Иран ведет переговоры о переносе матчей сборной на ЧМ-2026 в Мексику
Иран ведет переговоры с ФИФА о переносе матчей сборной на чемпионате мира из США в Мексику.
Об этом сообщил президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.
«Когда Трамп недвусмысленно заявил, что он не может обеспечить безопасность иранской сборной, мы, конечно же, не поедем в Америку.
Мы ведем переговоры с ФИФА о проведении матчей Ирана на чемпионате мира по футболу в Мексике», – приводит слова Таджа аккаунт посольства Ирана в Мексике в X.
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Al Jazeera
Проигравшую команду расстреливают с вертолета Апач, в случае ничьей на стадион сбрасывают GBU-43)