«Реал» выложил «афишу фильма» «Человек, который забил со своей половины поля» с фото Гюлера: «И «Оскар» за лучший гол достается…»

«Реал» в шутку наградил гол Гюлера «Оскаром».

«Реал» креативно напомнил о голе Арды Гюлера в связи с проведением кинопремии «Оскар».

Полузащитник «Мадрида» отличился в матче 28-го тура Ла Лиги против «Эльче » (4:1). На 89-й минуте 21-летний турок ударом со своей половины поля установил окончательный счет, перекинув Матиаса Дитуро, который далеко вышел из ворот.

«Сливочные» выложили в соцсетях фото Гюлера, стилизованное под афишу фильма с названием «Человек, который забил со своей половины поля» и надписью «Производство «Реал Мадрид ».

В подписи к публикации говорится: «🏆🎞️ И премия «Оскар» за лучший гол достается…»

98-я церемония вручения премии «Оскар» прошла в ночь с 15 на 16 марта в Лос-Анджелесе.

