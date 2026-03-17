  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Две оставшиеся в Австралии футболистки сборной Ирана начали тренироваться с «Брисбен Роар». Иранки поблагодарили клуб
Фото
5

Две оставшиеся в Австралии футболистки сборной Ирана начали тренироваться с «Брисбен Роар». Иранки поблагодарили клуб

Две оставшиеся в Австралии футболистки сборной Ирана приступили к тренировкам с «Брисбен Роар».

Австралийский клуб сообщил, что Фатиме Пасандиде и Атефе Рамезанисаде начали тренироваться вместе с футболистками основной команды. Обе иранки поблагодарили «Брисбен Роар» в комментариях к посту. 

Напомним, ранее шесть игроков и один член персонала женской сборной Ирана запросили убежище в Австралии и получили гуманитарные визы после окончания женского Кубка Азии. Позднее пятеро из них решили вернуться на родину.

Фото: https://x.com/brisbaneroar/

Верите в камбэк «Сити» против «Реала»?464 голоса
ДаМанчестер Сити
НетРеал Мадрид
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: AP
logoБрисбен Роар
logoвысшая лига Иран
женский футбол
logoСборная Ирана по футболу
logoвысшая лига Австралия
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тяжело их будет выдать замуж всех) Калитчица вообще огонь, нашего физрука в школе напоминает)
Мечта Тормунда)
Иранская Бриенна))
Теперь они сироты ?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
