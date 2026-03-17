Мелкадзе о потолке «Ахмата»: «Первое место, если состав усилится. Если «Балтика» борется, почему мы не можем?»
Форвард «Ахмата» Георгий Мелкадзе считает, что грозненцы смогли бы побороться за чемпионство в случае усиления состава.
После 21 тура «Ахмат» занимает в текущем сезоне РПЛ 9-е место.
— Какой потолок у этого «Ахмата» с Черчесовым?
— Первое место в РПЛ. Если все сохранится, а состав еще усилится — это более чем реально. Если «Балтика» борется, то почему мы не можем? Все возможности для этого у клуба есть, — сказал Мелкадзе.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
7 комментариев
Потому что вы не Балтика
Ну, кстати, Талалаев работал в Ахмате, но не сложилось
По мне так у тренера с Ахматом "сложилось" - это когда он его вывел в лучшую лигу мира.
И то верно))
Георгий, Ахмат не может бороться за чемпионство потому, что Ахмат в данный момент отстаёт от первого места на 19 очков
