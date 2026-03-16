Жоао Педро об ответном матче с «ПСЖ»: «Челси» показал свою силу на КЧМ, когда обыграл их 3:0. Команда и тренер верят в себя – фанаты тоже должны»

Нападающий «Челси » Жоао Педро призвал верить, что команда способна отыграться в ответном матче с «ПСЖ».

Лондонцы уступили парижанам (2:5) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча пройдет завтра в Лондоне.

«Думаю, эта неделя была для нас сложной.

Мы знаем свои сильные стороны и по-прежнему верим в себя, потому что показали это на клубном чемпионате мира, когда выиграли 3:0 [у «ПСЖ » в финале].

Команда верит, тренер верит, и болельщики тоже должны верить», – сказал Жоао Педро на пресс-конференции.