7

Неймар о невызове в сборную: «Я расстроен, но сохраняю концентрацию. Окончательный список на ЧМ-2026 еще не определен»

Форвард «Сантоса» Неймар отреагировал на свой невызов в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Францией и Хорватией, которые пройдут 26 и 31 марта.

«Я скажу, потому что не могу оставить это без внимания. Конечно, я расстроен и огорчен тем, что меня не вызвали. 

Но я сохраняю концентрацию изо дня в день, от тренировки к тренировке, от матча к матчу. Мы добьемся своей цели. Окончательный список [на ЧМ-2026] еще не определен», – сказал Неймар.

В 2 матчах текущего чемпионата Бразилии на счету 34-летнего нападающего 2 гола и 1 ассист.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Globo
Если хочет попасть на ЧМ придется внезапно "выздороветь", пропустит карнавал и день рождение сестры. А ещё пахать и пахать.
С сестрой уже не получилось
да и карнавал давно прошёл
Походу Анчи его не возьмет раз не взял на товарняк.
Ну или хочет мотивировать этим, но думаю Неймар уже забил и не станет пахать
Хороший повод пахать в играть и доказывать делом, что достоин быть в сборной.
Материалы по теме
Анчелотти о Неймаре вне заявки Бразилии на март: «Он может поехать на ЧМ, если будет в форме на 100%. Сейчас это не так, он должен продолжать работать»
вчера, 19:48
Дуглас и Энрике из «Зенита», Винисиус, Рафинья, Эндрик, Маркиньос, Каземиро, Кунья – в составе Бразилии на матчи с Францией и Хорватией. Неймар не вызван в сборную
вчера, 19:22
Неймар о пропуске игры с «Мирассолом»: «Люди создают множество теорий. Играю с травмой – неправ, думаю о себе – неправ, рискую усугубить травму – неправ. Боже, как сложно быть мною»
12 марта, 16:43
Юрий Жирков: «Мостовой хорошо разбирается во всем, в том числе и в тренерстве. Это все вырывают заголовки из контекста и смеются. А так он многое понимает в учебе, в футболе. Профи!»
4 минуты назад
Жоан Лапорта: «Барса» объявит о продлении контракта с Фликом в ближайшее время. Я бы хотел проработать с ним весь мой президентский срок – это говорило бы о стабильности»
10 минут назад
Владимир Пономарев: «Не хватает много советского: культуры, идеологии. Был социалистический труд – все во благо общества. А сейчас всем наплевать на все, хотят быть миллионерами. Так нельзя»
22 минуты назад
«Ювентус» и Спаллетти подпишут контракт до 2027 года с опцией продления до 2028-го
30 минут назад
43 минуты назадВакансия
На обвиненного в убийстве игрока «Урала-2» Секача завели дело о насильственных действиях в отношении несовершеннолетней. Задержана соучастница разбоя
55 минут назад
Жирков о росте цен: «Продукты стали дороже и табак для кальяна... И в магазин одежды сходить дорого!»
сегодня, 08:28
«Выйди замуж, Кононов Олег». Фанаты «Торпедо» – тренеру на матче с «Нефтехимиком»
сегодня, 08:22Видео
Иран ведет переговоры о переносе матчей сборной на ЧМ-2026 в Мексику
сегодня, 08:14
Фонбет Кубок России. 1/2 финала. Путь РПЛ. «Краснодар» против ЦСКА, «Спартак» сыграет с «Динамо» в среду
сегодня, 08:10
Мелкадзе про Талалаева: «Сильный тренер, но мы не сошлись характерами. Я прекрасно понимал, что он объяснял, но важен еще и тон»
44 минуты назад
«Черчесову за кнут пришлось взяться. Стены в раздевалке «Ахмата» тряслись порядочно». Мелкадзе о 2:4 с «Сочи» в октябре
сегодня, 07:55
«Арсенал» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:37
«Манчестер Сити» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:10
Рюдигер о том, что позволил Холанду забить всего один гол в 6 матчах: «Люблю играть против лучших. Очень нравится силовая борьба»
сегодня, 06:57
«Челси» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:39
Радимову нравится игра «Рубина»: «Артига ставит более атакующий футбол. С Рахимовым достигли рубежа, когда надо что‑то менять»
сегодня, 06:29
«Спортинг» – «Буде-Глимт». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 06:15
«Краснодар» – ЦСКА. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
сегодня, 05:43
Мелкадзе о потолке «Ахмата»: «Первое место, если состав усилится. Если «Балтика» борется, почему мы не можем?»
сегодня, 05:31
