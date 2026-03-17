Александр Глеб: «Никто не знает, как сложился бы матч «Зенита» с «Барсой» или «Баварией». В РПЛ сильный и тактический футбол»

Глеб: никто не знает, как сложился бы матч «Зенита» с «Барсой» или «Баварией».

Александр Глеб высказался о том, как мог бы сложиться матч «Зенита » с «Барселоной» или «Баварией».

«Не могу не согласиться с Семаком. Чемпионат России довольно сильный турнир. Трудно показать какую-то большую разницу в играх. Понятно, что у «Зенита» высококвалифицированные и мастеровитые футболисты. Но футбол выравнивается. Команда из нижней части таблицы может хорошо обороняться, отбиваться и ловить более мастеровитого соперника на контратаках, на стандартах.

«Барселона » и «Бавария » — топ-клубы мирового уровня, и туда приезжают лучшие футболисты планеты. Поэтому «Зенит» нельзя с ними сравнивать. Но никто не знает, как сложился бы матч, играй «Зенит» против «Барсы» или «Баварии». Да, в «Зените» техничные бразильцы, но в РПЛ сильный и тактический футбол», — сказал экс-игрок «Барселоны», «Арсенала» и «Крыльев Советов».