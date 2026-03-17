  • Юран о результатах ЦСКА весной: «У иностранцев проблемы с подготовкой команд в зимнюю паузу. Когда команда проигрывает три матча из трех в РПЛ, все налицо»
Юран о результатах ЦСКА весной: «У иностранцев проблемы с подготовкой команд в зимнюю паузу. Когда команда проигрывает три матча из трех в РПЛ, все налицо»

Юран о ЦСКА: у иностранцев проблемы с подготовкой команд во время зимней паузы.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран объяснил причину неудачных результатов ЦСКА в весенней части сезона. 

Весной команда Фабио Челестини проиграла все три матча в рамках Мир РПЛ.

«У иностранцев проблемы с подготовкой команд во время зимней паузы. Трехмесячная пауза в чемпионате – это очень специфическая вещь. Тренер должен понимать, как подвести игроков в одном состоянии к первым матчам после возобновления сезона.

Поэтому я думаю, что проблема ЦСКА заключается именно в подготовительной части, так как квалификация футболистов ниже не стала, а состав даже укрепился. Но когда команда проигрывает три матча из трех в РПЛ, к сожалению, все налицо», – сказал Юран. 

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков после 21 тура. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoСергей Юран
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoФабио Челестини
Сергей Юран покинул пост главного тренера «Пари Нижний Новгород» 29 апреля 2024 года после серии из 6 поражений подряд, последним из которых стал проигрыш «Ахмату».
Подготовил к весне, умелец 😊
Он и сам иностранец, своего рода
Только Юран знает, как готовить команду зимой)))
Смешно😂
Да не только. Но факт есть же. И визуально, как дилетанту, мне тоже видно, что во втором тайме подсаживается команда, к сожалению. С этим, кстати, многие иностранные тренеры сталкивались у нас, и говорили об этом. И Зенит в весну вползал, и Спартак, теперь и ЦСКА.
При Спалетти когда играли в три круга - вынес всех ногами впред)
Артига?
Артига в четвёртый раз зимние сборы проводил. В первый раз он 2 недели готовил Родину-2, а потом не понимал, что дальше делать.
А чо там по российским тренерам в турции? Хотелось бы развернутой аналитики от этого перспективнейшего молодого специалиста
Выслать из страны Галактионова, Семака и Мусаева! Не умеют готовить к весне команды!
Солидарен с Юраном. Это надо лично пережить с командой - тебе никто не расскажет. Три месяца сборов, новые люди в команде, ну и из жарищи в снежный российский футбол.
То-то неготовый ЦСКА по полной отвозил Краснодар в кубке.
Не успокоится, получается многие наши тренеры то же плохо готовы. Только Юран знает и умеет)))
