Рюдигер об ударе коленом в челюсть Рико: «Если бы я сделал это намеренно, он бы не встал. Не стоит преувеличивать этот контакт. У меня есть границы, которые я не переступаю»

Антонио Рюдигер: если бы я ударил Рико специально, он бы не встал.

Защитник «Реала » Антонио Рюдигер высказался об ударе в лицо сопернику в матче 26-го тура Ла Лиги .

На 26-й минуте встречи защитник «Хетафе » Диего Рико двигался с мячом по флангу и упал в борьбе с Ардой Гюлером. Рюдигер, подключившийся к эпизоду позднее, в падении левым коленом ударил в плечо, а затем в челюсть сопернику. Арбитр Алехандро Муньис пригласил врачей на поле, однако не зафиксировал нарушения правил.

В техническом комитете судей (CTA) заявили, что немецкий футболист должен был получить красную карточку в этом эпизоде.

«Я видел замедленные повторы, и это выглядело ужасно. Но если посмотреть саму игру...

Я не собираюсь с ним спорить, но я не пытался его убить. Не стоит преувеличивать этот контакт, потому что, если бы я сделал это намеренно, он бы не встал. А он продолжил бегать.

Я поговорил с ним после матча. Стоп-кадр не расскажет всей истории. И это была не красная карточка, я не был удален с поля. Я не хотел причинить ему боль. Мне нравится играть жестко, но у меня есть границы, которые я не переступаю. Вот почему я думаю, что эти заявления немного преувеличены. Не стоит на этом зацикливаться», – сказал Рюдигер.