Гасилин о тренерах: «Хочу, чтобы в России давали шанс моим соотечественникам. Иначе зачем нам академии и это все? Гусев переубедил фанатов «Динамо» – может, замена и не нужна»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин оценил игру «Динамо» под руководством главного тренера Ролана Гусева.

– Как можно объяснить взлет «Динамо» при Гусеве?

– Я опасаюсь.

– Чего?

– Я прекрасно понимаю, какая атмосфера в команде. Они играют в друзей. Нет какой-то субординации. Тюкавин общается с Гусевым как со своим другом. Может, это и супер. Но обычно, когда что-то идет не так, такие союзы рушатся.

Писал в своем телеграм-канале: «Вы не верите в наш тренерский цех, а если Гусев выиграет все матчи?» Мария Орзул тогда сказала, что съест чашку.

Я очень сильно переживаю за наш тренерский цех, за российских специалистов. Хочу, чтобы в моей стране давали шанс моим соотечественникам. Иначе зачем это все? Зачем нам академии, зачем тренеры, менеджеры учатся. Большой вопрос. Понятно, что мы можем привезти иностранцев, но какого они качества?

Слишком много примеров мы уже видели и разочаровывались. Попаданий очень мало. Поэтому я всегда буду поддерживать наш тренерский цех. Хочется, чтобы у Гусева правда получилось.

Уверен, что Ролана Александровича оставили как временного, пока ищут подходящего кандидата. А может, и не надо искать. Дайте хорошему футболисту превратиться в хорошего тренера! Сейчас есть результат: взял два дерби. Для болельщиков это очень важно. Думаю, что он многих фанатов переубедил, – сказал Гасилин.

«Динамо» с 30 очками после 21 матча занимает седьмое место в таблице Мир РПЛ.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Я напоминаю, в РПЛ 16 клубов, в 11 из них тренера россияне, ещё в одном - белорус. По ходу сезона было 7 смен тренеров, из них трижды россиянина меняли на россиянина, дважды иностранца на иностранца и дважды иностранца на россиянина. То есть мало того, что фактически 3/4 клубов тренируют отечественные специалисты, так ещё и динамика положительная. Чего вам ещё надобно, хороняки?
Юран без работы, Шалимов, Аленичев... Мостовой в конце концов. Всех надо пристроить в топ-клубы
Более того, в ФНЛ все ж вроде русские. Почему-то под шансов у нас всегда предполагаются запредельные ресурсы за хорошую фамилию. Бред какой-то
Хочу что бы в нашем чемпионате работали сильнейшие и пусть они будут хоть с луны
До конца сезона Гусев ещё может переубедить фанатов в обратном
Хочу чтобв в России тренировали лучшие или хотя бы качественные специалисты, а наши тренеры у них учились, превнося что-то свое. А пока кроме нытья Юрана и Семшова у нас больше нет никаких других примеров, почему должны тренировать наши горе-физруки.
Какие вообще вопросы могут быть? В РПЛ работает всего 4 иностранных тренера. А все ноют о засилии зарубежных специалистов. Хотят от них вообще избавиться? Нужно оценивать с профессиональной точки зрения, а не паспорта тренера. Я двумя руками, чтобы работали лучшие, не зависимо от гражданства и тем самым поднимали уровень нашего футбола.
Как смог стать экспертом этот полировщик лавок?
Метит в депутаты
Россиян и так большинство в тренерах, че ныть то, человек 6 всего на сотню клубов(если считать 2 лигу, фнл), просто клубов столько нет, сколько бывших футболистов тренеров
