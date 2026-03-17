«Ювентус» и Спаллетти подпишут контракт до 2027 года с опцией продления до 2028-го

«Ювентус » продлит контракт с главным тренером команды Лучано Спаллетти .

Стороны заключат соглашение до 2027 года с опцией продления до 2028-го. Ожидается, что договор будет подписан до католической Пасхи, которая в этом году отмечается 5 апреля, пишет La Gazzetta dello Sport.

Спаллетти возглавляет туринскую команду с октября 2025 года. «Бьянконери» занимают 5-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 53 очка после 29 туров.