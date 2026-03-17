«Черчесову за кнут пришлось взяться. Стены в раздевалке «Ахмата» тряслись порядочно». Мелкадзе о 2:4 с «Сочи» в октябре

Мелкадзе о 2:4 с «Сочи» в октябре: Черчесову за кнут пришлось взяться.

Форвард «Ахмата » Георгий Мелкадзе рассказал о реакции тренера грозненцев Станислава Черчесова на домашнее поражение от «Сочи» (2:4) в РПЛ в октябре 2025 года.

— Что для тебя лично и для команды изменилось с приходом Черчесова?

— Когда видишь тренера такого масштаба, подсознание автоматически переключается. У нас поперло. Мы в первом же матче обыграли «Зенит». Кто мог представить, что «Ахмат» после четырех поражений подряд сможет такое сделать? Дальше у нас пошло, а потом вдруг проиграли «Сочи» (2:4), после чего наступил спад.

Сейчас у нас снова хорошая серия, поэтому важно не допустить повторения. С «Сочи » осенью это была чистейшая недооценка соперника, мы вышли спустя рукава.

— Как можно с Черчесовым на лавке позволить себе недооценку соперника?

— Не знаю, но нам удалось. Саламыч после той игры был таким, каким мы его еще не видели. Стены в раздевалке тряслись порядочно. За кнут ему пришлось взяться, — сказал Мелкадзе.