Премьера! «Зенит навсегда» – документальный проект от Спортса’‘, PREMIER и RUTUBE

17 марта 2026 год онлайн-кинотеатр PREMIER и видеосервис RUTUBE представляют «Зенит навсегда» — масштабный проект, который включает полнометражный фильм и документальный сериал из пяти эпизодов, посвященные столетней истории петербуржцев. Производством занималась студия издания Спортс’’ при поддержке PREMIER.  

Проект «Зенит навсегда» — подробнейшее изложение этой истории, путешествие по самым ярким и самым темным ее периодам. Это пристальный взгляд на минувшее столетие глазами ее творцов и непосредственных участников описываемых событий. 

В проекте приняли участие председатель правления «Зенита» Константин Зырянов, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак, легенды клуба Владислав Радимов и Андрей Аршавин, братья Александр и Михаил Кержаковы, лучший бомбардир в истории российского футбола Артeм Дзюба, рекордсмены по матчам за клуб среди иностранцев Николас Ломбертс и Данни, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, культовые личности Петербурга — музыкант Александр Розенбаум и комик Антон «Бандерас» Иванов и многие другие.

Авторы идеи и сценария — Александр Дорский и Максим Воеводин. Режиссер — Андрей Ананин.  

Смотрите документальный фильм «Зенит навсегда» на платформах PREMIER и RUTUBE.

А почему нельзя минусануть?)))) Главное , заметьте что никого из до газпромовской эпохи не анонсировано.) Культовая личность Петербурга Антон Бандэрос
Наверное потому что новости нельзя оценивать
Так это ж Миллер создал Зенит, построил Петербург и, вообще, придумал футбол. Ты не знал?🤷‍♂️
Видели ли вы когда нибудь физиономию отвратнее, чем у Миллера с превью?🤮
Одутловатый это самое мерзкое что есть в россфутболе!
Сколько обиженных в комментариях
Приятно смотреть как же их всех плющет ))
Нормальный фильм вышел . В принципе захвачены все промежутки футбольной истории .Боярского не хватило.
