Лещенко о «Динамо»: «Команда Гусева – самая зрелищная в РПЛ. В этом сезоне еще не все потеряно, желаю не сбавлять ход»

Лещенко о «Динамо»: самая зрелищная команда РПЛ, не все потеряно в сезоне.

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко высоко оценил игру бело-голубых весной.

Команда тренера Ролана Гусева выиграла все три матча после возобновления чемпионата России. Сейчас «Динамо» занимает 7-е место в Мир РПЛ , набрав 30 очков.

«Динамо » Гусева – самая зрелищная команда чемпионата. Попрощались с плохой реализацией и ненадежной обороной.

Сейчас команда на ходу, и я желаю ей этот ход не сбавлять. В этом сезоне еще не все потеряно», – сказал Лещенко.