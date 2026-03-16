Экс-защитник ЦСКА Ковач: «Под Челестини шатается стул. Добавило минусов, что он пошел в эту свору с «Балтикой». Ладно Талалаев, у него с психикой не все нормально»

Валентин Ковач о ЦСКА: Челестини могут уволить, свора с Талалаевым не была нужна.

Бывший защитник ЦСКА Валентин Ковач заявил, что клуб может уволить главного тренера Фабио Челестини.

Ранее в матче армейцев с «Балтикой» в 21-м туре Мир РПЛ (0:1) произошла массовая потасовка.

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. Оба главных тренера получили красные карточки.

«Под Челестини шатается стул. Результата нет, и после игры с «Балтикой» он почти упал с него. Даже не из-за поражения, а из-за потасовки. Пошел в эту свору... Это ему еще добавило минусов. Это некрасиво! Ладно Талалаев... Я его давно знаю, и с психикой у него не все нормально.



Выходка Челестини показывает, что он находится в стрессовой ситуации. У него же ничего не получается в ЦСКА. Он из-за этого нервничает. У армейцев приличный состав. Значит, где-то неправильно поставлен тренировочный процесс.

Думаю, стоит задуматься о его увольнении. Чем раньше, тем лучше. Я вообще противник иностранных специалистов. Как тренер может настроить ребят, если он на итальянском разговаривает? На русском можно пару слов таких сказать... И всем все станет ясно. А тут пока переведут, а еще вопрос как?» – сказал Ковач.