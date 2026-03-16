Энрике о матче с «Челси»: «ПСЖ» хочет показать себя с лучшей стороны. 1-я игра была очень равной, в ЛЧ нельзя расслабляться»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об ответном матче с «Челси» в Лиге чемпионов.

Парижане обыграли лондонцев со счетом 5:2 в первой игре 1/8 финала турнира. Ответная встреча состоится в Лондоне завтра.

О сохранении атакующего стиля игры против «Челси»

«Очевидно, что мы сыграли только первый матч, впереди еще второй. Ответный матч всегда отличается, потому что одна команда выбыла из борьбы и хочет это изменить. Мы готовы и привыкли к таким матчам. Мы хотим показать себя с лучшей стороны».

О возможной сенсации в ответном матче

«Всего будут четыре матча с разницей в три гола, посмотрим, сколько из команд с преимуществом пройдут дальше. Футбол невероятен. В первом матче против «Челси» мы долгое время шли вровень, игра была очень равной. Мы готовы играть так же во вторник. Мы привыкли к таким матчам после нашего выступления в лиге. Нам нужно будет научиться управлять ключевыми моментами игры».

О возможном расслаблении со стороны «ПСЖ» 

«В Лиге чемпионов это невозможно. У «Челси» будет возможность создавать моменты, но в Лиге чемпионов нельзя быть расслабленными. Нам придется использовать сложные моменты, чтобы изменить ход игры. Это матчи невозможно контролировать. Вероятно, все будет совсем не так, как в первом», – сказал Энрике.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
Челси победит, но ПСЖ пройдет дальше.
Челси победит, но ПСЖ пройдет дальше.
Не факт, ПСЖ привык играть с преимуществом на контратаках, тут нет пешеходов и защищается вся команда. Думаю максимум ничья.
Конечно, надеемся, что Челси пройдет дальше. Но, с такой защитой маловероятно к сожалению.
