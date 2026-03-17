Жоан Лапорта: «Барса» объявит о продлении контракта с Фликом в ближайшее время. Я бы хотел проработать с ним весь мой президентский срок – это говорило бы о стабильности»

Лапорта: «Барселона» объявит о продлении контракта с Фликом в ближайшее время.

Избранный президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном продлении контракта с главным тренером команды Ханс-Дитером Фликом .

«Мы обязательно объявим о продлении контракта с Ханси Фликом в ближайшее время. Мы всегда предпочитаем, чтобы у него оставался еще год по контракту. Деку будет отвечать за переговоры по этому контракту, а Рафа Юсте подпишет его.

Я бы хотел проработать с Ханси Фликом весь мой президентский срок. Это говорило бы о стабильности и показало бы, что мы побеждаем. Он молодой и энергичный человек, который счастлив в клубе и в городе», – сказал Лапорта в эфире RAC1.

«Барса» и Флик договорились о продлении контракта до 2028 года. Ханси, скорее всего, уйдет после истечения срока соглашения (Diario Sport)