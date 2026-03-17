Мелкадзе про Талалаева: «Сильный тренер, но мы не сошлись характерами. Я прекрасно понимал, что он объяснял, но важен еще и тон»

Георгий Мелкадзе: с Талалаевым мы не сошлись характерами.

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе рассказал, почему не смог сработаться с Андреем Талалаевым .

– «Балтика» всех шокирует. Ты работал с Талалаевым. Тебя удивляют его результаты?

– Я не удивился. Талалаев постоянно выводил команды из Первой лиги в РПЛ . Да, в самой РПЛ не получалось, но он старался – и добился. Он сильный тренер.

– Талалаев говорил про тебя: «Мелкадзе – форвард без слабых мест, но его самоотдача в «Ахмате» оставляла желать лучшего. Приходилось жестить, быть плохим, провоцировать». Как он тебя провоцировал?

– Не хотел бы это комментировать, потому что у меня впервые был такой опыт в отношениях с тренером. Грубо говоря, мы не сошлись характерами. А так, он считает меня сильным футболистом, я его – сильным тренером.

– Такой подход – не твое?

– Да, в футбольном плане я все прекрасно понимал, что он объяснял. Но важно не просто объяснять, а в каком именно тоне. В этом вопросе мы с ним не сошлись, но такое в футболе бывает.

– То есть с тобой жестить не надо?

– Да. С другими игроками у него это работало, со мной – нет. Как тренер он, повторюсь, сильный. Чуть ли не за ручку всех на поле водил, – сказал Мелкадзе.