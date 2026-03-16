  • Дмитрий Булыкин: «Сейчас даже Соболев может стать основным нападающим «Зенита». Раньше там были игроки другого уровня, с которыми ему было бы сложно конкурировать»
8

Булыкин: в нашем поколении Соболеву было бы тяжело.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о месте Александра Соболева в стартовом составе «Зенита». 

– У Соболева пока все получается, поэтому он и играет в стартовом составе. Как только будет небольшой провал, его конкурент будет играть. В этом и заключается здоровая конкуренция: если снизил к себе требования, другой готов показать свои лучшие качества. Здорово, что Соболев хочет играть в основном составе, а не просто сидеть на скамейке и ждать, когда его поставят за российский паспорт.

– Вы в своем оптимальном возрасте и оптимальной форме усадили бы Соболева на лавку?

– В нашем поколении ему было бы тяжело, у нас были Погребняк, Павлюченко, я. Мы отличались другой игрой. Когда у тебя нет таких конкурентов, Соболев будет лучшим нападающим. Раньше в «Зените» были футболисты другого уровня, с которыми ему было бы сложно конкурировать. А сейчас даже Соболев может стать основным нападающим в «Зените», – сказал Булыкин.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Тот булыкин в этот Зенит не прошел бы по уровню. Дельфин сильнее даже
Он бы Кокорина не потянул
Какой конкурент у Соболева? Если и были Кассьерра и Лусиано, то их давно уже сплавили. Дуран выходит только на замену, и то на несколько минут.
Пенальти все по делу. Нех ныть. Мясо г…
Раньше и трава была зеленее, чего уж там)
