Анчелотти о Винисиусе: «Никогда не проваливал важные матчи. Он отлично выступит на чемпионате мира»

Анчелотти: Винисиус отлично выступит на ЧМ-2026.

Тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти считает, что вингер «селесао» и «Реала » Винисиус отлично выступит на ЧМ-2026 .

- Сможет ли Винисиус вернуться к доминированию в мировом футболе?

– Винисиус никогда не проваливал важные матчи. Я не помню ни одного полуфинала или четвертьфинала, где бы Винисиус провалился. Возможно, в Валенсии он разозлился и потерял концентрацию, но в важных матчах он никогда так не поступал. Я убежден, что он отлично выступит на чемпионате мира, если будет в составе сборной.

- Помог ли вам нынешний период [работы в сборной] лучше понять его?

– Винисиус — бразилец, у него характер бразильца. Бразильцы — жизнерадостные и очень скромные люди. Я не встречал ни одного высокомерного человека ни в Бразильской конфедерации футбола, ни среди знакомых мне бразильцев. Винисиус скромен, жизнерадостен и чрезвычайно талантлив, – сказал Анчелотти.