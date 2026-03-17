Радимову нравится игра «Рубина»: «Артига ставит более атакующий футбол. С Рахимовым достигли рубежа, когда надо что‑то менять»

Радимову нравится игра «Рубина»: Артига ставит более атакующий футбол.

Владислав Радимов заявил, что ему нравится игра «Рубина » под руководством нового тренера Франка Артиги .

«Мне нравится, как играет «Рубин». Мне кажется, что с Рахимовым достигли какого‑то рубежа, когда надо что‑то менять.

Руководство выбрало тренера, который ставит более атакующий футбол», — сказал бывший футболист сборной России.

В последних двух турах РПЛ казанцы обыграли «Локомотив» (3:0) и «Краснодар» (2:1).