  • Вернувшихся на родину иранских футболисток запугивали, заявила член совета Сиднея Кордростами: «Знаю, что даже задерживали членов семей»
В Австралии заявили, что иранские власти задержали семьи футболисток.

Член городского совета города Райд (административный район в Сиднее) Тина Кордростами высказалась о возвращении иранских футболисток на родину. 

Ранее шесть игроков и один член персонала женской сборной Ирана запросили убежище в Австралии и получили гуманитарные визы после окончания женского Кубка Азии. Позднее пятеро из них решили вернуться на родину.

Родившаяся в Иране Кордростами заявила, что Тегеран «сильно запугивал» игроков.

«Я знаю, что даже задерживали членов семей. Я знаю, что родственники пропадали без вести. 

Я бы очень хотела, чтобы люди на Западе поняли одну вещь: иранцы внутри страны во многом разочаровались в Западе, и они полагаются только друг на друга, чтобы выжить при этом режиме.

Мы очень беспокоимся за них. Мы точно знаем, что они не будут в безопасности», – сказала Кордростами.

«Мы все узнаем пропаганду, когда видим ее. Это заявление – один из примеров». Австралийский министр Макбейн о словах Ирана про возвращение футболисток сборной в страну

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Fox News
Сборная Ирана по футболу
высшая лига Иран
И все это естественно знает член городского совета какого-то австралийского города. Впрочем ничего нового
Ответ Robb Stark
Комментарий скрыт
Ответ Robb Stark
Во во! Не то, что здешние комментаторы. Они то точно гораздо больше знают.
Вроде девахи гимн не пели задолго до этих событий и нормально возвращались домой. И опять уезжали и опять не пели. И опять возвращались. Просто запудрили бабёхам мозг, попиарились на них и вышвырнули. Чотка, в лучших традициях
Ответ сильвестр солёный
А можно пару ссылок, где там девахи до того гимн не пели и все по кайфу было? Просто интересно мнение компетентного.
Ответ papadok
https://www.sports.ru/football/blogs/3388376.html
Члену административного района из Сиднея виднее, что там в Иране происходит
Ответ Guillermo
Виднее, чем вам с дивана? Очевидно, что да. Она родом из Ирана, а вы хоть раз там лично были?
Ответ Добрый Андрей
У меня интервью не берут и спортс его не постит. Почему-то в отличие от члена сиднейского
Ох уж эти либералы со своими невыдуманными историями.
Раньше верил в западную демократию сейчас ее нет и веры нет везде одно враньё и закручивание гаек
Никто в этом и не сомневался
Расстрелы и ГУЛАГи, как им самим не надоело
Опять верить словам запада?😄
Ответ Aarfxv Cc
Ни за что! В жизни не поверю, что Светлые Силы могли кого-то запугивать!!

Ну, повесить, палками побить, плетьми, камнями насмерть забить... стандартные легитимные скрепные правоверные формы заботы о собственных гражданах! Никакого запугиванья, это всё враньё западных монархистов!!!
Ответ Pelerin
Запад, конечно, никогда не врёт, сказал Донни, что Иран собрался напасть на США ,поэтому "нам не оставили выбора", значит так оно и есть, помахали пробиркой с серым порошком, значит это однозначно ядерка! Соевый 2% планктон съест всё и оправдает любые западные людоедства
Ага,согласились вернутся под бомбежки без запугивания. Конечно верим Ирану 😬
Австралийцы прямо сердобольные
А когда австралийские военные резали горло десяткам афганских подростков, чета эти сердобольные молчок... Как будто не было
