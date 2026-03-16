Жоао Педро об ответном матче с «ПСЖ»: «Челси» показал свою силу на КЧМ, когда обыграл их 3:0. Команда и тренер верят в себя – фанаты тоже должны»

Нападающий «Челси» Жоао Педро призвал верить, что команда способна отыграться в ответном матче с «ПСЖ».

Лондонцы уступили парижанам (2:5) в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов. Ответная встреча пройдет завтра в Лондоне.

«Думаю, эта неделя была для нас сложной.

Мы знаем свои сильные стороны и по-прежнему верим в себя, потому что показали это на клубном чемпионате мира, когда выиграли 3:0 [у «ПСЖ» в финале].

Команда верит, тренер верит, и болельщики тоже должны верить», – сказал Жоао Педро на пресс-конференции.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт УЕФА
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Тренд всея АПЛ в ответных матчах лч - вера в себя)
Ответ serginn
Главное - сделать громкое интервью, мол верьте!! Мы же верим.
А потом: "не получилось, вернемся сильнее 💪 "
Ответ serginn
Ну а что он должен был сказать то? :)) Типа все проиграли из-за тренера и надо просто выйти и побегать
Еще трешку минимум надо закинуть им.раз их 5 2 в чувства не привели))
Сразу видно что молодые люди сейчас в ПОТУСТОРОННЕМ МИРЕ живут,тогда был Мареска , сейчас не пойми кто ....кроме Челси этот КЧМ некому не нужен был ....
Надеюсь Фофана с его глупой улыбкой не будет в основе. И так страшно за защиту без Джеймса
Такого отскока больше не будет как на КЧМ 25
Ответ PSG Forever
3:0 - отскок. Чего только не прочитаешь на этом сайте
Ответ PSG Forever
3:0 отскок , ты в порядке, дорогой
Верить в свою команду это хорошо

Но вспоминать победу на КЧМ, когда ПСЖ отыграл все без исключения турниры до финалов и вышли на последний матч уже просто без сил как физических так и моральных

Реальный уровень команд в сравнении мы увидели на прошлой неделе, вспоминать летнее поражение не стоит.)

Allez Paris!!!
Ответ Neclerque
Бедный ПСЖ. Именно к этому финалу выдохся. Какая жалость
Ответ Neclerque
Реальный уровень команды, когда челси по xg перебил псж но проиграл 5-2? Или когда челси играл без основного защитника Колвилла с которым и обыграли тогда псж? Челси тоже тогда провел все матчи от звонка до звонка, в том числе в ек.
с мареской за рулем в первом раунде не сыграли бы так позорно и шансы на проход были бы неплохие.
а так уверенность есть только в хороводе в центральном круге
мудаев
Отскок синих в том что ПСЖ в 2025 году играл в ЛЧ с топарями и на КЧМ тоже, а Челси и близко не прошел тот путь что парижане прошли, и против усталой команде играли в финале, плюс судьи засуживали ПСЖ на КЧМ
