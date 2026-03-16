Вернувшихся на родину иранских футболисток запугивали, заявила член совета Сиднея Кордростами: «Знаю, что даже задерживали членов семей»

В Австралии заявили, что иранские власти задержали семьи футболисток.

Член городского совета города Райд (административный район в Сиднее) Тина Кордростами высказалась о возвращении иранских футболисток на родину.

Ранее шесть игроков и один член персонала женской сборной Ирана запросили убежище в Австралии и получили гуманитарные визы после окончания женского Кубка Азии. Позднее пятеро из них решили вернуться на родину .

Родившаяся в Иране Кордростами заявила, что Тегеран «сильно запугивал» игроков.

«Я знаю, что даже задерживали членов семей. Я знаю, что родственники пропадали без вести.

Я бы очень хотела, чтобы люди на Западе поняли одну вещь: иранцы внутри страны во многом разочаровались в Западе, и они полагаются только друг на друга, чтобы выжить при этом режиме.

Мы очень беспокоимся за них. Мы точно знаем, что они не будут в безопасности», – сказала Кордростами.

«Мы все узнаем пропаганду, когда видим ее. Это заявление – один из примеров». Австралийский министр Макбейн о словах Ирана про возвращение футболисток сборной в страну