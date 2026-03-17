Ски-альпинист Филиппов: «Хочется верить, что «Спартак» выиграет РПЛ до 2030 года»

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов надеется, что «Спартак» станет чемпионом РПЛ до 2030 года.

— Что случится раньше: вы станете олимпийским чемпионом, или «Спартак» чемпионом России?

— Надеюсь, «Спартак» раньше выиграет чемпионат России. Хочется верить, что это случится до 2030 года.

— Есть желание когда-нибудь самому сыграть в выставочном матче за «Спартак»?

— Кстати, да, я бы с радостью поиграл.

— А когда планируете прийти на стадион поболеть?

— Может быть, пойду 18 марта на ответный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо», если мы не улетим. Потому что пока вылет назначен на эту дату. Если получится, буду рад прийти и отдать первый пас, как Аделия [Петросян] в матче с «Акроном».

— Это поможет им отыграться после 2:5?

— Думаю, да. Сто процентов должны выиграть, — сказал Филиппов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Sport24
Верить можно во что угодно. Это право каждого.
Но если не верить в госповестку, можно легко стать "предателем родины")
Да уж,весной кому что хочется ))
Конечно хочется в это верить-но Лукойлу это не надо.
Какое чемпионство! Они в Питере 14 лет выиграть не могут. В этом Спартаке есть что-то неправильное. Чем больше всяких медиа, всяких СММ, чем больше околофутбола, тем меньше самого футбола, тем меньше побед. Самый громкий клуб, и самый неудачный в плане самой игры. Вспоминаю как прошлый капитан, на минутку, целый капитан, Джикия говорил чтобы скорее закончился этот чемпионат и начался новый. Это о чём говорит? О том что люди играют по настроению, пошла игра - играют, не пошла - у них мысли, чтобы поскорее это закончилось, неважно что пять мячей пропустим, плевать им на это. Может им зарплату платить 20 % от контракта, раз они играют на 20%. Эти игроки не про победы, не про любовь к футболу, они про деньги и про показуху, кто на каких тачках ездит, в каких шмотках одевается и прочее.
Они в Питере не выигрывают с 2012 года и им даже не стыдно. Такое ощущение что к Зениту приезжает не самый популярный клуб с претензией на чемпионство, а какой-то занюханный аутсайдер из подвалов турнирной таблицы. Понятно, что судейский фактор против Спартака, но всё же... Не стыдно? 14 лет!
