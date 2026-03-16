Дмитрий Булыкин: «Сейчас даже Соболев может стать основным нападающим «Зенита». Раньше там были игроки другого уровня, с которыми ему было бы сложно конкурировать»

Булыкин: в нашем поколении Соболеву было бы тяжело.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о месте Александра Соболева в стартовом составе «Зенита ».

– У Соболева пока все получается, поэтому он и играет в стартовом составе. Как только будет небольшой провал, его конкурент будет играть. В этом и заключается здоровая конкуренция: если снизил к себе требования, другой готов показать свои лучшие качества. Здорово, что Соболев хочет играть в основном составе, а не просто сидеть на скамейке и ждать, когда его поставят за российский паспорт.

– Вы в своем оптимальном возрасте и оптимальной форме усадили бы Соболева на лавку?

– В нашем поколении ему было бы тяжело, у нас были Погребняк , Павлюченко , я. Мы отличались другой игрой. Когда у тебя нет таких конкурентов, Соболев будет лучшим нападающим. Раньше в «Зените» были футболисты другого уровня, с которыми ему было бы сложно конкурировать. А сейчас даже Соболев может стать основным нападающим в «Зените», – сказал Булыкин.