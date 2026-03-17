Иран ведет переговоры о переносе матчей сборной на ЧМ-2026 в Мексику

Иран ведет переговоры с ФИФА о переносе матчей сборной на чемпионате мира из США в Мексику. 

Об этом сообщил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.

«Когда Трамп недвусмысленно заявил, что он не может обеспечить безопасность иранской сборной, мы, конечно же, не поедем в Америку.

Мы ведем переговоры с ФИФА о проведении матчей Ирана на чемпионате мира по футболу в Мексике», – приводит слова Таджа аккаунт посольства Ирана в Мексике в X.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Al Jazeera
Не верится что ФИФА, во главе с вручающим премии мира Трампу Инфантино, будут ради Ирана перекраивать календарь чемпионата за 3 месяца до старта. Скорее еще одну премию для Трампа организуют.
Ответ Aleksey Yashin
Думаю, в итоге просто отстранят Иран «ради их же безопасности», а потом Инфантино объявит, что этот ЧМ был самым лучшим, инклюзивным и т. п., всё по классике.
Хорошее предложение - Иран честно пробился на ЧМ, и фактическое отстранение было бы вопиющей несправедливостью.
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Справедливость? Что это?
Ответ Петрович
Это если бы Иран сыграл на ЧМ.
А если выйдут в плей-офф, опять переносить? А как же гей матч иран-египет в сиетле?
Трамп перенесёт Иран в группу с Израилем и все матчи в Иерусалиме
Ответ супермяч
Трансляцию матча проводят БПЛА Hermes и Global Hawk, над стадионом кружит АС-130, в 150 километрах наготове батарея HIMARS, судья матча - из Сектора Газа
Проигравшую команду расстреливают с вертолета Апач, в случае ничьей на стадион сбрасывают GBU-43)
Как раз недавно думал об этом. Должна же быть какая-то выгода от ЧМ в 2 странах. У Ирана конфликт с США, поэтому вполне могут весь турнир провести за пределами этой страны.
Ответ Эдуардо Силва
Так то этот ЧМ в ТРЕХ странах
Вполне логичное решение. И нужно бы фифа подстроится под контекст.
Сейчас Трамп приниципиально перенесёт эти игры в Белый дом (без политики)
Ирану там обеспечена бешеная поддержка, учитывая "любовь" мексиканцев к США и к Трампу в частности.
А если они выйдут в плей-офф, то тогда и плей-офф в Мексике провести?
Там еще момент даже вдруг три матча Ирана перенос в Мексику. Ок они выйдут из этой группы почти наверняка. Там новая Зеландия это 3 очка и Египет еще какие то очки. Но при 2 месте этой группы они идут на 2 место группы. Верно где сша хахаха. Может уже в 1/16 сша Иран матч че тогда делать. Понимаете ситуацию. Сша тоже выйдет как пить дать. 1-3 место там их. Группа Турция США Парагвай Австралия ровная. Но дома выйдут уж. Реальный шанс второе место как и Иран после Бельгии в группе и личка. Тяжелая ситуация. Фифа легче скинуть иран
Рекомендуем
Промес признал, что ранил родственника ножом для чистки овощей – тот якобы украл семейные драгоценности. Адвокаты отрицают причастность футболиста к контрабанде кокаина
10 минут назад
«Милан» готов продать Леау – клуб разочарован игрой и поведением вингера. Отступные португальца – 170 млн евро (La Gazzetta dello Sport)
36 минут назад
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» в гостях у «Ман Сити», «Челси» примет «ПСЖ», «Арсенал» сыграет с «Байером», «Буде-Глимт» сыграет со «Спортингом» на выезде
43 минуты назад
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Краснодар» против ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Динамо» в среду
43 минуты назад
Анри о критике стиля «Арсенала»: «Не имеет значения, что нравится мне, моей маме или моему папе. Артету просили найти способ победить, и он нашел. Я хочу выиграть АПЛ, прошло 22 года»
53 минуты назад
Создатель «Острых козырьков» взял Киллиана Мерфи в паб на матч «Бирмингема», чтобы выучить акцент: «В итоге мы просто напились и пели песни»
сегодня, 13:56Кино
Мостовой о судьях в РПЛ: «Они знают правила, но не понимают самой игры, так как никогда не играли. Давайте уже назначать пенальти за злой взгляд защитника на нападающего»
сегодня, 13:43
Глава «Урала» Иванов о задержании Секача по подозрению в убийстве: «Трагедия для всех: для пострадавшей семьи, для футболиста, для нас. Все говорят, что Даниил был спокойным парнем»
сегодня, 13:32
ФИФА о возможном переносе матчей Ирана на ЧМ-2026 из США в Мексику: «Ожидаем, что все команды будут играть в соответствии с объявленным расписанием»
сегодня, 13:19
«Брайтон» должен был бить пенальти в матче с «Арсеналом», решила комиссия. В третий раз в сезоне лондонцы избежали пенальти в матчах, выигранных с разницей в 1 мяч
сегодня, 13:08
«Челси» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
16 минут назад
«Манчестер Сити» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
16 минут назад
«Арсенал» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
16 минут назад
Жирков на вопрос о самом начитанном игроке «Динамо»: «Сергеев был с книжкой, но за сборы не прочитал ни одной страницы»
24 минуты назад
«Краснодар» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
44 минуты назад
«Спортинг» – «Буде-Глимт». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 06:15
Две оставшиеся в Австралии футболистки сборной Ирана начали тренироваться с «Брисбен Роар». Иранки поблагодарили клуб
сегодня, 11:47Фото
Юран о результатах ЦСКА весной: «У иностранцев проблемы с подготовкой команд в зимнюю паузу. Когда команда проигрывает три матча из трех в РПЛ, все налицо»
сегодня, 11:24
Лапорта хочет, чтобы Левандовски и Рэшфорд остались в «Барсе»: «Роберт помог нам в трудное время. Маркус забил много голов – попытаемся согласовать с «МЮ» не очень дорогую сделку»
сегодня, 11:08
Кононов о работе в «Спартаке»: «Чувство недосказанности осталось. Мы только начинали строить команду – но там всегда требуют результата. А мне не удавалось его дать»
сегодня, 10:27
