Жирков о проблемах со связью в Москве: «У меня вообще не ловила в доме, это была жесть. Дочку укусила домашняя крыса, а мы не могли дозвониться до скорой»
Юрий Жирков: когда закончил с футболом, у меня вообще связь не ловила в доме.
Тренер «Динамо» Юрий Жирков высказался о проблемах со связью в Москве.
– Сталкиваетесь с проблемами со связью в Москве?
– Когда закончил с футболом, у меня вообще связь не ловила в доме! Это была жесть. У нас жила домашняя крыса. Та укусила дочку очень серьезно, а мы банально не могли дозвониться до скорой. Пришлось ехать.
– Как справились?
– Может, какой-то важный человек заехал, потому что сейчас со связью все нормально.
– Есть ли вы в MAX?
– Нет. Пока связь у меня еще ловит. Сижу в Telegram, YouTube, потому что смотрю исторические ролики на этих ресурсах, – сказал Жирков.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
