Радимову нравится игра «Рубина»: «Артига ставит более атакующий футбол. С Рахимовым достигли рубежа, когда надо что‑то менять»
Владислав Радимов заявил, что ему нравится игра «Рубина» под руководством нового тренера Франка Артиги.
«Мне нравится, как играет «Рубин». Мне кажется, что с Рахимовым достигли какого‑то рубежа, когда надо что‑то менять.
Руководство выбрало тренера, который ставит более атакующий футбол», — сказал бывший футболист сборной России.
В последних двух турах РПЛ казанцы обыграли «Локомотив» (3:0) и «Краснодар» (2:1).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Говорим о Рахимове,думаем о Семаке?