Лапорта хочет, чтобы Левандовски и Рэшфорд остались в «Барсе»: «Роберт помог нам в трудное время. Маркус забил много голов – попытаемся согласовать с «МЮ» не очень дорогую сделку»
Жоан Лапорта заявил о желании сохранить Левандовского и Рэшфорда в «Барселоне».
Избранный президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о том, останутся ли Роберт Левандовски и Маркус Рэшфорд в клубе.
«Мы бы хотели, чтобы он [Роберт] остался, но это будет зависеть от того, чего он сам захочет. Он пришел в трудное время и очень помог нам, и мы хотим, чтобы он остался
Маркус выступает очень хорошо, он отдал много голевых передач и забил много голов, и, надеюсь, если он сыграет [с «Ньюкаслом»], то поможет нам пройти дальше. Мы попытаемся поговорить с «Манчестер Юнайтед» и договориться о сделке, которая не будет слишком дорогой для клуба», – сказал Лапорта в эфире RAC1.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
Лёва тоже сильно сдал. И, учитывая его возраст, есть большие сомнения, что он снова наберёт нужные кондиции. К тому уже, у обоих очень большая зарплата. По мне, лучше обоих отпускать.
Жаль, что сосьос вновь поверили этому жулику.
Ну и сосьос проголосовали за лжеца-реалиста с результатами (Лапорта) , против лжеца-фантазера без результатов (Фонт), который рассказывал сказки про возвращение Месси и подписание Холланда, когда агент Эрлинга это разоблачил, то пошли тупейшие оправдания
Он 20 голевых действий сделал из-за Барселоны, а не наоборот. Не забывайте об этом, фанаты МЮ. В топ-4 АПЛ вошли, так сразу гонора прибавилось, лол.
Как будто недорого выкупить за 30 млн. игрока, который 10+11 без пенальти имеет
видимо, будет копить на Хааланда, к 34-му году уложится.