Юран о результатах ЦСКА весной: «У иностранцев проблемы с подготовкой команд в зимнюю паузу. Когда команда проигрывает три матча из трех в РПЛ, все налицо»
Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран объяснил причину неудачных результатов ЦСКА в весенней части сезона.
Весной команда Фабио Челестини проиграла все три матча в рамках Мир РПЛ.
«У иностранцев проблемы с подготовкой команд во время зимней паузы. Трехмесячная пауза в чемпионате – это очень специфическая вещь. Тренер должен понимать, как подвести игроков в одном состоянии к первым матчам после возобновления сезона.
Поэтому я думаю, что проблема ЦСКА заключается именно в подготовительной части, так как квалификация футболистов ниже не стала, а состав даже укрепился. Но когда команда проигрывает три матча из трех в РПЛ, к сожалению, все налицо», – сказал Юран.
ЦСКА занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков после 21 тура.
Подготовил к весне, умелец 😊
Смешно😂