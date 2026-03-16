Жоао Педро об ответном матче с «ПСЖ»: «Челси» показал свою силу на КЧМ, когда обыграл их 3:0. Команда и тренер верят в себя – фанаты тоже должны»
Нападающий «Челси» Жоао Педро призвал верить, что команда способна отыграться в ответном матче с «ПСЖ».
Лондонцы уступили парижанам (2:5) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча пройдет завтра в Лондоне.
«Думаю, эта неделя была для нас сложной.
Мы знаем свои сильные стороны и по-прежнему верим в себя, потому что показали это на клубном чемпионате мира, когда выиграли 3:0 [у «ПСЖ» в финале].
Команда верит, тренер верит, и болельщики тоже должны верить», – сказал Жоао Педро на пресс-конференции.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт УЕФА
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А потом: "не получилось, вернемся сильнее 💪 "
Но вспоминать победу на КЧМ, когда ПСЖ отыграл все без исключения турниры до финалов и вышли на последний матч уже просто без сил как физических так и моральных
Реальный уровень команд в сравнении мы увидели на прошлой неделе, вспоминать летнее поражение не стоит.)
Allez Paris!!!
а так уверенность есть только в хороводе в центральном круге
Отскок синих в том что ПСЖ в 2025 году играл в ЛЧ с топарями и на КЧМ тоже, а Челси и близко не прошел тот путь что парижане прошли, и против усталой команде играли в финале, плюс судьи засуживали ПСЖ на КЧМ