен Роар».
Австралийский клуб сообщил, что Фатиме Пасандиде и Атефе Рамезанисаде начали тренироваться вместе с футболистками основной команды. Обе иранки поблагодарили «Брисбен Роар» в комментариях к посту.
Напомним, ранее шесть игроков и один член персонала женской сборной Ирана запросили убежище в Австралии и получили гуманитарные визы после окончания женского Кубка Азии. Позднее пятеро из них решили вернуться на родину.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: AP
Тяжело их будет выдать замуж всех) Калитчица вообще огонь, нашего физрука в школе напоминает)
Тяжело их будет выдать замуж всех) Калитчица вообще огонь, нашего физрука в школе напоминает)
Мечта Тормунда)
Мечта Тормунда)
Иранская Бриенна))
Теперь они сироты ?
