  • Лапорта хочет, чтобы Левандовски и Рэшфорд остались в «Барсе»: «Роберт помог нам в трудное время. Маркус забил много голов – попытаемся согласовать с «МЮ» не очень дорогую сделку»
Лапорта хочет, чтобы Левандовски и Рэшфорд остались в «Барсе»: «Роберт помог нам в трудное время. Маркус забил много голов – попытаемся согласовать с «МЮ» не очень дорогую сделку»

Жоан Лапорта заявил о желании сохранить Левандовского и Рэшфорда в «Барселоне».

Избранный президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о том, останутся ли Роберт Левандовски и Маркус Рэшфорд в клубе. 

«Мы бы хотели, чтобы он [Роберт] остался, но это будет зависеть от того, чего он сам захочет. Он пришел в трудное время и очень помог нам, и мы хотим, чтобы он остался

Маркус выступает очень хорошо, он отдал много голевых передач и забил много голов, и, надеюсь, если он сыграет [с «Ньюкаслом»], то поможет нам пройти дальше. Мы попытаемся поговорить с «Манчестер Юнайтед» и договориться о сделке, которая не будет слишком дорогой для клуба», – сказал Лапорта в эфире RAC1.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
42 комментария
Рэшфорд после неплохого начала, сильно сдал. Большие сомнения, что он так уж много принесёт пользы Барсе.
Лёва тоже сильно сдал. И, учитывая его возраст, есть большие сомнения, что он снова наберёт нужные кондиции. К тому уже, у обоих очень большая зарплата. По мне, лучше обоих отпускать.
Ответ NartApsua
Все верно. И если с Левандовским на минимальную зп еще можно было бы согласовать еще один год, то вот Рэшфорд - абсолютное дно. Никакого прогресса за время нахождения в команде не показал.
Роберт уже и мяч толком принять не может и ударит. В матче с Севой 3-4 момента имел и все промазал. Ну а вместо Рэша, лучше бы вернули Абде. У последнего есть дриблинг, чего Рэшу не хватает. И моложе он.
Жаль, что сосьос вновь поверили этому жулику.
Ответ Pamir88
"Лучше бы вернули Абде" – Рэшфорд даже в средней форме будет уровнем выше чем бестолковый Абде, чей потолок это Бетис. У него есть дриблинг? Но у него нет удара с двух ног, физики, качественных навесов с игры и угловых, исполнения штрафных как у Рэшфорда. Будь у Абде потенциал, его бы никто не отдавал так дешево, не обманывайтесь игрой в Бетисе, там и Антони неплохо стату набивает. Маркус при всей его деревянности просто другого класса игрок.

Ну и сосьос проголосовали за лжеца-реалиста с результатами (Лапорта) , против лжеца-фантазера без результатов (Фонт), который рассказывал сказки про возвращение Месси и подписание Холланда, когда агент Эрлинга это разоблачил, то пошли тупейшие оправдания
Ответ Pamir88
100%
по ходу опять будем играть без чистого центра
МЮ уже согласовал сделку. Любой адекватный клуб продал бы его не меньше 40млн ибо на ресурсах он уже 40 стоит, а эти рычаговые 30 млн пытаются сбить на игрока со статистикой в 20 голевых действий игравшего 2000 минут - дичь.
Ответ Elik1989
Он вам был не нужен, сбитым летчиком все считали. Как Барселона в него поверила, так вы сразу переобулись и начали говорить за 20 голевых действий.

Он 20 голевых действий сделал из-за Барселоны, а не наоборот. Не забывайте об этом, фанаты МЮ. В топ-4 АПЛ вошли, так сразу гонора прибавилось, лол.
Ответ The NOTORIOUS
Подтяни матчасть. МЮ в момент подписания арендного соглашения установил сумму потенциального выкупа. Барселона и дальше может верить в курносого, только прежде денежки на стол.
Лапорта хитрец и изображает добряка вежливого, на деле же сделают Леве такое предложение которое будет сильно ниже чем от других клубов и Роберт сам оставаться не захочет. Думаю ситуация как с Кристенсеном, тут тоже предожат низкую зп с бонусами за матчи/голы.
Лицо Флика даже иманджинировать не нужно:))
Всмысли недорогой.
Как будто недорого выкупить за 30 млн. игрока, который 10+11 без пенальти имеет
Надеюсь, Лапортыч из вежливости такие слова говорит) обоих летом надо отпускать, вместо Рэша и Левы брать Альвареса и Шельдурупа из Бенфики🤞🏻
Ответ Регул
150+ млн на Альвареса есть?
Ответ Регул
Шельдеруп бы вписался хорошо
Я думаю Роберту хватит самоуважения, чтобы не оставаться лавочником под таким косячником как Ферран.
очевидно, что старый мухомор попытается ####### наш МЮ, можно даже не сомневаться))
видимо, будет копить на Хааланда, к 34-му году уложится.
Рекомендуем
Главные новости
«Барселоне» интересен Бастони. «Интер» затребует не меньше 50 млн евро
9 минут назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» в гостях у «Ман Сити», «Челси» примет «ПСЖ», «Арсенал» сыграет с «Байером», «Буде-Глимт» против «Спортинга»
17 минут назад
«Матч ТВ» покажет матчи сборной России против Мали и Никарагуа
30 минут назад
Анчелотти об изменениях в футболе за последние 25 лет: «Стали лучше стадионы, судейство, интенсивность, но талантам сложнее себя проявить»
39 минут назад
Карякин предложил сборной России тренироваться в Крыму: «Он очень динамично развивается. Технически это возможно в любой момент, в Алуште ультрасовременный стадион»
50 минут назад
«Балтика» попросила ЭСК рассмотреть неназначенный пенальти в матче с ЦСКА и неудаление Кармо. Армейцы просят разобрать удаление Челестини
сегодня, 15:04
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Краснодар» против ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Динамо» в среду
сегодня, 14:16
Кто пройдет в 1/4 финала ЛЧ? Следим за ответными матчами с бездепозитным бонусом до 15 000 от FONBET!
сегодня, 15:00Промо
Промес признал, что ранил родственника ножом для чистки овощей – тот якобы украл семейные драгоценности. Адвокаты отрицают причастность футболиста к контрабанде кокаина
сегодня, 14:49
«Милан» готов продать Леау – клуб разочарован игрой и поведением вингера. Отступные португальца – 170 млн евро (La Gazzetta dello Sport)
сегодня, 14:23
Ко всем новостям
Последние новости
Вратарь «Динамо» Расулов об интервью с Орзул: «Предполагал, что будут вопросы про Карпина – это интересно публике. Отреагировал на ситуацию с юмором, посмеялся»
32 секунды назад
Семшов о стычке «Балтики» и ЦСКА: «Талалаев спровоцировал эту историю, а армейцы повелись. Такое впечатление, что Андрей Викторович любит быть в центре внимания»
11 минут назад
«Краснодар» – ЦСКА. Кордоба и Гонду играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
57 минут назад
Арбелоа о выходном «Сити» перед матчем с «Реалом»: «Слышал, что Пеп провел 987 матчей – не мне давать ему советы. Не думаю, что это сильно повлияет на результат»
59 минут назад
Байдачный о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Если так нервы шалят, надо заканчивать. Наступает старость, и ты никому не нужен со своими эмоциями. Берегите себя, футбол – это лишь игра»
сегодня, 15:14
«Челси» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:43
«Манчестер Сити» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:43
«Арсенал» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:43
Жирков на вопрос о самом начитанном игроке «Динамо»: «Сергеев был с книжкой, но за сборы не прочитал ни одной страницы»
сегодня, 14:35
«Спортинг» – «Буде-Глимт». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 06:15
Рекомендуем