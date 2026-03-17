Иран ведет переговоры о переносе матчей сборной на ЧМ-2026 в Мексику

Иран хочет перенести матчи своей сборной на ЧМ-2026 в Мексику.

Иран ведет переговоры с ФИФА о переносе матчей сборной на чемпионате мира из США в Мексику.

Об этом сообщил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

«Когда Трамп недвусмысленно заявил , что он не может обеспечить безопасность иранской сборной, мы, конечно же, не поедем в Америку.

Мы ведем переговоры с ФИФА о проведении матчей Ирана на чемпионате мира по футболу в Мексике», – приводит слова Таджа аккаунт посольства Ирана в Мексике в X.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.