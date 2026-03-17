«Ювентус» и Спаллетти подпишут контракт до 2027 года с опцией продления до 2028-го

Стороны заключат соглашение до 2027 года с опцией продления до 2028-го. Ожидается, что договор будет подписан до католической Пасхи, которая в этом году отмечается 5 апреля, пишет La Gazzetta dello Sport. 

Спаллетти возглавляет туринскую команду с октября 2025 года. «Бьянконери» занимают 5-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 53 очка после 29 туров. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
Отличное решение. Было видно в матчах с Лацио, Интер, и Галатасараем что у этих игроков есть характер. В тех матчах где играли в меньшинстве бились до конца. Надо усилить пара позиций и в следующем году будут бороться за скудетто.
Неожиданно здравое решение
Очень правильный ход.
Нужны усиления: вратарь впервую очередь и левый защитник сильный. В нападении переподписать Влаховича и подписать Бернарду.
Юве так-то забил почти столько же сколько, и Интер, но оборона у нас решето!!
Ответ K0run
Почти?))) Интер - 65 голов, Ювентус - 51 гол...
Ответ ViLLi
мож по xG, по потенциальным голам офигенный недобор в сезоне
Правильно со всех сторон. И с кандидатом, и со сроками. Продлить еще всегда будет можно
Хорошая новость, Спалетти отличный тренер , главное дать ему нужных игроков в межсезонье, а не набирать всякий шлак.
Идеальная Эврика в этой сумасшедшей Вселенной ))
Если Спалетти решился продлить контракт с Ювентусом, значит руководство клуба дало ему гарантии, скажем так, на качественные трансферы.🤌🤞
Ответ Футбол, хоккей итд
Аминь. Ну или чтобы Комолли в них не особо лез со своими жерновами и дэвидами.
Здравое решение? От руководства Юве? Что-то здесь не так!
Был вопрос по xG где-то в этой ветке. По этому показателю Юве второй в сериале после Интера: в среднем 1.92 у зебр за игру против 2.03 у черно-синих. Ближайший преследователь Аталанта имеет 1.65 xG.
По допущенным моментам Юве третий. На 2 месте Комо.
Так что да - много недозабиваем.
Источник: https://footystats.org/italy/serie-a/xg
Ответ Владимир
Так мы и по забитым на 2 месте в чемпе после Интера. Если б реализовывали моменты, если б Спал с начала сезона, если б нужные трансферы, если б...
Рекомендуем
Главные новости
«Краснодар» – ЦСКА. 1:0 – Аугусто забил на 20-й. Онлайн-трансляция
2 минуты назадLive
Гринвуд – главная цель «Ювентуса». «Марсель» может продать вингера за 50+ млн евро, если не попадет в ЛЧ
11 минут назад
Ватерполист Мирзиев о зарплатах легионеров в «Зените»: «Дайте нам 10% - мы такое сделаем, очень много чего! И народ будет приходить»
22 минуты назад
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Краснодар» против ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Динамо» в среду
26 минут назадLive
Большая премьера фильма «Зенит Навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
26 минут назадРеклама
«Барселоне» интересен Бастони. «Интер» потребует не меньше 50 млн евро
38 минут назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» в гостях у «Ман Сити», «Челси» примет «ПСЖ», «Арсенал» сыграет с «Байером», «Буде-Глимт» против «Спортинга»
46 минут назад
«Матч ТВ» покажет матчи сборной России против Мали и Никарагуа
59 минут назад
Анчелотти об изменениях в футболе за последние 25 лет: «Стали лучше стадионы, судейство, интенсивность, но талантам сложнее себя проявить»
сегодня, 15:48
Карякин предложил сборной России тренироваться в Крыму: «Он очень динамично развивается. Технически это возможно в любой момент, в Алуште ультрасовременный стадион»
сегодня, 15:37
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Может, думает, что он Моуринью или Наполеончик такой маленький? КДК поступит верно, если дисквалифицирует его до конца сезона»
11 минут назад
Вратарь «Динамо» Расулов об интервью с Орзул: «Предполагал, что будут вопросы про Карпина – это интересно публике. Отреагировал на ситуацию с юмором, посмеялся»
29 минут назад
Семшов о стычке «Балтики» и ЦСКА: «Талалаев спровоцировал эту историю, а армейцы повелись. Такое впечатление, что Андрей Викторович любит быть в центре внимания»
40 минут назад
Арбелоа о выходном «Сити» перед матчем с «Реалом»: «Слышал, что Пеп провел 987 матчей – не мне давать ему советы. Не думаю, что это сильно повлияет на результат»
сегодня, 15:28
Байдачный о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Если так нервы шалят, надо заканчивать. Наступает старость, и ты никому не нужен со своими эмоциями. Берегите себя, футбол – это лишь игра»
сегодня, 15:14
«Челси» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:43
«Манчестер Сити» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:43
«Арсенал» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:43
Жирков на вопрос о самом начитанном игроке «Динамо»: «Сергеев был с книжкой, но за сборы не прочитал ни одной страницы»
сегодня, 14:35
«Спортинг» – «Буде-Глимт». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 06:15
Рекомендуем