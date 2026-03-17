  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Жирков о росте цен: «Продукты стали дороже и табак для кальяна... И в магазин одежды сходить дорого!»
119

Жирков о росте цен: «Продукты стали дороже и табак для кальяна... И в магазин одежды сходить дорого!»

Тренер «Динамо» Юрий Жирков высказался о росте цен. 

– Сколько рублей вы тратите в месяц?

– Даже не могу подсчитать, ха-ха! Сейчас вообще цены растут: продукты стали дороже и табак для кальяна... И в магазин одежды сходить дорого!

– Знаете, кстати, сколько стоит игровая футболка «Динамо»?

– 10990. Мне товарищ, фотограф сборной России, сказал, что на каком-то сайте покупает реальные футболки игроков по 150 фунтов. Примерно 17-18 тысяч рублей за майку, в которой выступал футболист! Он покупал мою из «Челси». Так дешево! Футболка Аленичева, кстати, так же стоила.

– Какая история времен «Челси» о ком-то из одноклубников вспоминается?

– Мы играли вместе с португальцем Деку, и тогда после матчей все время было пиво. Сидели с ним в автобусе и восстанавливались.

– Кто кого перепивал?

– Конечно, он! – сказал Жирков. 

Верите в камбэк «Сити» против «Реала»?1826 голосов
ДаМанчестер Сити
НетРеал Мадрид
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoЮрий Жирков
logoДеку
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoСпорт-Экспресс
119 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ладно одежда дорожает, ладно еда, но табак для кальяна - это уже немыслимо! Хоть бы скидку какую ветеранскую сделали:(
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Пепел Марибора стучит в моем сердце.
"И с чёрной икры перешёл на красную"
Ответ klimkamnev
... На имитацию.
Ответ klimkamnev
С трехслойной на двухслойную
Шикарное интервью, главное познавательное
Ответ Vyacheslav Markosyan
Комментарий скрыт
Ответ Александр Кудрявцев
Видимо когда раздавали юмор и иронию, Вы свою очередь пропустили
жиркову дорого...а что тогда делать не жирковым ???
Ответ catcher69
С жиру беситься
Ответ volodin
дыааааааааааааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сколько же кризисов и повышений цен застал Юрий Валентинович, подумать страшно!
Ответ Aleksey Yashin
«А вот у орды дешевле табак был, помню»
Ответ Aleksey Yashin
Даже при НЭПе проще Юре было
Кальян и пиво, ну что тут еще могло быть
Поездка в клубном автобусе с пивом - самая запоминающаяся история в Челси? Жирков пугает, он глупее, чем я думал
Ответ Vamosalaplaya
Ой, да ладно, он человек, хватит уже
Репетиторы бразильского тоже подорожали
Жирков о росте цен: «Продукты стали дороже и табак для кальяна...
Дети Жиркова"Папа Юра,ты теперь будешь меньше курить?
-Нет,дети,просто вы будете меньше кушать..."
Помимо резкого и постоянного роста цен меня еще удивляет как власть положила огромный болт на своевременный ремонт дорог, включая крупные магистрали. Например ТТК весь в ямах и трещинах, на Ярике ямы есть размером с пол колеса и их неделями никто не заделывает. Съезды/заезды на трешку - это просто треш. Шоссе энтузиастов? Да это тихий ужас. Рижская эстакада, вы видели эту дорогу вокруг рижского рынка? Ахахах Как будто я по сельской дороге еду какой то. За что я плачу налог как ИП ? Я точно в Москве родился и живу, а не где-то в Воркуте? Боюсь предположить, что в регионах, если так все плохо в столице.
Ответ Александр Исаев
Ты не слышал, что сейчас официально готовят 10% секвестр бюджета? Будут резать расходы. 40%, которые тратят сами знаете на что, трогать не будут. Прямые выплаты бюджетникам - тоже. Что сокращать? Ремонт дорог - в первую очередь!
Ответ Петроград
Честно, не слышал. Стараюсь не вникать в эти дебри. Я обычный гражданский человек и мне хочется просто жить комфортно, чего заслуживают и многие другие граждане России. Понимаю, что на военной тематике проще всего пилить бабло ежедневно, поэтому данное мракобесие выгодно как нашим властям, так и украинским. Генералы купаются в шоколаде и чёрной икре сейчас, а обычный народ терпит поневоле и бедствует.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Краснодар» – ЦСКА. Кордоба и Гонду играют. Онлайн-трансляция
13 минут назадLive
Ватерполист Мирзиев о зарплатах легионеров в «Зените»: «Дайте нам 10% - мы такое сделаем, очень много чего! И народ будет приходить»
10 минут назад
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Краснодар» против ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Динамо» в среду
14 минут назадLive
Большая премьера фильма «Зенит Навсегда» – смотрите на PREMIER и RUTUBE!
14 минут назадРеклама
«Барселоне» интересен Бастони. «Интер» потребует не меньше 50 млн евро
26 минут назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» в гостях у «Ман Сити», «Челси» примет «ПСЖ», «Арсенал» сыграет с «Байером», «Буде-Глимт» против «Спортинга»
34 минуты назад
«Матч ТВ» покажет матчи сборной России против Мали и Никарагуа
47 минут назад
Анчелотти об изменениях в футболе за последние 25 лет: «Стали лучше стадионы, судейство, интенсивность, но талантам сложнее себя проявить»
56 минут назад
Карякин предложил сборной России тренироваться в Крыму: «Он очень динамично развивается. Технически это возможно в любой момент, в Алуште ультрасовременный стадион»
сегодня, 15:37
«Балтика» попросила ЭСК рассмотреть неназначенный пенальти в матче с ЦСКА и неудаление Кармо. Армейцы просят разобрать удаление Челестини
сегодня, 15:04
Ко всем новостям
Последние новости
Пономарев о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Может, думает, что он Моуринью или Наполеончик такой маленький? КДК поступит верно, если дисквалифицирует его до конца сезона»
через 0
Вратарь «Динамо» Расулов об интервью с Орзул: «Предполагал, что будут вопросы про Карпина – это интересно публике. Отреагировал на ситуацию с юмором, посмеялся»
17 минут назад
Семшов о стычке «Балтики» и ЦСКА: «Талалаев спровоцировал эту историю, а армейцы повелись. Такое впечатление, что Андрей Викторович любит быть в центре внимания»
28 минут назад
Арбелоа о выходном «Сити» перед матчем с «Реалом»: «Слышал, что Пеп провел 987 матчей – не мне давать ему советы. Не думаю, что это сильно повлияет на результат»
сегодня, 15:28
Байдачный о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Если так нервы шалят, надо заканчивать. Наступает старость, и ты никому не нужен со своими эмоциями. Берегите себя, футбол – это лишь игра»
сегодня, 15:14
«Челси» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:43
«Манчестер Сити» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:43
«Арсенал» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:43
Жирков на вопрос о самом начитанном игроке «Динамо»: «Сергеев был с книжкой, но за сборы не прочитал ни одной страницы»
сегодня, 14:35
«Спортинг» – «Буде-Глимт». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 06:15
Рекомендуем