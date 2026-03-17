  • Анчелотти о Винисиусе: «Никогда не проваливал важные матчи. Он отлично выступит на чемпионате мира»
Анчелотти о Винисиусе: «Никогда не проваливал важные матчи. Он отлично выступит на чемпионате мира»

Тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти считает, что вингер «селесао» и «Реала» Винисиус отлично выступит на ЧМ-2026.

- Сможет ли Винисиус вернуться к доминированию в мировом футболе?

– Винисиус никогда не проваливал важные матчи. Я не помню ни одного полуфинала или четвертьфинала, где бы Винисиус провалился. Возможно, в Валенсии он разозлился и потерял концентрацию, но в важных матчах он никогда так не поступал. Я убежден, что он отлично выступит на чемпионате мира, если будет в составе сборной.

- Помог ли вам нынешний период [работы в сборной] лучше понять его?

– Винисиус — бразилец, у него характер бразильца. Бразильцы — жизнерадостные и очень скромные люди. Я не встречал ни одного высокомерного человека ни в Бразильской конфедерации футбола, ни среди знакомых мне бразильцев. Винисиус скромен, жизнерадостен и чрезвычайно талантлив, – сказал Анчелотти.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
В важных матчах, особенно в ЛЧ, Вини часто хорош. Однако, Вини в сборной и в клубе - это два разных футболиста.
Ответ Alibi_URAL
Все голы Бразилии кроме одного на прошлой пародии на ЧМ в Катаре были забиты с участием Винисиуса.
Ответ b_igh
Буквально год назад их чуть не выбили из Копы. Думаю, это не то, чем стоит хвастаться.
Анчи, видимо, забыл прошлый сезон. Можно напомнить.
Домашний матч с Барсой 0:4
Выездной матч с Арсеналом 0:3
Выездной матч с Атлетико в ЛЧ с десятками потерь.
Выездной матч с Ливерпулем
Домашний матч с Миланом
Сложно вспомнить какой важный матч он не провалил.
Ответ Артур Сергеевич
попахивает расизмом
Ответ Артур Сергеевич
Видимо забыл, ведь в остальном там все на уровне
Я просто в шоке от поведения Винисиуса, но хочу оставаться объективным, он отличный футболист, украшение любого матча и турнира.
Забивает мало, в сборной, но он там функции другие выполняет.

На чемпионате мира выступит отлично, верю.
Но в целом сборная Бразилии слаба, особенно в защите.
Ответ Busk
Слаба на флангах, в центре там сильные игроки-Габриел, Маркиньос, бремер, Милитао
Ответ антистат
Я не про личности.
Игра сборной "не логичная".
Сильные, относительно сильные игроки, в Бразилии в защите есть
Но они сильны индивидуально, а в тактическом смысле они играют в футбол чуждый для Бразилии.
Эта игра другой культуры.
Рынок настолько был ориентирован на продажу в Европу, что сломалась "бразильская идея", если понимаете.
Нет химии, и её ещё очень долго не будет
Но Бразилия переодолееь трудности переориентации, через лет 10-15.
Она, как Аргентина это сделала, вернётся, трудовых резервов, если так можно сказать, много
Проигрывают те, кто отходит от корней.
смотря что подразумевать под отличным выступлением Бразилии на ЧМ
Вряд-ли кто-то оценивает их, как реальных кандидатов на победу, кроме самих бразильцев естественно
у команды много проблем и проблемных игроков, которых легко вывести из себя, а в матчах на вылет это считай что приговор
Скромные бразильцы, оксюморон какой-то. Еще и в контексте речи о Вини
Винисиус нередко тащит в важных матчах, но чтобы никогда…
Даже Месси и Роналду проваливали важные матчи, а Винисиус их пятки не стоит
Винисиус это прям трамп какой то. Почти все стараются ему вылизывать
