  • Александр Глеб: «Никто не знает, как сложился бы матч «Зенита» с «Барсой» или «Баварией». В РПЛ сильный и тактический футбол»
27

Александр Глеб высказался о том, как мог бы сложиться матч «Зенита» с «Барселоной» или «Баварией».

«Не могу не согласиться с Семаком. Чемпионат России довольно сильный турнир. Трудно показать какую-то большую разницу в играх. Понятно, что у «Зенита» высококвалифицированные и мастеровитые футболисты. Но футбол выравнивается. Команда из нижней части таблицы может хорошо обороняться, отбиваться и ловить более мастеровитого соперника на контратаках, на стандартах.

«Барселона» и «Бавария» — топ-клубы мирового уровня, и туда приезжают лучшие футболисты планеты. Поэтому «Зенит» нельзя с ними сравнивать. Но никто не знает, как сложился бы матч, играй «Зенит» против «Барсы» или «Баварии». Да, в «Зените» техничные бразильцы, но в РПЛ сильный и тактический футбол», — сказал экс-игрок «Барселоны», «Арсенала» и «Крыльев Советов».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Legalbet
Все знают, кроме Александра Глеба! Извозили бы, как половую тряпку. В предыдущих еврокубках у синита посильнее был состав и там их просто унижали с их дегенеративным футболом.
Ответ Михаил Колмаков_1116546120
Не, вы не правы, в одном матче и зенит может выиграть, тем более наши команды делали уже это, да даже сам зенит Баварию выносил, но этого не понять пока не сыграешь, любим мы наших принижать, хотя сколько было побед и над Реалом, барсой, арсеналом и тд
Ответ Михаил Колмаков_1116546120
Помнишь только плохое, а как зенит УЕФА взял, извозив Баварию, забыли уже) я спартаковец, но в ЕК горжусь всеми достижениями наших клубов
Ну да, не знаем, сколько бы барса или Бавария накидала Зениту. Может быть пять, а может и шесть или больше
Ответ Сергей Зотов
Ну почему, знаем, как Зенит уже выносил Баварию 4:0...
Ответ Kutyrs
Ну ты вспомнил времена динозавров... Тогда ещё Семак не то что зенит не тренировал, а даже веганом не был)
Зато мы знаем как великолепно зенит (уже Семака тренера) играл в ЛЧ в последние годы до бана российских клубов. Мы все помним, как он гордо противостоял дома грозным Мальме и Брюгге 😂
Зато мы знаем, как с Брюгге сложился
Да после Ла лиги или Бундеслиги смотришь наш чемпионат и сразу появляется рвотный рефлекс
И на каком водоёме вы оторвали Шуру от рыбалки ?
Никто не знает, как сложилась бы жизнь Сашки Хлеба, если бы не тот левый поворот.
В Лиге Чемпионов два пенальти за матч ставить не будут. А по другому зенит походу не особо и умеет забивать. Арсенал и Бавария - это конечно для питерской команды космос. Буде-Глимт и то, кажется , недосягаемой величиной
Зенит даже Балтику обыграл, какие-то Баварию и Барселону вообще разгромит.
Конечно не знаем. Вышли бы за десятку по забитым соперники народного достояния или нет?
Ответ antiginer
Нет, рекорд всенародного посмешища устоит! Он - на века!
Тактический футбол Зенит не показывает уже третий сезон, за исключением пары раз в год.
