Александр Глеб: «Никто не знает, как сложился бы матч «Зенита» с «Барсой» или «Баварией». В РПЛ сильный и тактический футбол»
Александр Глеб высказался о том, как мог бы сложиться матч «Зенита» с «Барселоной» или «Баварией».
«Не могу не согласиться с Семаком. Чемпионат России довольно сильный турнир. Трудно показать какую-то большую разницу в играх. Понятно, что у «Зенита» высококвалифицированные и мастеровитые футболисты. Но футбол выравнивается. Команда из нижней части таблицы может хорошо обороняться, отбиваться и ловить более мастеровитого соперника на контратаках, на стандартах.
«Барселона» и «Бавария» — топ-клубы мирового уровня, и туда приезжают лучшие футболисты планеты. Поэтому «Зенит» нельзя с ними сравнивать. Но никто не знает, как сложился бы матч, играй «Зенит» против «Барсы» или «Баварии». Да, в «Зените» техничные бразильцы, но в РПЛ сильный и тактический футбол», — сказал экс-игрок «Барселоны», «Арсенала» и «Крыльев Советов».
Зато мы знаем как великолепно зенит (уже Семака тренера) играл в ЛЧ в последние годы до бана российских клубов. Мы все помним, как он гордо противостоял дома грозным Мальме и Брюгге 😂