  • Жирков о проблемах со связью в Москве: «У меня вообще не ловила в доме, это была жесть. Дочку укусила домашняя крыса, а мы не могли дозвониться до скорой»
Тренер «Динамо» Юрий Жирков высказался о проблемах со связью в Москве.

– Сталкиваетесь с проблемами со связью в Москве?

– Когда закончил с футболом, у меня вообще связь не ловила в доме! Это была жесть. У нас жила домашняя крыса. Та укусила дочку очень серьезно, а мы банально не могли дозвониться до скорой. Пришлось ехать.

– Как справились?

– Может, какой-то важный человек заехал, потому что сейчас со связью все нормально.

– Есть ли вы в MAX?

– Нет. Пока связь у меня еще ловит. Сижу в Telegram, YouTube, потому что смотрю исторические ролики на этих ресурсах, – сказал Жирков. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
я не понял, он говорит, что Быстров его дочку укусил?
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Кличка крысы -"Фигу".
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Соболев. Только что он у него дома делал?
Если крыса домашняя, чего боялись тогда? Или домашняя для него, это которая в норе живёт и вылазит погрызть.
Ответ Антон Фалафель
Крыса-РЭБ
Ответ Антон Фалафель
Это же было в очень страшном кино (3 или 4): когда снаружи дома, то крыса, а если заходит в дом - то мышь. Вышла наружу - снова крыса
какой-то бред сказал
Ответ Glukinho
Ничего не поделаешь. Футболист ...
Ответ Glukinho
При всем уважении к Юрке, но ответы звучат как у психически нездорового человека: ни последовательности ни логики
А вот не закончил бы с футболом, то связь была бы хорошая и стабильная!
вот где тарантиновские диалоги, а вовсе не с персоналом "Торпедо"!
Танки, крысы, военно-полевые гимнастёрки..
Что у него вообще дома происходит?)
Ответ KercheZ
Вокруг его дома солнце вращается)
3 абзаца новости, и по моему не один из них между собой не связывается.
Нет связи - это плохо. Но я что-то не понимаю, при укусе крысы вызывать скорую? А самому жопу поднять и отвезти ребенка в травму никак нельзя?
Ответ Иван Корзун
Крыса не пускала ребенка и тащила его к себе в нору
Ответ Александр Геронов
при этом громко материлась и угрожала розочкой.
Про половцев ролики от великого историка и геостратега все посмотрел?
еще в 2023 получается укусила
