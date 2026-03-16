Рюдигер об ударе коленом в челюсть Рико: «Если бы я сделал это намеренно, он бы не встал. Не стоит преувеличивать этот контакт. У меня есть границы, которые я не переступаю»

Антонио Рюдигер: если бы я ударил Рико специально, он бы не встал.

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер высказался об ударе в лицо сопернику в матче 26-го тура Ла Лиги.

На 26-й минуте встречи защитник «Хетафе» Диего Рико двигался с мячом по флангу и упал в борьбе с Ардой Гюлером. Рюдигер, подключившийся к эпизоду позднее, в падении левым коленом ударил в плечо, а затем в челюсть сопернику. Арбитр Алехандро Муньис пригласил врачей на поле, однако не зафиксировал нарушения правил.

В техническом комитете судей (CTA) заявили, что немецкий футболист должен был получить красную карточку в этом эпизоде. 

«Я видел замедленные повторы, и это выглядело ужасно. Но если посмотреть саму игру...

Я не собираюсь с ним спорить, но я не пытался его убить. Не стоит преувеличивать этот контакт, потому что, если бы я сделал это намеренно, он бы не встал. А он продолжил бегать.

Я поговорил с ним после матча. Стоп-кадр не расскажет всей истории. И это была не красная карточка, я не был удален с поля. Я не хотел причинить ему боль. Мне нравится играть жестко, но у меня есть границы, которые я не переступаю. Вот почему я думаю, что эти заявления немного преувеличены. Не стоит на этом зацикливаться», – сказал Рюдигер. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Сказочный лицемер.
Рюдигер всегда был грязью. Почему все подобные попадают в Реал?
Ответ Abdul Aziz
Подобное притягивает подобное?
Ответ Abdul Aziz
Комментарий скрыт
А зачем после этого предъявлял что то игроку, который лежит в этот момент и ещё улыбался потом?! Типа если череп не проломил, значит точно не специально?!
А ведь столько уже поводов было наказать его надолго, но человек играет в клубе Переса.
Ответ Kassster
Раньше были костоломы Пепе и Рамос, ничего нового
Ответ Kassster
Комментарий скрыт
Ахахаххаха, сказочный
Ответ Nake090
Сливочный)
Не интервью, а цирковое выступление
Например льдом кидаться в судью, - добавил Рюдигер.
Сказал игрок реала спустя 2 недели)
Лицемер. Дважды коленом добивал
