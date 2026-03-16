Дорский о ЦСКА: «Кризис пошел из-за травмы Алвеса. Тройка с Кисляком и Обляковым разрушена. Туда больше подходит Козлов, а не Баринов. ЦСКА превратился в команду Глебова»

Дорский о ЦСКА: кризис пошел из-за травмы Алвеса, теперь середина разрушена.

Журналист Александр Дорский назвал причины неудачных результатов ЦСКА.

Армейцы проиграли во всех трех турах Мир РПЛ после зимней паузы – «Ахмату» (0:1), «Динамо» (1:4) и «Балтике» (0:1). В первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:1).

«Кризис ЦСКА пошел, когда Матеус Алвес получил травму. В первой части сезона вся игра ЦСКА строилась на центральной тройке – Кисляк , Обляков и Алвес – на том, как они перемещались, как понимали друг друга. Были хорошие Глебов и Круговой, которые давали скорость на флангах, но они подыгрывали.

ЦСКА был командой середины поля. Сейчас ЦСКА превратился в команду Кирилла Глебова . Кисляк где-то рулит, но все выходы сейчас, в том числе в матче с «Балтикой», идут через Глебова. И это не его проблема, потому что индивидуально он играет хорошо, это проблема ЦСКА. Потому что лучшие качества этой команды были в другом. Сейчас этих качеств нет, потому что тройка в середине разрушена.

В нее Козлов подходит намного больше, чем Баринов – вопрос в ментальной и физической готовности Козлова и его взаимопонимании с Обляковым и Кисляком», – сказал Дорский в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!»