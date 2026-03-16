  • Экс-защитник ЦСКА Ковач: «Под Челестини шатается стул. Добавило минусов, что он пошел в эту свору с «Балтикой». Ладно Талалаев, у него с психикой не все нормально»
15

Валентин Ковач о ЦСКА: Челестини могут уволить, свора с Талалаевым не была нужна.

Бывший защитник ЦСКА Валентин Ковач заявил, что клуб может уволить главного тренера Фабио Челестини.

Ранее в матче армейцев с «Балтикой» в 21-м туре Мир РПЛ (0:1) произошла массовая потасовка.

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. Оба главных тренера получили красные карточки.

«Под Челестини шатается стул. Результата нет, и после игры с «Балтикой» он почти упал с него. Даже не из-за поражения, а из-за потасовки. Пошел в эту свору... Это ему еще добавило минусов. Это некрасиво! Ладно Талалаев... Я его давно знаю, и с психикой у него не все нормально.

Выходка Челестини показывает, что он находится в стрессовой ситуации. У него же ничего не получается в ЦСКА. Он из-за этого нервничает. У армейцев приличный состав. Значит, где-то неправильно поставлен тренировочный процесс.

Думаю, стоит задуматься о его увольнении. Чем раньше, тем лучше. Я вообще противник иностранных специалистов. Как тренер может настроить ребят, если он на итальянском разговаривает? На русском можно пару слов таких сказать... И всем все станет ясно. А тут пока переведут, а еще вопрос как?» – сказал Ковач.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Legalbet
logoЦСКА
logoФабио Челестини
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
logoАндрей Талалаев
психология
Очередной вылез! Противник он иностранцев! 🤡!
Понимаю, Пономарев. Реально защитник ЦСКА был. Но Ковач был всего пару лет, в Торпедо больше отыграл.

А, так он ещё и тренером был, но спустился до детских тренеров, и то последние данные за 2017 год. Очередной барсик, ревнивый к породистым заграничный котам.
Ответ Танович
За ЦСКА 62 матча, за Педо 104.
Как бы спортс нам нового персонажа не открыл тут. Нашли телефон или он порвался.
Ответ rboroveev@gmail.com
Да, я тоже подумал, что кто-то теперь потеснит Пономарева.
Руки прочь от Челестини. Пару неликвидов типа Баринова слить и снова всё хорошо будет
Мерзкий враждебный наброс.
Классный видос. Только скажи, а какая разница, кому именно показывал Талалаев, мол, я тебя поимел? Челестини глава коллектива, он не мог оставаться в стороне, пока какой-то быдлан провоцирует и оскорбляет его подопечных, а подопечные быдлана как по команде фас выскочили махаться толпой. Причем никакого криминала в действиях Челестини не видно, да пришёл, да общается на повышенных тонах, ну и? На фоне того безумия, что творилось во время потасовки это реально мелочь.
И как-то в видео "случайно" вырезали момент, когда Челестини толкнул Нагайцев, тоже видимо Фабио спровоцировал...
Ответ Shuller18
Швейцарец не мог никого спровоцировать. Нагайцев сам пришёл в техническую зону ЦСКА и толкнул физрука.
повылазили
Шел бы ты лесом, дядя. Полагаю ничего не шатается, болельщики видят, что пытается сделать Челестини, да не все получается, но нельзя назвать это чисто его виной. Никакой безнадеги, в отличии от времен Федотова, когда не хотелось игры смотреть. По тренерским решениям вижу только два момента, которые вызывают вопросы - отсутствие Лукина и массовые замены во втором тайме, которые еще ни разу ничего не улучшили. То что плывет Баринов - ну так Челестини должен был дать ему шанс, молча усадить такого кадра на лавку, это получить источник раздражения в команде. В матче с Балтикой во втором тайме просела физика, однако в игре с Краснодаром ничего такого не было, так что нельзя сказать, что команда не готова физически. В общем, не понял я этого пассажа про ничего не получается в ЦСКА.
Ковач хотя бы видел, как работает Головлёв?
Пока переведут, говорит.
