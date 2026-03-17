  • «Черчесову за кнут пришлось взяться. Стены в раздевалке «Ахмата» тряслись порядочно». Мелкадзе о 2:4 с «Сочи» в октябре
6

Форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе рассказал о реакции тренера грозненцев Станислава Черчесова на домашнее поражение от «Сочи» (2:4) в РПЛ в октябре 2025 года.

— Что для тебя лично и для команды изменилось с приходом Черчесова?

— Когда видишь тренера такого масштаба, подсознание автоматически переключается. У нас поперло. Мы в первом же матче обыграли «Зенит». Кто мог представить, что «Ахмат» после четырех поражений подряд сможет такое сделать? Дальше у нас пошло, а потом вдруг проиграли «Сочи» (2:4), после чего наступил спад. 

Сейчас у нас снова хорошая серия, поэтому важно не допустить повторения. С «Сочи» осенью это была чистейшая недооценка соперника, мы вышли спустя рукава.

— Как можно с Черчесовым на лавке позволить себе недооценку соперника?

— Не знаю, но нам удалось. Саламыч после той игры был таким, каким мы его еще не видели. Стены в раздевалке тряслись порядочно. За кнут ему пришлось взяться, — сказал Мелкадзе.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
6 комментариев
Кто бы что ни говорил, Черчесов приходит и ставит игру за короткое время. Просто хороший тренер, который знает ремесло.
Ответ milkmilk
правда игры этой хватает не на долго
Кнут Черчесова. Скоро. Во всех кинотеатрах.
Пряники хоть потом пообещал.
Материалы по теме
Мелкадзе о потолке «Ахмата»: «Первое место, если состав усилится. Если «Балтика» борется, почему мы не можем?»
сегодня, 05:31
Черчесов об удалении Исмаэла: «Слова «проблема» в моем лексиконе нет. Есть ситуация, которую нужно решать. Когда игрока нет, выйдет другой в следующем матче»
15 марта, 15:24
Андрей Чернышов: «Зачем «Спартаку» кого-то привозить, когда есть Черчесов? Спартаковец, строгий, выигрывал чемпионаты Польши и Венгрии»
15 марта, 09:58
Рекомендуем
Главные новости
Глава «Урала» Иванов о задержании Секача по подозрению в убийстве: «Трагедия для всех: для пострадавшей семьи, для футболиста, для нас. Все говорят, что Даниил был спокойным парнем»
через 2 минуты
ФИФА о возможном переносе матчей Ирана на ЧМ-2026 из США в Мексику: «Ожидаем, что все команды будут играть в соответствии с объявленным расписанием»
10 минут назад
«Брайтон» должен был бить пенальти в матче с «Арсеналом», решила комиссия. В третий раз в сезоне лондонцы избежали пенальти в матчах, выигранных с разницей в 1 мяч
21 минуту назад
Газзаев о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Тренер не может вести себя так, как Талалаев. Зачем он выбил мяч? Да, есть эмоции, но это низкий поступок»
33 минуты назад
Флик о продлении контракта с «Барсой»: «Я счастлив здесь, но мне нужно поговорить с семьей. Это моя последняя работа»
47 минут назад
«План на «Арсенал» такой: закрасить угловые отметки, избегать пенальти – это важно!» «Байер» выложил «список дел» на ответный матч ЛЧ и опубликовал фото «Эмирейтс» без угловых отметок
59 минут назадФото
Воспитанник «Локо» Пахомов: «Американцы сами не списывают и не дают другим. Они строго относятся к любому виду жульничества. У нас принято помогать друг другу – в школе, в универе»
сегодня, 12:28
ФИФА не перенесет матчи сборной Ирана на ЧМ из США в Мексику. Это повлияло бы и на другие команды, билеты на игры уже проданы (The Times)
сегодня, 12:20
Карпин о стычке Талалаева и Челестини: «Балтика» добилась своего? Добилась. Я не говорю, что все средства хороши, но это футбол, эмоции»
сегодня, 12:10
Лига чемпионов. 1/8 финала. «Реал» в гостях у «Ман Сити», «Челси» примет «ПСЖ», «Арсенал» сыграет с «Байером», «Буде-Глимт» сыграет со «Спортингом» на выезде
сегодня, 12:06
Ко всем новостям
Последние новости
Две оставшиеся в Австралии футболистки сборной Ирана начали тренироваться с «Брисбен Роар». Иранки поблагодарили клуб
сегодня, 11:47Фото
Юран о результатах ЦСКА весной: «У иностранцев проблемы с подготовкой команд в зимнюю паузу. Когда команда проигрывает три матча из трех в РПЛ, все налицо»
сегодня, 11:24
Лапорта хочет, чтобы Левандовски и Рэшфорд остались в «Барсе»: «Роберт помог нам в трудное время. Маркус забил много голов – попытаемся согласовать с «МЮ» не очень дорогую сделку»
сегодня, 11:08
Кононов о работе в «Спартаке»: «Чувство недосказанности осталось. Мы только начинали строить команду – но там всегда требуют результата. А мне не удавалось его дать»
сегодня, 10:27
Мелкадзе про Талалаева: «Сильный тренер, но мы не сошлись характерами. Я прекрасно понимал, что он объяснял, но важен еще и тон»
сегодня, 08:59
«Арсенал» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:37
«Манчестер Сити» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:10
Рюдигер о том, что позволил Холанду забить всего один гол в 6 матчах: «Люблю играть против лучших. Очень нравится силовая борьба»
сегодня, 06:57
«Челси» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:39
Радимову нравится игра «Рубина»: «Артига ставит более атакующий футбол. С Рахимовым достигли рубежа, когда надо что‑то менять»
сегодня, 06:29
Рекомендуем