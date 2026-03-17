Неймар о невызове в сборную: «Я расстроен, но сохраняю концентрацию. Окончательный список на ЧМ-2026 еще не определен»
Форвард «Сантоса» Неймар отреагировал на свой невызов в сборную Бразилии на товарищеские матчи с Францией и Хорватией, которые пройдут 26 и 31 марта.
«Я скажу, потому что не могу оставить это без внимания. Конечно, я расстроен и огорчен тем, что меня не вызвали.
Но я сохраняю концентрацию изо дня в день, от тренировки к тренировке, от матча к матчу. Мы добьемся своей цели. Окончательный список [на ЧМ-2026] еще не определен», – сказал Неймар.
В 2 матчах текущего чемпионата Бразилии на счету 34-летнего нападающего 2 гола и 1 ассист.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Globo
7 комментариев
Если хочет попасть на ЧМ придется внезапно "выздороветь", пропустит карнавал и день рождение сестры. А ещё пахать и пахать.
С сестрой уже не получилось
да и карнавал давно прошёл
Походу Анчи его не возьмет раз не взял на товарняк.
Ну или хочет мотивировать этим, но думаю Неймар уже забил и не станет пахать
Хороший повод пахать в играть и доказывать делом, что достоин быть в сборной.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем