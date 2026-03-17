Жоан Лапорта: «Барса» объявит о продлении контракта с Фликом в ближайшее время. Я бы хотел проработать с ним весь мой президентский срок – это говорило бы о стабильности»
Избранный президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о возможном продлении контракта с главным тренером команды Ханс-Дитером Фликом.
«Мы обязательно объявим о продлении контракта с Ханси Фликом в ближайшее время. Мы всегда предпочитаем, чтобы у него оставался еще год по контракту. Деку будет отвечать за переговоры по этому контракту, а Рафа Юсте подпишет его.
Я бы хотел проработать с Ханси Фликом весь мой президентский срок. Это говорило бы о стабильности и показало бы, что мы побеждаем. Он молодой и энергичный человек, который счастлив в клубе и в городе», – сказал Лапорта в эфире RAC1.
«Барса» и Флик договорились о продлении контракта до 2028 года. Ханси, скорее всего, уйдет после истечения срока соглашения (Diario Sport)
Верите в камбэк «Сити» против «Реала»?1373 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
31 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Другой вопрос - захочет ли Ханси сам оставаться так долго в одной команде, пусть и симпатичной по подбору игроков, но достаточно проблемной с точки зрения финансов и в целом управленческих решений.
Тем не менее Барсу можно только поздравить с этой новостью 👍🏻
Болельщики Барселоны под стать своему президенту.