Гасилин о тренерах: «Хочу, чтобы в России давали шанс моим соотечественникам. Иначе зачем нам академии и это все? Гусев переубедил фанатов «Динамо» – может, замена и не нужна»

Гасилин: хочу, чтобы давали шанс нашим тренерам, Гусев хорош в «Динамо».

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин оценил игру «Динамо» под руководством главного тренера Ролана Гусева .

– Как можно объяснить взлет «Динамо» при Гусеве?

– Я опасаюсь.

– Чего?

– Я прекрасно понимаю, какая атмосфера в команде. Они играют в друзей. Нет какой-то субординации. Тюкавин общается с Гусевым как со своим другом. Может, это и супер. Но обычно, когда что-то идет не так, такие союзы рушатся.

Писал в своем телеграм-канале: «Вы не верите в наш тренерский цех, а если Гусев выиграет все матчи?» Мария Орзул тогда сказала, что съест чашку.

Я очень сильно переживаю за наш тренерский цех, за российских специалистов. Хочу, чтобы в моей стране давали шанс моим соотечественникам. Иначе зачем это все? Зачем нам академии, зачем тренеры, менеджеры учатся. Большой вопрос. Понятно, что мы можем привезти иностранцев, но какого они качества?

Слишком много примеров мы уже видели и разочаровывались. Попаданий очень мало. Поэтому я всегда буду поддерживать наш тренерский цех. Хочется, чтобы у Гусева правда получилось.

Уверен, что Ролана Александровича оставили как временного, пока ищут подходящего кандидата. А может, и не надо искать. Дайте хорошему футболисту превратиться в хорошего тренера! Сейчас есть результат: взял два дерби. Для болельщиков это очень важно. Думаю, что он многих фанатов переубедил, – сказал Гасилин.

«Динамо» с 30 очками после 21 матча занимает седьмое место в таблице Мир РПЛ .