«Реал» выложил «афишу фильма» «Человек, который забил со своей половины поля» с фото Гюлера: «И «Оскар» за лучший гол достается…»
Полузащитник «Мадрида» отличился в матче 28-го тура Ла Лиги против «Эльче» (4:1). На 89-й минуте 21-летний турок ударом со своей половины поля установил окончательный счет, перекинув Матиаса Дитуро, который далеко вышел из ворот.
«Сливочные» выложили в соцсетях фото Гюлера, стилизованное под афишу фильма с названием «Человек, который забил со своей половины поля» и надписью «Производство «Реал Мадрид».
В подписи к публикации говорится: «🏆🎞️ И премия «Оскар» за лучший гол достается…»
98-я церемония вручения премии «Оскар» прошла в ночь с 15 на 16 марта в Лос-Анджелесе.
Изображение: x.com/realmadrid
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер «Реала»
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Гол, реально, красивый получился. Нечасто такое увидишь
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем