Эмери о Дзюбе: «Он был фантастическим игроком и очень хорошим человеком»

Бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери, возглавляющий «Астон Виллу», поделился воспоминаниями о работе с Артемом Дзюбой в московском клубе.

– Осталась ли у вас обида на Артема Дзюбу за период вашей совместной работы в «Спартаке» и за то, что тогда он называл вас «тренеришкой»?

– Он был фантастическим игроком и очень хорошим человеком, – сказал Эмери. 

Дзюба о том, что назвал Эмери «тренеришкой» после 1:5 от «Динамо»: «Не знал, что журналисты снимают. Лучше поругаться, подраться, чем сказать: ничего страшного, следующий матч выиграем»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
Не думаю что Эмери помнит кто это. звучит как: да, да он фантастический игрок. не звоните сюда
Уверен, что помнит. Просто Унай - человек, очевидно, интеллигентный и привыкший к иной культуре труда (читай - не привыкший работать с быдланами вроде наших обуревших лимитчиков), поэтому у него в Спартаке не все получилось, но, уверен, что этот опыт и этих ребят он запомнил на всю жизнь.
Сто процентов. Типо: да, конечно, только отвалите!
Надеюсь ,Дзюбе сегодня стыдно....
Но понимаю,что нет.
Лучше и не скажешь.
У него сейчас руки заняты другим, не может новости скролить
Джентельмен, в отличие от субъекта высказывания
Объекта
объект комментирования 🤡
Большие личности не задевает то, что о них говорят в округе. Они знают на что способны и верят в свои силы и в Бога. В дешевые разборки не ввязываются, а просто идут дальше своей дорогой.

На примере Эмери это очень хорошо видно. Какие результаты у него на поприще тренера и какие у Дзюбы как у игрока. Разница просто космос. У одного скипа международных трофеев и рекордов, у другого пару чашек РПЛ. Вот и все что нужно знать.
Свежая цитата Стэйтема?
Эмери о Дзюбе: «Он был игрочишкой епт»
У человека проблемы в Астон Вилле сейчас в борьбе за топ-4, а ему какой-то гений звонит и спрашивает про Дзюбу и ситуацию более чем 10-летней давности. Можно было просто послать, но Эмери это сделал культурнее.
"Он БЫЛ хорошим человеком". Вот в чём тут мулька. В детстве может быть имел в виду Эмери.
Человек воспитан, в отличии от драчуна
Если кого-то не помнишь, то проще сказать что он отличный человек, но больше я о нём ничего не помню))
Человек 14 (!) лет назад поработал в Спартаке полгода. С тех пор работал в пяти больших клубах, выиграл кучу трофеев. Но ему до сих пор сверхразумы звонят и спрашивают про игрока, которого за пределами страны и знать не знает никто.
