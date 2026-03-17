  • На обвиненного в убийстве игрока «Урала-2» Секача завели дело о насильственных действиях в отношении несовершеннолетней. Задержана соучастница разбоя
На обвиненного в убийстве игрока «Урала-2» Секача завели дело о насильственных действиях в отношении несовершеннолетней. Задержана соучастница разбоя

Обвиняемого в убийстве Секача подозревают в насилии в отношении несовершеннолетней.

В следственном комитете сообщили о задержании соучастницы футболиста Даниила Секача, которого обвиняют в убийстве. 

Ранее стало известно, что 20-летнему игроку «Урала-2» предъявили обвинение в убийстве жительницы Северо-Западного округа Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников и был уверен, что участвует в операции спецслужб.

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Северо‑Западному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве продолжается расследование уголовного дела об убийстве женщины и разбое на северо‑западе столицы.

В ходе проведения следственных действий и оперативно‑розыскных мероприятий была установлена и задержана соучастница преступления. Ею оказалась 22‑летняя москвичка. По поручению организаторов она приобрела строительный инструмент (болгарку) и доставила его в квартиру на Строгинском бульваре, где обвиняемый совершил убийство хозяйки, а затем с использованием полученного инструмента вскрыл сейф. Впоследствии, по указанию организаторов, обвиняемый выбросил через окно похищенные денежные средства, ювелирные изделия и другие ценные предметы. Задержанная подобрала их и передала соучастникам.

В ближайшее время девушке будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б», «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Следствие намерено ходатайствовать перед Тушинским районным судом г. Москвы об избрании ей меры пресечения.

Кроме того, следователями был проведен тщательный анализ и реконструкция последовательности преступных действий, совершенных обвиняемым. В отношении него и неустановленных на данный момент соучастников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (совершение иных насильственных действий сексуального характера, с угрозой применения насилия в отношении потерпевшей, совершенное организованной группой, в отношении несовершеннолетней).

Продолжаются следственные действия и оперативно‑розыскные мероприятия, направленные на установление и розыск организаторов преступления и иных соучастников», – цитирует «Матч ТВ» сообщение, опубликованное в канале СК на платформе Max.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Какие же твари. Припёрлись, сломали чью - то жизнь... Ещё умудряются оправдываться. Участие каких - то служб? Это типо ему дало моральное право кого-то убивать? Такому м., наверное, справку разрешение выдать и сотворит что угодно. И таких, без какой либо нравственной основы, становится всё больше. Их удерживает тупо страх наказания, закон. А разрешат значит - всё можно
Ответ Красная стрела
Какие же твари. Припёрлись, сломали чью - то жизнь... Ещё умудряются оправдываться. Участие каких - то служб? Это типо ему дало моральное право кого-то убивать? Такому м., наверное, справку разрешение выдать и сотворит что угодно. И таких, без какой либо нравственной основы, становится всё больше. Их удерживает тупо страх наказания, закон. А разрешат значит - всё можно
насиловал тоже по указке мошенников по телефону?
Ответ Dima Dima
насиловал тоже по указке мошенников по телефону?
Ответ Разлюбил футбол
Ну-ну, с применением сексуального насилия же (статья 132 УК РФ).
Это чистое ПЖ и ему надо фонтанчик с Черным дельфином увидеть видимо. Такое натворил нет слов. Ребенка сиротой сделал. Человека жизни лишил. В расход и все….
Ответ T622222
Это чистое ПЖ и ему надо фонтанчик с Черным дельфином увидеть видимо. Такое натворил нет слов. Ребенка сиротой сделал. Человека жизни лишил. В расход и все….
Что значит в расход. Молодой, здоровый. На органы пустить. Хоть польза будет кому-то.
Ответ T622222
Это чистое ПЖ и ему надо фонтанчик с Черным дельфином увидеть видимо. Такое натворил нет слов. Ребенка сиротой сделал. Человека жизни лишил. В расход и все….
В расход - слишком мягко. Должен мучиться до конца дней...
Не удивлюсь, если попросится на СВО
Ответ Илья Мурашов
Не удивлюсь, если попросится на СВО
Ну может его там и пристрелят) хотя по мне, лучше бы он в тюрьме гнил до конца жизни, если у нас нет смертной казни:
Ответ Илья Мурашов
Не удивлюсь, если попросится на СВО
Попроситься он может. Но его не отправят.
Вчера увидел фото этого персонажа. Под него подходит понятие «биологический дрон».
Ответ Kolch
Вчера увидел фото этого персонажа. Под него подходит понятие «биологический дрон».
Не защищая действия «персонажа», но он с семьей попадал в автоаварию, в результате которой у него лицевой отдел черепа был сильно поврежден. Так что, возможно, на фото - последствия травм, а не изначальный вид лица.
Не...
Какие мошенники?
Гон какой-то.
Т. е. два взрослых человека. Ездили, готовились. Один убивал и насиловал, другая пакеты с ценностями под окнами забирала.
И это потому что так сказали сделать по телефону?
База пишет, что он сутки с ней находился в квартире, а мошенники убедили ее совершать сексуальные акты на камеру??!?? Что это дичь, кто эти "мошенники" , как они так манипулируют этими людьми????!!! Безумие какое-то
Ответ Dzhansug Bukiya
База пишет, что он сутки с ней находился в квартире, а мошенники убедили ее совершать сексуальные акты на камеру??!?? Что это дичь, кто эти "мошенники" , как они так манипулируют этими людьми????!!! Безумие какое-то
Уже написал, что видимо это не мошенники, а подельники, которых он просто не сдал, и все было запланировано изначально.
А что насиловал девочку - просто заняться нечем было парню, пока не дадут команду отбой, что подельники и бабло уехали.
Там пишут, что были какие-то драгоценности - ок, это деньги, и большие порой, но для криминала ставка режется сильно. А вот наличкой что 2, что 16 или 18к долларов, что-то крохи совсем...
Ответ Log in
Уже написал, что видимо это не мошенники, а подельники, которых он просто не сдал, и все было запланировано изначально. А что насиловал девочку - просто заняться нечем было парню, пока не дадут команду отбой, что подельники и бабло уехали. Там пишут, что были какие-то драгоценности - ок, это деньги, и большие порой, но для криминала ставка режется сильно. А вот наличкой что 2, что 16 или 18к долларов, что-то крохи совсем...
Да нет, тут, видимо, в том и дело, что идёт какая-то нереальная дичь с манипуляцией людьми, во новый случай:
Напавшая на женщину по указанию кураторов студентка была активисткой и волонтёром патриотических программ.
По информации «Базы», 20-летняя подозреваемая в покушении Елизавета Т. обучалась на третьем курсе Московского образовательного комплекса «Запад», увлекается аниме и регулярно участвовала в различных социальных акциях, в том числе патриотической направленности, — раздавала листовки.Студентка положительно характеризуется знакомыми.
ну вот и соучастники наводчики нашлись быстро, а то начал стелить про каких-то мошенников
Это пожизненное

Но есть один пункт для таких bastards...
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Это пожизненное Но есть один пункт для таких bastards...
По 132й статье для него этот пункт недоступен
Ответ tommy_hell_trigger
По 132й статье для него этот пункт недоступен
Здесь в целом вопрос, переживёт ли он первую неделю в тюрьме
животные...даже хуже
