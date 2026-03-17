Юран о результатах ЦСКА весной: «У иностранцев проблемы с подготовкой команд в зимнюю паузу. Когда команда проигрывает три матча из трех в РПЛ, все налицо»

Юран о ЦСКА: у иностранцев проблемы с подготовкой команд во время зимней паузы.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран объяснил причину неудачных результатов ЦСКА в весенней части сезона.

Весной команда Фабио Челестини проиграла все три матча в рамках Мир РПЛ.

«У иностранцев проблемы с подготовкой команд во время зимней паузы. Трехмесячная пауза в чемпионате – это очень специфическая вещь. Тренер должен понимать, как подвести игроков в одном состоянии к первым матчам после возобновления сезона.

Поэтому я думаю, что проблема ЦСКА заключается именно в подготовительной части, так как квалификация футболистов ниже не стала, а состав даже укрепился. Но когда команда проигрывает три матча из трех в РПЛ, к сожалению, все налицо», – сказал Юран.

ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков после 21 тура.