На обвиненного в убийстве игрока «Урала-2» Секача завели дело о насильственных действиях в отношении несовершеннолетней. Задержана соучастница разбоя

Обвиняемого в убийстве Секача подозревают в насилии в отношении несовершеннолетней.

В следственном комитете сообщили о задержании соучастницы футболиста Даниила Секача, которого обвиняют в убийстве.

Ранее стало известно, что 20-летнему игроку «Урала-2» предъявили обвинение в убийстве жительницы Северо-Западного округа Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников и был уверен, что участвует в операции спецслужб.

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо‑Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве продолжается расследование уголовного дела об убийстве женщины и разбое на северо‑западе столицы.

В ходе проведения следственных действий и оперативно‑розыскных мероприятий была установлена и задержана соучастница преступления. Ею оказалась 22‑летняя москвичка. По поручению организаторов она приобрела строительный инструмент (болгарку) и доставила его в квартиру на Строгинском бульваре, где обвиняемый совершил убийство хозяйки, а затем с использованием полученного инструмента вскрыл сейф. Впоследствии, по указанию организаторов, обвиняемый выбросил через окно похищенные денежные средства, ювелирные изделия и другие ценные предметы. Задержанная подобрала их и передала соучастникам.

В ближайшее время девушке будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Следствие намерено ходатайствовать перед Тушинским районным судом г. Москвы об избрании ей меры пресечения.

Кроме того, следователями был проведен тщательный анализ и реконструкция последовательности преступных действий, совершенных обвиняемым. В отношении него и неустановленных на данный момент соучастников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (совершение иных насильственных действий сексуального характера, с угрозой применения насилия в отношении потерпевшей, совершенное организованной группой, в отношении несовершеннолетней).

Продолжаются следственные действия и оперативно‑розыскные мероприятия, направленные на установление и розыск организаторов преступления и иных соучастников», – цитирует «Матч ТВ» сообщение, опубликованное в канале СК на платформе Max.