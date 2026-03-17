Мелкадзе о потолке «Ахмата»: «Первое место, если состав усилится. Если «Балтика» борется, почему мы не можем?»

Мелкадзе о потолке «Ахмата»: первое место, если состав усилится.

Форвард «Ахмата » Георгий Мелкадзе считает, что грозненцы смогли бы побороться за чемпионство в случае усиления состава.

После 21 тура «Ахмат» занимает в текущем сезоне РПЛ 9-е место.

— Какой потолок у этого «Ахмата» с Черчесовым?

— Первое место в РПЛ. Если все сохранится, а состав еще усилится — это более чем реально. Если «Балтика » борется, то почему мы не можем? Все возможности для этого у клуба есть, — сказал Мелкадзе.