Владимир Пономарев: «Не хватает много советского: культуры, идеологии. Был социалистический труд – все во благо общества. А сейчас всем наплевать на все, хотят быть миллионерами. Так нельзя»
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев рассказал о своем отношении к СССР.
«У меня положительное отношение к СССР. Конечно, мы не были миллионерами, как сейчас это бывает. Я получал такую же зарплату, как инженер на заводе, плюс у меня была доплата за воинское звание. Получал 300 рублей, а это были колоссальные деньги. Машина стоила 5000 рублей, понятно, за такие деньги ее не купишь.
Но жили нормально. Могли позволить себе и в ресторане погулять, потому что там все дешево было. А сейчас те же футболисты – миллионеры, которые себя берегут. А мы себя не берегли.
Сейчас мы уже капиталисты. А тогда был социалистический труд – все во благо человека и общества. Сейчас не хватает очень много советского: культуры, идеологии, отношения к родине. Всем уже наплевать на все. Люди считают деньги. Все хотят быть миллионерами. Так нельзя», – сказал 86-летний Пономарев.
Что мы потеряли после развала СССР.
1. Сила гравитации была слабее процентов на 80. Люди на дом запрыгивали с разбегу.
2. От водки не пьянели. В яслях детям вместо кефира порой давали, а дети только лучше становились, маму слушались и про Ленина просили рассказать.
3. Человек жил в среднем 150—190 лет. Болезней не существовало, кроме трудовых мозолей.
4. Если на улице споткнешься и упадешь — люди подбегали, деньги в карман засовывали, в губы целовали, предлагали выпить, породниться.
5. Зайцы и куропатки сразу на сковороду залетали.
6. Пивом можно было болезни лечить. Отваришь раков, возьмешь из ведра, плеснешь на него "Жигулевского" — а он раз и оклемался, и побежал как ни в чем не бывало.
7. Хлеб покупаешь — тебе еще доплачивают.
8. К реке страшно подойти было: налимы в котелок прыгали.
9. Члены Политбюро приходили во сне к одиноким женщинам, через 4,5 месяца те рожали красноармейцев, по три штуки за раз, так и выстояли!
10. Хлеб был калорийный, как энергетический батончик. Съел краюшку — и сыт неделю, потому и не переедали.
11. Вода в Волге была сладкая, как патока. А Енисей состоял из темного пива.
12. После школы всех насильно в институты брали, а оттуда сразу ведущими инженерами на заводы устраивали, по 500 рублей платили, а копейка стоила 200!
13. При советской власти все владели фабриками, заводами и прочим производством, а тех, кто не хотел владеть, за тунеядство сажали, как поэта Бродского.
14. Когда в СССР еще не было космических кораблей, комсомольцы сами отправлялись в открытый космос. На Эльбрус поднимутся, ну и по дороге в космос забегут.
15. Бензин был не то что сейчас. Хороший, наваристый был! На заводе заправят один раз — так и ездишь всю пятилетку.
16. Дед рассказывал: люди ночью просыпались от счастливого доброго смеха. Утром все обливались ледяной водой из ведра.
17. Зимой было минус триста, а все румяные ходили. А все потому что градусы были толще, и абсолютный ноль — абсолютнее.
18. Генеральный секретарь ЦК КПСС каждого самолично целовал на ночь. Иному и сказку рассказывал.
19. Ягоды росли на опушке с кота размером. Коты были с собаку, собака с корову, а корова - как цех, а в цеху мужики в шахматы играли по методике Ботвинника — конем мат ставили с первого хода!
20. Срок беременности составлял 4,5 месяца. Дети рождались по 12—15 килограмм с белокурыми волосами и ясными голубыми глазами и волевыми умными лицами — сразу на производство просились.
Это не сейчас, дедуля. Это тогда, из твоего времени.
Кто нагреб больше всех капиталов в 90-е? Те самые бывшие партийные функционеры, только табличку на кабинете сменили
___________________________________________________________________________________________________________________
Ну сейчас этого как раз в избытке.
Ну,футболисты и тогда и теперь сомнительную пользу для человека и общества приносят...
А если почитать воспоминания ветеранов,то гуляния в ресторанах и было их основной работой...
в чем проблема быть культурным воспитанным человеком и без красного режима , который следит за тобой ? вот просто берешь и делаешь всё по-людски и ведёшь себя как человек по отношению к другим.
для этого обязательно нужен коммунистический строй?