Неймар о невызове в сборную: «Я расстроен, но сохраняю концентрацию. Окончательный список на ЧМ-2026 еще не определен»

Неймар о невызове в сборную: я расстроен, но сохраняю концентрацию.

Форвард «Сантоса » Неймар отреагировал на свой невызов в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Францией и Хорватией, которые пройдут 26 и 31 марта.

«Я скажу, потому что не могу оставить это без внимания. Конечно, я расстроен и огорчен тем, что меня не вызвали.

Но я сохраняю концентрацию изо дня в день, от тренировки к тренировке, от матча к матчу. Мы добьемся своей цели. Окончательный список [на ЧМ-2026 ] еще не определен», – сказал Неймар.

В 2 матчах текущего чемпионата Бразилии на счету 34-летнего нападающего 2 гола и 1 ассист.