Эмери о Дзюбе: «Он был фантастическим игроком и очень хорошим человеком»

Унаи Эмери: Дзюба был фантастическим игроком и очень хорошим человеком.

Бывший главный тренер «Спартака » Унаи Эмери , возглавляющий «Астон Виллу », поделился воспоминаниями о работе с Артемом Дзюбой в московском клубе.

– Осталась ли у вас обида на Артема Дзюбу за период вашей совместной работы в «Спартаке» и за то, что тогда он называл вас «тренеришкой»?

– Он был фантастическим игроком и очень хорошим человеком, – сказал Эмери.

