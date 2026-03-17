«Ювентус» и Спаллетти подпишут контракт до 2027 года с опцией продления до 2028-го
«Ювентус» продлит контракт с главным тренером команды Лучано Спаллетти.
Стороны заключат соглашение до 2027 года с опцией продления до 2028-го. Ожидается, что договор будет подписан до католической Пасхи, которая в этом году отмечается 5 апреля, пишет La Gazzetta dello Sport.
Спаллетти возглавляет туринскую команду с октября 2025 года. «Бьянконери» занимают 5-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 53 очка после 29 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: La Gazzetta dello Sport
Юве так-то забил почти столько же сколько, и Интер, но оборона у нас решето!!
По допущенным моментам Юве третий. На 2 месте Комо.
Так что да - много недозабиваем.
Источник: https://footystats.org/italy/serie-a/xg