Вернувшихся на родину иранских футболисток запугивали, заявила член совета Сиднея Кордростами: «Знаю, что даже задерживали членов семей»
Член городского совета города Райд (административный район в Сиднее) Тина Кордростами высказалась о возвращении иранских футболисток на родину.
Ранее шесть игроков и один член персонала женской сборной Ирана запросили убежище в Австралии и получили гуманитарные визы после окончания женского Кубка Азии. Позднее пятеро из них решили вернуться на родину.
Родившаяся в Иране Кордростами заявила, что Тегеран «сильно запугивал» игроков.
«Я знаю, что даже задерживали членов семей. Я знаю, что родственники пропадали без вести.
Я бы очень хотела, чтобы люди на Западе поняли одну вещь: иранцы внутри страны во многом разочаровались в Западе, и они полагаются только друг на друга, чтобы выжить при этом режиме.
Мы очень беспокоимся за них. Мы точно знаем, что они не будут в безопасности», – сказала Кордростами.
Ну, повесить, палками побить, плетьми, камнями насмерть забить... стандартные легитимные скрепные правоверные формы заботы о собственных гражданах! Никакого запугиванья, это всё враньё западных монархистов!!!
А когда австралийские военные резали горло десяткам афганских подростков, чета эти сердобольные молчок... Как будто не было