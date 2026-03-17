Лапорта хочет, чтобы Левандовски и Рэшфорд остались в «Барсе»: «Роберт помог нам в трудное время. Маркус забил много голов – попытаемся согласовать с «МЮ» не очень дорогую сделку»

Жоан Лапорта заявил о желании сохранить Левандовского и Рэшфорда в «Барселоне».

Избранный президент «Барселоны» Жоан Лапорта ответил на вопрос о том, останутся ли Роберт Левандовски и Маркус Рэшфорд в клубе.

«Мы бы хотели, чтобы он [Роберт] остался, но это будет зависеть от того, чего он сам захочет. Он пришел в трудное время и очень помог нам, и мы хотим, чтобы он остался

Маркус выступает очень хорошо, он отдал много голевых передач и забил много голов, и, надеюсь, если он сыграет [с «Ньюкаслом»], то поможет нам пройти дальше. Мы попытаемся поговорить с «Манчестер Юнайтед » и договориться о сделке, которая не будет слишком дорогой для клуба», – сказал Лапорта в эфире RAC1.