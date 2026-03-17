  • Владимир Пономарев: «Не хватает много советского: культуры, идеологии. Был социалистический труд – все во благо общества. А сейчас всем наплевать на все, хотят быть миллионерами. Так нельзя»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев рассказал о своем отношении к СССР.

«У меня положительное отношение к СССР. Конечно, мы не были миллионерами, как сейчас это бывает. Я получал такую же зарплату, как инженер на заводе, плюс у меня была доплата за воинское звание. Получал 300 рублей, а это были колоссальные деньги. Машина стоила 5000 рублей, понятно, за такие деньги ее не купишь.

Но жили нормально. Могли позволить себе и в ресторане погулять, потому что там все дешево было. А сейчас те же футболисты – миллионеры, которые себя берегут. А мы себя не берегли.

Сейчас мы уже капиталисты. А тогда был социалистический труд – все во благо человека и общества. Сейчас не хватает очень много советского: культуры, идеологии, отношения к родине. Всем уже наплевать на все. Люди считают деньги. Все хотят быть миллионерами. Так нельзя», – сказал 86-летний Пономарев. 

Владимир Алексеевич Пономарев
Ну, по классике.

Что мы потеряли после развала СССР.

1. Сила гравитации была слабее процентов на 80. Люди на дом запрыгивали с разбегу.

2. От водки не пьянели. В яслях детям вместо кефира порой давали, а дети только лучше становились, маму слушались и про Ленина просили рассказать.

3. Человек жил в среднем 150—190 лет. Болезней не существовало, кроме трудовых мозолей.

4. Если на улице споткнешься и упадешь — люди подбегали, деньги в карман засовывали, в губы целовали, предлагали выпить, породниться.

5. Зайцы и куропатки сразу на сковороду залетали.

6. Пивом можно было болезни лечить. Отваришь раков, возьмешь из ведра, плеснешь на него "Жигулевского" — а он раз и оклемался, и побежал как ни в чем не бывало.

7. Хлеб покупаешь — тебе еще доплачивают.

8. К реке страшно подойти было: налимы в котелок прыгали.

9. Члены Политбюро приходили во сне к одиноким женщинам, через 4,5 месяца те рожали красноармейцев, по три штуки за раз, так и выстояли!

10. Хлеб был калорийный, как энергетический батончик. Съел краюшку — и сыт неделю, потому и не переедали.

11. Вода в Волге была сладкая, как патока. А Енисей состоял из темного пива.

12. После школы всех насильно в институты брали, а оттуда сразу ведущими инженерами на заводы устраивали, по 500 рублей платили, а копейка стоила 200!

13. При советской власти все владели фабриками, заводами и прочим производством, а тех, кто не хотел владеть, за тунеядство сажали, как поэта Бродского.

14. Когда в СССР еще не было космических кораблей, комсомольцы сами отправлялись в открытый космос. На Эльбрус поднимутся, ну и по дороге в космос забегут.

15. Бензин был не то что сейчас. Хороший, наваристый был! На заводе заправят один раз — так и ездишь всю пятилетку.

16. Дед рассказывал: люди ночью просыпались от счастливого доброго смеха. Утром все обливались ледяной водой из ведра.

17. Зимой было минус триста, а все румяные ходили. А все потому что градусы были толще, и абсолютный ноль — абсолютнее.

18. Генеральный секретарь ЦК КПСС каждого самолично целовал на ночь. Иному и сказку рассказывал.

19. Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, собака с корову, а корова - как цех, а в цеху мужики в шахматы играли по методике Ботвинника — конем мат ставили с первого хода!

20. Срок беременности составлял 4,5 месяца. Дети рождались по 12—15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами — сразу на производство просились.
Ответ Ебздрогыч
🤣🤣🤣
Ответ Ебздрогыч
Всегда по такими «новостями» жду эту нестареющую классику)
В СССР тоже хотели. Возможности не было. Поэтому когда все рухнуло с радостью стали грызть друг другу глотку.

Это не сейчас, дедуля. Это тогда, из твоего времени.
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
А СССР был прямо местом для поцелуев , как раздевалка ФК Динамо !
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Да и рухнуло всё во многом благодаря тому, что уж очень многие хотели жить красиво и чтобы за это ничего не было :)
Кто нагреб больше всех капиталов в 90-е? Те самые бывшие партийные функционеры, только табличку на кабинете сменили
Сейчас не хватает очень много советского: культуры, идеологии, отношения к родине.
Ну сейчас этого как раз в избытке.
Ответ Alibi_URAL
В избытке,только все пречисленное в кавычках
Ответ МолотПермь
Да нет, без кавычек. Такое же фальшивое как и в оригинале.
Ещё и жить хотят. Вот сволочи!
тогда был социалистический труд – все во благо человека и общества...
Ну,футболисты и тогда и теперь сомнительную пользу для человека и общества приносят...
А если почитать воспоминания ветеранов,то гуляния в ресторанах и было их основной работой...
Ответ Сергей Круг
Футбол собирал полные стадионы и приносил прибыль государству, а сейчас существуют на госсредства , одни убытки.
Ответ Сергей Круг
Кстати да, причем ладно бы в Высшей лиге, так и в каком-нибудь втордиве гуляли не меньше, а то и больше. В этом плане уравниловка работала вообще эпично. Разница между Высшей лигой и втордивом по условиям, конечно, была, но и во втордиве можно было получить квартирку от завода вне очереди (не в Москве, канеш, а там, где команда и завод базируются), а там ставка, какие-то премиальные и понеслась душа в рай
китайцы коммунисты но больших капиталистов чем современный Китай наверное нет на нашей планете.
в чем проблема быть культурным воспитанным человеком и без красного режима , который следит за тобой ? вот просто берешь и делаешь всё по-людски и ведёшь себя как человек по отношению к другим.
для этого обязательно нужен коммунистический строй?
Ответ Vadim Vadim_1116553755
Да
Вот именно, инженер на заводе трудился, военный добросовестно служил, а Пономарев играл в футбол и получил зарплату как у инженера и военного вместе. А теперь рассказывает, что надо трудиться во благо общества.
Так и не понял, почему нельзя хотеть быть миллионером.
Ответ schwein
Жадность это плохо
Ответ ABIBAS
На миллион рублей по нынешним временам вообще ничего не купить. Только положить в тумбочку и плакать.
Мой отец получал в районе 400-500 рублей, мама 200-220. Семья из 4-х человек. Что-то я не помню, чтобы мы ходили по ресторанам. Жили в Перми. Мясо можно было купить только на рынке, свинина 5 рублей за кило, говядина - 6. В магазинах можно было купить молоко, хлеб, яйца, птицу и рыбу. Неплохо. Но изобилия не было. Дефицит был практически во всем:одежда, обувь, бытовая техника и др.
Ответ Melnikov1968
Курица синюшняя с оловянными глазами плохо ощипанная. а рыба -- минтай или хек?)
Ответ ГЕНПЛАН
Курица действительно была не ахти, но зато натуральная, без анаболиков:) Помимо хека и минтая, были ещё терпуг, морской окунь, камбала. Ещё в изобилии была консервированная морская капуста:)
Открою дедуле страшный секрет: эту систему построили люди, выросшие в советской культуре и идеологии
Ответ Интересная личность
быв.члены кпсс и активные комсомольские вожди замечу !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ catcher69
Дыыыыыыыааааааааа!!!!!!!!
