Ски-альпинист Филиппов: «Хочется верить, что «Спартак» выиграет РПЛ до 2030 года»

Филиппов: хочется верить, что «Спартак» выиграет РПЛ до 2030 года.

Серебряный призер Олимпиады-2026 в ски-альпинизме Никита Филиппов надеется, что «Спартак» станет чемпионом РПЛ до 2030 года.

— Что случится раньше: вы станете олимпийским чемпионом, или «Спартак» чемпионом России?

— Надеюсь, «Спартак» раньше выиграет чемпионат России. Хочется верить, что это случится до 2030 года.

— Есть желание когда-нибудь самому сыграть в выставочном матче за «Спартак»?

— Кстати, да, я бы с радостью поиграл.

— А когда планируете прийти на стадион поболеть?

— Может быть, пойду 18 марта на ответный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо», если мы не улетим. Потому что пока вылет назначен на эту дату. Если получится, буду рад прийти и отдать первый пас, как Аделия [Петросян] в матче с «Акроном».

— Это поможет им отыграться после 2:5?

— Думаю, да. Сто процентов должны выиграть, — сказал Филиппов.