  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жоан Лапорта: «Барса» объявит о продлении контракта с Фликом в ближайшее время. Я бы хотел проработать с ним весь мой президентский срок – это говорило бы о стабильности»
31

Избранный президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном продлении контракта с главным тренером команды Ханс-Дитером Фликом.

«Мы обязательно объявим о продлении контракта с Ханси Фликом в ближайшее время. Мы всегда предпочитаем, чтобы у него оставался еще год по контракту. Деку будет отвечать за переговоры по этому контракту, а Рафа Юсте подпишет его.

Я бы хотел проработать с Ханси Фликом весь мой президентский срок. Это говорило бы о стабильности и показало бы, что мы побеждаем. Он молодой и энергичный человек, который счастлив в клубе и в городе», – сказал Лапорта в эфире RAC1.

«Барса» и Флик договорились о продлении контракта до 2028 года. Ханси, скорее всего, уйдет после истечения срока соглашения (Diario Sport)

Верите в камбэк «Сити» против «Реала»?1373 голоса
ДаМанчестер Сити
НетРеал Мадрид
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
logoЖоан Лапорта
logoХанс-Дитер Флик
logoЛа Лига
logoБарселона
Рафа Юсте
logoДеку
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Флик отличный тренер, Бавария и Барселона не дадут соврать, надеюсь, что задержится в команде надолго и принесёт в качестве тренера ещё немало новых побед, включая самую главную в мире клубного футбола!
и кто это минусует, мне так интересно?...
Я тебе поставил +.
Флик - без сомнения, очень хорошо подходит Барсе. Во многом именно он спас команду от той катастрофы, в которую очень уверенно сказывался клуб при Кумане и Хави.

Другой вопрос - захочет ли Ханси сам оставаться так долго в одной команде, пусть и симпатичной по подбору игроков, но достаточно проблемной с точки зрения финансов и в целом управленческих решений.

Тем не менее Барсу можно только поздравить с этой новостью 👍🏻
Как же вы любите принижать заслуги Хави, а ведь это именно он спас команду! Больше чем, клуб, конечно же.

Болельщики Барселоны под стать своему президенту.
Я - болельщик Реала, можно было даже по аватарке понять, но попытка неплохая 😉
Жень насобирай ему денежек на трансферы, такую кончету можно собрать попробывать.
Лапорта: "Я продолжу делать сделки аля Lismak, мы вместе с Деку продолжим брать только игроков от агентов друзей, ведь Флик идеален, даже из ПЗЩ сделает защитника, и не будет жаловаться на отсутствие ротации" Любой другой тренер уже бы взвыл, но Флик будет держать это все на плаву.
Соболева потянут? Если он будет забивать как в последние три
Соболева в Барселону. Реал обгонит по числу пенальти за сезон.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
