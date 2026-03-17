На обвиненного в убийстве игрока «Урала-2» Секача завели дело о насильственных действиях в отношении несовершеннолетней. Задержана соучастница разбоя
В следственном комитете сообщили о задержании соучастницы футболиста Даниила Секача, которого обвиняют в убийстве.
Ранее стало известно, что 20-летнему игроку «Урала-2» предъявили обвинение в убийстве жительницы Северо-Западного округа Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников и был уверен, что участвует в операции спецслужб.
«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо‑Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве продолжается расследование уголовного дела об убийстве женщины и разбое на северо‑западе столицы.
В ходе проведения следственных действий и оперативно‑розыскных мероприятий была установлена и задержана соучастница преступления. Ею оказалась 22‑летняя москвичка. По поручению организаторов она приобрела строительный инструмент (болгарку) и доставила его в квартиру на Строгинском бульваре, где обвиняемый совершил убийство хозяйки, а затем с использованием полученного инструмента вскрыл сейф. Впоследствии, по указанию организаторов, обвиняемый выбросил через окно похищенные денежные средства, ювелирные изделия и другие ценные предметы. Задержанная подобрала их и передала соучастникам.
В ближайшее время девушке будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Следствие намерено ходатайствовать перед Тушинским районным судом г. Москвы об избрании ей меры пресечения.
Кроме того, следователями был проведен тщательный анализ и реконструкция последовательности преступных действий, совершенных обвиняемым. В отношении него и неустановленных на данный момент соучастников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (совершение иных насильственных действий сексуального характера, с угрозой применения насилия в отношении потерпевшей, совершенное организованной группой, в отношении несовершеннолетней).
Продолжаются следственные действия и оперативно‑розыскные мероприятия, направленные на установление и розыск организаторов преступления и иных соучастников», – цитирует «Матч ТВ» сообщение, опубликованное в канале СК на платформе Max.
Т. е. два взрослых человека. Ездили, готовились. Один убивал и насиловал, другая пакеты с ценностями под окнами забирала.
А что насиловал девочку - просто заняться нечем было парню, пока не дадут команду отбой, что подельники и бабло уехали.
Там пишут, что были какие-то драгоценности - ок, это деньги, и большие порой, но для криминала ставка режется сильно. А вот наличкой что 2, что 16 или 18к долларов, что-то крохи совсем...
Напавшая на женщину по указанию кураторов студентка была активисткой и волонтёром патриотических программ.
По информации «Базы», 20-летняя подозреваемая в покушении Елизавета Т. обучалась на третьем курсе Московского образовательного комплекса «Запад», увлекается аниме и регулярно участвовала в различных социальных акциях, в том числе патриотической направленности, — раздавала листовки.Студентка положительно характеризуется знакомыми.
