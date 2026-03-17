Эмери о Дзюбе: «Он был фантастическим игроком и очень хорошим человеком»
Бывший главный тренер «Спартака» Унаи Эмери, возглавляющий «Астон Виллу», поделился воспоминаниями о работе с Артемом Дзюбой в московском клубе.
– Осталась ли у вас обида на Артема Дзюбу за период вашей совместной работы в «Спартаке» и за то, что тогда он называл вас «тренеришкой»?
– Он был фантастическим игроком и очень хорошим человеком, – сказал Эмери.
Дзюба о том, что назвал Эмери «тренеришкой» после 1:5 от «Динамо»: «Не знал, что журналисты снимают. Лучше поругаться, подраться, чем сказать: ничего страшного, следующий матч выиграем»
Верите в камбэк «Сити» против «Реала»?1931 голос
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
109 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
На примере Эмери это очень хорошо видно. Какие результаты у него на поприще тренера и какие у Дзюбы как у игрока. Разница просто космос. У одного скипа международных трофеев и рекордов, у другого пару чашек РПЛ. Вот и все что нужно знать.