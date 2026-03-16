Дорский о ЦСКА: «Кризис пошел из-за травмы Алвеса. Тройка с Кисляком и Обляковым разрушена. Туда больше подходит Козлов, а не Баринов. ЦСКА превратился в команду Глебова»

Журналист Александр Дорский назвал причины неудачных результатов ЦСКА.

Армейцы проиграли во всех трех турах Мир РПЛ после зимней паузы – «Ахмату» (0:1), «Динамо» (1:4) и «Балтике» (0:1). В первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:1).

«Кризис ЦСКА пошел, когда Матеус Алвес получил травму. В первой части сезона вся игра ЦСКА строилась на центральной тройке – Кисляк, Обляков и Алвес – на том, как они перемещались, как понимали друг друга. Были хорошие Глебов и Круговой, которые давали скорость на флангах, но они подыгрывали.

ЦСКА был командой середины поля. Сейчас ЦСКА превратился в команду Кирилла Глебова. Кисляк где-то рулит, но все выходы сейчас, в том числе в матче с «Балтикой», идут через Глебова. И это не его проблема, потому что индивидуально он играет хорошо, это проблема ЦСКА. Потому что лучшие качества этой команды были в другом. Сейчас этих качеств нет, потому что тройка в середине разрушена.

В нее Козлов подходит намного больше, чем Баринов – вопрос в ментальной и физической готовности Козлова и его взаимопонимании с Обляковым и Кисляком», – сказал Дорский в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Все верно сказано.
как говорится, очень тепло, даже горячо.
Очень все напоминает историю с Абаскалем.
Приезжает новый тренер, проводит хорошую первую осень, ему переподписывают контракт, он выигрывает зимний кубок и потом все просто рушится.
Как конспекты достал.
Мне кажется, что Баринов на поле - необходимый для Челестини элемент в силу особенностей нового центра обороны - братцы бразильские не блещут в обороне и постоянно носятся вдаль, и им нужен тот, кто останавливает атаки ещё задолго перед штрафной, пока они добегают и расставляются. Этакий Рахимич, как при Газзаеве, "передний защитник". Как Рахимич состарился и перестал выжигать - Газзаеву пришлось отказаться от схемы в 3 защитника.
Но Баринов как Рахимич не тянет, отчего все сыпется и в обороне, и в атаке.
А какие ещё у нас варианты?
Первую половину сезона играли с двумя восьмёрками в центре поля в виде кисляка и облякова.
И если матюша ещё успевал носиться туда-сюда и подчищать опорку, то академик ванечка в оборонительных действиях особо замечен не был, а когда и садился назад - то можно закидываться валидолом.
Тогда нужно или схему менять или в противном случае забыть про игру с Гонду, а играть исключительно с опорным нападающим Тамиком.
Согласен, с Козловым игра идет лучше, с Краснодаром именно он в старте вышел. Баринов пока вообще выглядит лишним на поле.
На таких полях, как сейчас, сложно играть в тот футбол, что играл ЦСКА летом и ранней осееью.
Поздоавляем Челестини с первой русской весной. Пусть делает выводы на будущее...
P.S. Локомотив, где игра строится через Батракова, тоже футбол не похрж на летне-осенний прошлого года. Зато Балтика, как была Балтика, так и есть Балтика.
